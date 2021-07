Er is leven na de dood in ‘Neo: The World Ends with You’. En het is nog plezant ook

gamereviewWat doe je wanneer je ontdekt dat je dood bent? Die netelige kwestie krijgen de hoofdrolspelers in Neo: The World Ends with You op hun bord. Als een soort geest wandelen ze door de straten van Shibuya, een wijk in Tokio, gevangen in een sinister spel van Japanse Pietjes de Dood.

Een interessant uitgangspunt is altijd lekker meegenomen in een game, zeker als het goed wordt uitgewerkt, zoals hier. Niet erg verrassend blijken de protagonisten bovennatuurlijke krachten te bezitten, maar de makers van deze actie-RPG doen wel een prima job om je benieuwdheid te blijven prikkelen. De vertelstijl is wel heel Japans, wat betekent dat je veel tekstvakjes moet wegklikken. Heel veel. Maar dat gaat snel, en sommige dialogen zijn niet onaangenaam en zelfs grappig.

Volledig scherm © Square Enix

Wanneer je geen dialogen moet trotseren, vecht je, of wandel je met enkele compagnons door verschillende delen van Shibuya om opdrachten te vervullen en raadsels op te lossen. De game borduurt voort op een oude DS-klassieker, en mogelijk daarom is de spelwereld opgedeeld in kleine deeltjes die je telkens vanuit een bepaald standpunt krijgt te zien. Het heeft iets oubolligs, maar tegelijkertijd geeft het de game ook wel karakter en zelfs iets kunstzinnigs. Dat merk je ook bij de dikke ruwe lijnen waarmee deze animestijl zich onderscheidt.

Volledig scherm © Square Enix

Strijd

Met een druk op een knop zie je een soort bovennatuurlijk laagje dat boven de wereld hangt. Zo lees je de gedachten van voorbijgangers, maar kom je ook stukken ‘noise’ tegen. Dat zijn manifestaties van negatieve gevoelens bij de mensen - een soort metafysische sociaalnetwerksite, zeg maar. Dat dekselse noise moet je dan uit de weg ruimen, en dat gebeurt telkens in een kleine afgesloten arena. Het Kwaad manifesteert zich daar om een of andere reden als bijvoorbeeld grote vliegende kwallen of haaien die onder de straat zwemmen. Klinkt suf? Niet echt. Want de gevechten zijn geen klassieke confrontaties van één personage met meerdere moves: in deze game stuur je meerdere personages van je team tegelijk aan die allemaal één soort aanval hebben, gelinkt aan een bepaalde controllerknop.

Volledig scherm © Square Enix

Met welke aanval iedereen uitpakt, hangt af van de speldjes (pins) die je verzamelt en toewijst aan de personages. Zo heb je kort door de bocht een fysieke aanval, een energie-aanval op afstand en een sterkere aanval die je eerst moet opladen. In het begin zijn de gevechten een eitje, maar al gauw kan je de moeilijkheidsgraad opkrikken en de boel pittiger - en lonender - maken. Je loadout aanpassen aan de vijanden gaat ook naarmate het spel vordert, iets wat zeker bij de bazen wel van pas komt. En uiteraard leer je ook hoe je de aanvallen kan combineren om meer punten te scoren en een extra grote muilpeer uit te delen.

Volledig scherm © Square Enix

Fun

Die gevechten zijn weliswaar vrij monotoon, maar hun originele insteek maakt ze tegelijk wel plezant én lonend. Zeker wanneer je in de gewone wereld enkele ‘noises’ tegelijk verzamelt, en zo meerdere golven vijanden tegelijkertijd aanpakt. De makers vonden ook een uitstekend evenwicht tussen allle game-elementen, waardoor je je niet snel gaat vervelen. Bovendien is de soundtrack best wel geweldig, met een aanstekelijke mix van streepjes grungy rock, funk, rapmetal en nu-metal. Sowieso is het al een veraderming om een Japanse anime-achtige game te spelen die je niet gek maakt met een hyperactieve sologitaar, maar deze soundtrack klinkt écht wel lekker.

Volledig scherm © Square Enix

De game bevat ook nog een monetair systeem, waarbij je overbodige speldjes kan verkopen voor geld. Daar kan je dan weer hippe kleren mee kopen om je personage sterker te maken, al zie je die outfits niet tijdens het spel. Vreemd. Je kan ook gaan eten in restaurants om de innerlijke dode mee te versterken, dus erg consequent is de game niet met dat gegeven van de pijp uit zijn. Maar het zal ons worst wezen. Heel tof is dan weer hoe de makers de speciale gaven van de spelers verweven met de puzzels. Zo moet je soms terug in de tijd reizen, of iemands herinneringen terugbrengen. Het stelt op zich allemaal niet veel voor, maar het biedt afwisseling en het is uitgewerkt zonder pretentie. En altijd blijf je toch benieuwd naar wat nog komt.

Volledig scherm © Square Enix

Besluit

Deze game is waarschijnlijk niet voor iedereen, maar hij is lekker entertainend en bouwt het originele uitgangspunt prima uit. De afwisseling tussen de verschillende game-aspecten zit heel goed in balans, de interactie tussen de personages zit snor en de vette soundtrack is echt de kers op de taart. Check zeker de uitgebreide demo, waarvan je de voortgang gewoon kan bewaren als je de game koopt!

Volledig scherm © Square Enix

Bekijk ook: