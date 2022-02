En toen won een AI van een eSports-kampioen in ‘Gran Turismo’: Sony claimt doorbraak in artificiële intelligentie

Een door de Japanse media- en technologiegigant Sony getrainde AI-bot heeft een race in videogame Gran Turismo gewonnen van een menselijke tegenstander. En niet zomaar een: de tweede die over de eindmeet kwam was Tomoaki Yamanaka, wereldkampioen in de eSports-competitie van de game. De bot, die Sophy werd gedoopt, betekent een enorme doorbraak voor artificiële intelligentie in videogames.

Het was niet eens een nipte race. Sophy Rouge, een van de vier versies van Sony’s racebots, bereikte de finish met een halve ronde voorsprong op Gran Turismo-wereldkampioen Tomoaki Yamanaka. Die kwam uiteindelijk als tweede over de streep, maar alleen na een bitse strijd tegen Sophy Lavande, een tweede AI-bot die deelnam aan de wedstrijd. De bots waren vier varianten van Sophy, een artificieel intelligente ‘agent’ (zeg maar soort denkende entiteit in een computersysteem) die door Sony werd ontwikkeld. “Ik heb al vaker tegen een AI moeten racen, maar het was de eerste keer dat ik daar frustratie bij voelde”, verklaarde Yamanaka na de race.

Volledig scherm Tomoaki Yamanaka, die de race verloor van de AI. © Sony

Deep Blue (ver) voorbij

Sophy, een creatie waarvoor Sony’s AI-afdeling vijf jaar lang heeft samengewerkt met een aantal universitaire AI-labo’s en Sony’s interne gamestudio Polyphony , palmt deze maand de cover van het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature in. Het is dan ook een belangrijke doorbraak in de ontwikkeling van AI: toen de door IBM gebouwde supercomputer Deep Blue in 1997 een schaakwedstrijd won tegen de Russische schaakkampioen Gary Kasparov, was dat in een spel waarin alles draaide rond strategie en tactiek. Hetzelfde geldt voor het bordspel GO!, waarin de DeepMind-AI van Google in 2017 een wedstrijd won tegen de Chinese kampioen Ke Jie, of de ondertussen al talloze multiplayerspellen in strategische videogame StarCraft II, waarin DeepMind-bots een strategie uitzetten waartegen zeer bedreven menselijke spelers niet opgewassen zijn.

Het verschil tussen Gran Turismo en die spellen is dat de primair voor Sony’s PlayStation-consoles ontwikkelde racegame veel verder gaat dan alleen maar strategische en tactische beslissingen: de speler – en dus ook de bot – moet zich meten in een fysische simulatie waarin miljoenen variabelen – snelheid, bandenspanning, grip op het tarmac van het circuit, enzovoort - tegelijkertijd spelen. Dat maakt het spel exponentieel complexer.

Volledig scherm De bewuste cover van 'Nature'. © Springer Nature

Buiten de lijnen

Yoshinori Yamauchi, geestelijke vader van de Gran Turismo-gamereeks en zelf ooit professioneel racepiloot geweest, zag onder meer een verschil tussen mens en machine in hoe ze hun bochten nemen. “Een menselijke piloot gebruikt aangeleerde vaardigheden in zijn bochtenwerk: traag erin, snel eruit, dat is hoe de meesten onder ons het doen”, zegt Yamauchi. “Onze Sophy-agent houdt haar snelheid in de bocht: ze weet constant, uit supersnelle analyse van alle variabelen in de fysische simulatie, haar snelheid aan te passen aan haar positie in de bocht.”

De vier Sophy-bots speelden het spel niet foutloos. Op een bepaald moment ging een van de AI-gedreven bolides buiten de lijnen, en er was ook een moment waarop een van de tegenstanders een kleine tik van de schokdemper kreeg. Maar Sophy is een zelflerend algoritme, dat hoe vaker het Gran Turismo speelt dus ook beter en beter wordt.

Volledig scherm Een racewagen in 'Gran Turismo'. Maar is het een menselijke speler of een bot? © Sony

Compagnon de route

Er zijn nog meer elementen waarmee Sophy tegelijkertijd rekening houdt. Naast het constant analyseren van de fysica past ze ook haar tactiek ook à la minute aan, en ze is zelfs getraind in sportieve etiquette: dat zonet genoemde tikje, dat courant is voor menselijke spelers die de game tegen elkaar spelen, zou er na verloop van tijd helemaal moeten worden uitgefilterd. “We hebben haar ontworpen zodat ze future-proof is”, zegt Yamauchi. “AI moet daarvoor betekenisvol zijn, en spelen volgens ethische regels.”

Sophy is niet zomaar een experiment: de AI staat relatief dichtbij het punt waarop ze zal worden ingebouwd in een toekomstige versie van Gran Turismo. Nog niet meteen Gran Turismo 7, de nieuwe editie die op 4 maart in de handel komt, maar wel een toekomstige update voor die game. Het idee is dat Sophy spelers vooral helpt om hun vaardigheden aan te scherpen in het spel.