Eerste uren ‘God of War: Ragnarök’ vinken vooral een checklist af

GamepreviewWe speelden alvast de drie eerste uren van ‘God of War: Ragnarök’, de grote najaarsklepper van PlayStation, die op 8 november in de rekken landt. Vanzelfsprekend is de hardwaresprong die de reeks maakt, tussen de PlayStation 4 en 5, goed te merken aan de gebeurtenissen op het scherm. Maar er mag na deze intro wel eens wat ànders gebeuren dan een staalkaart van alles wat we al in de voorganger hadden gezien.

Aan Ragnaröks – apocalyptische instortingen van het Noorse godenrijk - geen gebrek dit jaar. In maart hadden we zo al de grote ‘Assassin’s Creed: Valhalla’-uitbreiding ‘Dawn of Ragnarök’, waarin je hoofdpersonage Eivor haar/zijn tweede identiteit als Noorse godheid keihard omarmt. Maar de Godenschemering waarnaar gamers wellicht het hardst uitkeken was ongetwijfeld die van ‘God of War: Ragnarök’, afhankelijk van hoe je het bekijkt de tweede of vijfde grote aflevering uit de langlopende reeks actiegames (het opnieuw ondertitelloze ‘God of War’ (2018) was tegelijkertijd een reboot en een verderzetting van het verhaal).

Het verhaal begint ongeveer op het moment waar de post-credit-scene uit de voorganger eindigde: Kratos, de Spartaanse krijger die ooit het hele Griekse pantheon aan tripjes trok in een nietsontziende wraakqueeste, voelt meteen de gevolgen van de sores die hij in ‘God of War’ kreeg met het godenrijk van zijn nieuwe stek, het barre noorden van Europa. Zeker na de climactische dood van die vreselijke etterbak van een Baldr krijgt hij, in deze opvolger, letterlijk en figuurlijk bezoek van (onder meer) de man met de hamer.

Volledig scherm Beeld uit 'God of War: Ragnarök'. © PlayStation

Volledig scherm Beeld uit 'God of War: Ragnarök'. © PlayStation

Bekend terrein

Tijdens die eerste uren ‘God of War: Ragnarök’ proef je meteen al op je tong wat de thema’s van deze nieuwe episode zullen zijn. Vanzelfsprekend, na de ontdekking dat de tienerzoon uit Kratos’ tweede shift in het ouderschap godenbloed blijkt te hebben, zal het idee van de lotsbestemming een rol spelen. Maar ook voor Kratos zelf lijken er consequenties op te doemen waaraan hij minder en minder makkelijk zal kunnen ontsnappen.

Vier jaar geleden brak ‘God of War’ nogal resoluut met een paar elementen uit de eerste trilogie van deze videogamereeks. Het camerastandpunt, bijvoorbeeld, dat sinds 2018 op Kratos’ rechterschouder gevestigd is. Maar ook de structuur van de game: er kwam meer aandacht voor upgrades en progressie, de bossfights waren intiemer, persoonlijker en bruter, en ze begonnen bijna helemaal aan het prille begin van de game.

Volledig scherm Beeld uit 'God of War: Ragnarök'. © PlayStation

Volledig scherm Beeld uit 'God of War: Ragnarök'. PlayStation © PlayStation

Mooier, bruter, dramatischer

Het is alsof de PlayStation-studio in het Californische Santa Monica, waar de ‘God of War’-games al sinds het prille begin worden gemaakt, met de aanvang van ‘Ragnarök’ vooral wilde laten zien dat de herstart van hun reeks nu vaste voet heeft gekregen, en nu in de eerste plaats onverdroten verder wil gaan vanaf het punt waar de voorganger eindigde.

Op zich prima, natuurlijk, want het grootste deel van de gamingwereld is het erover eens dat die titel een nieuwe standaard zette wat emotionele blockbusterervaringen betreft. We hebben ons ook prima vermaakt in de eerste uren van deze opvolger, die in ongeveer alles de overtreffende trap is van de vorige. Hij is bruter en mooier (want ja, nieuwe hardware met meer visuele rekenkracht), en voert ook het drama in de (uitstekend geacteerde) dialoogscènes nog een eind op. Het inhakken op je tegenstanders voelt opnieuw behaaglijker dan een massamoord zou mogen voelen, en in tegenstelling tot in de vorige game heb je meteen de beschikking over je bijl én je kettingzwaarden uit de originele trilogie.

Volledig scherm Beeld uit 'God of War: Ragnarök'. © PlayStation

Volledig scherm Beeld uit 'God of War: Ragnarök'. © PlayStation

Voorspelbaar

Maar tegelijkertijd zijn de makers iets te trouw gebleven aan de blauwdruk van de eerste game. Alwéér gaat bijvoorbeeld het dak in Kratos’ hut in dat hoge noorden eraan door een hardhandige confrontatie met een vijand, en ook de rest van de gebeurtenissen – klimmen, knokken, omgevingspuzzels – volgen elkaar met zo’n voorspelbaarheid op dat je bijna kunt voorzien wat er de komende minuten zal aankomen.

Die drie eerste uren, die PlayStation ons vergunde om al vooraf te spelen, voelen eerder als een liflafje, een amuse-gueule, dan als een volwaardig voorgerecht. Het smakenpalet – gemarineerd in bloedwijn – zit juist, nu nog hopen dat we de volgende twintig uur op een banket zullen worden getrakteerd dat ons niet alleen overrompelt maar ook verrast.

Volledig scherm Beeld uit 'God of War: Ragnarök'. © PlayStation

Volledig scherm Beeld uit 'God of War: Ragnarök'. © PlayStation