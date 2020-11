Een week met de PlayStation 5: dit is onze ervaring

gamesSwitchend tussen lanceringsgames Spider-Man: Miles Morales en Astro’s Playground hebben we inmiddels ook de bediening en de gebruikersinterface van de PlayStation 5-console onder de loep genomen. Onze finale review van het toestel komt er in de helft van volgende week aan, maar hier zijn onze tussentijdse indrukken.

Wat hun gebruikersinterface betreft, zijn gameconsoles altijd al buitenbeentjes geweest. In tegenstelling tot bijvoorbeeld smartphones of laptops, toestellen die je om duizend en één redenen gebruikt, knip je je spelcomputer aan met meestal maar één doel voor ogen: je game opstarten, en liefst zo snel mogelijk. Het startscherm van het toestel is daarbij maar iets wat je in transit bezoekt, om onder meer je downloads te beheren of contact op te nemen met je gamende vrienden. Wat dat betreft leveren zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series S/X dan ook zo weinig mogelijk frictie: de game die je als laatste hebt gespeeld, komt meteen prominent in beeld. Alleen wanneer je niét meteen aan het gamen slaat, vertoont de PS5-interface een belangrijk verschil met zijn concurrent: het scherm is veel minder druk.

Controlecentrum

Er is daarin zelfs een evolutie merkbaar ten opzichte van voorganger PlayStation 4, ook al heeft Sony geen echte grote veranderingen doorgevoerd: de horizontale balk blijft gewoon – met kleinere vakjes – behouden. Het grote verschil zit hem in wat er daaronder zit: alle informatie van de games of apps die je aantikt in dat balkmenu komt in de vorm van kaartjes, waarvan sommige tijdens het spelen van een game (wel even op pauze zetten, dunkt me) ook bovenop de actie kunnen worden gelegd met een simpele druk op de PlayStation-knop op de controller.

De kern van de PlayStation 5-bediening is namelijk niet langer de centrale balk, maar iets wat Sony het Control Center heeft gedoopt: een soort extra laag, die vertrekt vanuit een discreet balkje onderaan van waaruit alles wat je nodig hebt kan worden opgeroepen zonder dat je terug naar het openingsscherm moet.

Volledig scherm De PlayStation 5 in staande vorm. © PlayStation

Nieuwe ‘look and feel’

Qua designtaal is er in wezen weinig veranderd, maar Sony heeft tegelijkertijd ook de hele ‘look and feel’ van zijn interface veranderd. Die is iets knapperiger dan het felle blauw dat de standaard was van de PlayStation 4, en ligt daarmee in lijn met het uiterlijk van de console.

Net als bij de Xbox Series X, die we tegelijkertijd met de PlayStation 5 aan de tand voelden, is de Sony-console muisstil, en dankzij de supersnelle solid state drive (in essentie een grote geheugenchip in plaats van een harde schijf), de krachtige chips binnen het toestel en het grote werkgeheugen brengen deksels korte laadtijden en de mogelijkheid om pijlsnel tussen twee draaiende games te wisselen in huis.

Er is nog een hoop te vertellen over de PlayStation 5. De komende dagen duiken we onder meer in de PlayStation Store, de mediasectie en hoe de PlayStation 5 omgaat met PlayStation 4-games, en voelen we ook nog lanceringsgames als Sackboy: A Big Adventure, Demon’s Souls, Destruction Allstars en Godfall aan de tand. Meer nieuws dus op 11 november.

