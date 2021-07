Een sprintje trekken op een golfbaan? Mario Golf: Super Rush is de meest hectische golfgame ooit

Ver verwijderd van de wereldwijde aandacht die een EK voetbal krijgt, wordt nog een andere sport op een heldergroene grasmat gespeeld: golf. Niet meteen een discipline waar de gemiddelde gamer wakker van ligt, behalve als Super Mario en co een club in handen nemen. ‘Mario Golf: Super Rush’ is zoals altijd een echt buitenbeentje. Meer dan ooit heeft Nintendo een golfsimulator met een serieuze twist gemaakt. Maar is het een hole-in-one, een birdie, of toch eerder een par?

Niet zo heel lang geleden waren klassieke golfsimulators redelijk houterige games die niet veel opwinding konden bieden. Pas de laatste jaren zien we in het genre echt goede en uitdagende games opduiken. Dan is Mario Golf al veel langer een succesvolle serie, ook al was het alweer bijna twee decennia geleden dat er nog eens een nieuwe titel voor een console verscheen. De vorige edities waren allemaal games voor de handhelds van Nintendo. Dan is de multifunctionele Switch uiteraard de ideale console om een opvolger in de reeks uit te brengen.

Mario Golf: Super Rush neemt in vergelijking met z’n voorgangers nog veel meer afstand van een gewone simulatiegame. Het is één grote party waarbij je niet moet verwachten dat je de game vrijwel onmiddellijk onder controle krijgt omdat je al wat ervaring hebt met eerdere titels.

Volledig scherm Mario Golf Super Rush © Nintendo

Golfavontuur

Wie rustig een potje wil golfen kan dat met één tot drie al dan niet menselijke tegenstanders. Het is dus perfect mogelijk om een golfavondje met vrienden of familie te organiseren. Speel je solo, dan is de avonturenmodus het ontdekken waard. Hier speel je met een bestaande of nieuwe Mii-figuur. Je carrière begint heel herkenbaar: je komt aan in de golfclub waar heel wat kampioenen zijn doorgebroken. Jij wordt beschouwd als een groot talent en mag dat nu komen bewijzen, samen met allerlei andere beloftevolle golfers.

Je logeert in een van de vele verblijven die de club rijk is. Tussen de wedstrijdjes door mag je het terrein gaan verkennen. Je vindt er onder andere een winkel met golfmateriaal en een restaurant. Daarnaast zijn er ook trainingsbanen waar je de kneepjes van het vak leert. Ideaal voor iedereen die z’n eerste stappen in Mario Golf zet, maar ook meer ervaren spelers zijn welkom om de besturing onder de knie te krijgen. Door uitdagingen te voltooien krijg je punten om je skills te verbeteren.

Jij bepaalt zelf welk profiel jouw golfer krijgt. Investeer je veel in kracht, dan ga je dat golfballetje steeds verder slaan. Of misschien wil je liever uitblinken in techniek of net een allrounder worden. Andere eigenschappen waaraan je kunt punten kunt besteden zijn snelheid en uithouding. Dat klinkt wellicht een beetje vreemd voor golf, maar in deze game zijn deze skills heel belangrijk. De titel heeft niet voor niets het woordje ‘Rush’ meegekregen …

Volledig scherm Mario Golf Super Rush © Nintendo

Speed Golf

In veel wedstrijden moet je de bal niet alleen zo dicht mogelijk bij de hole brengen, je moet er ook zelf achteraan hollen – een golfkarretje mag je helaas niet gebruiken. Het is de bedoeling dat je binnen een bepaalde tijd je volgende slag slaat. Meestal heb je wel tijd genoeg, zeker in de beginfase van de game, maar het brengt toch wel wat spanning en animo in een wedstrijd. Zeker wanneer je tegelijk met andere spelers op de baan staat. Ook zij rennen naar hun bal en dat veroorzaakt natuurlijk chaos. Spelers lopen tegen elkaar aan en met een boost kan je iemand, bijna zoals in Mario Kart, een flinke oplawaai geven. Let wel op, want je valt stil wanneer je uithoudingsmeter leeg is.

Het spektakel tussen twee slagen zorgt ervoor dat je misschien ook wel iets minder alert bent om te kijken waar je bal zal belanden. Je hebt immers geen tijd om in alle rust te beslissen naar waar je wil slaan. Er zijn nu eenmaal te veel afleidingen die je aandacht vragen en je voelt bijna letterlijk de hete adem van je tegenspelers in je nek. Tijdens het lopen kan je ook nog eens munten verzamelen of je uithouding verlengen door hartjes te grijpen.

Heb je een toernooi gewonnen of je doelstellingen bereikt, dan zal je met een badge beloond worden. Die zorgt ervoor dat je toegang krijgt tot nieuwe werelden. Ook de banen in deze game zijn erg uiteenlopend.

Volledig scherm Mario Golf Super Rush © Nintendo

Battle Golf

Nadat je een standaardterrein hebt overgewonnen, ga je naar een baan die letterlijk tussen rotsen ligt. Hier is het belangrijk dat je goed nadenkt over wel traject je precies wil volgen. Je speelt immers naar meer dan één green tegelijk en hebt een bepaald aantal slagen om je balletje in elke hole te slaan. Soms liggen die holes één of twee verdiepingen hoger en moet je gebruik maken van een tornado die over de baan waait om een niveau te stijgen. Heel erg leuk en uitdagend, al geraak je het overzicht soms compleet kwijt waardoor je helemaal opnieuw moet beginnen.

De volgende banen liggen in woestijngebied, in een kletsnat woud en natuurlijk mag de wereld van Bowser ook opnieuw een toernooi huisvesten. Vermoedelijk zullen er later nog meer banen door Nintendo worden uitgerold, want de huidige selectie oogt wel wat aan de magere kant. Als je het allemaal gezien hebt, dan moet je zeker eens Battle Golf spelen. Hierbij moet je op een terrein in een stadion vlaggen veroveren door ballen te putten. Je tegenstanders proberen intussen natuurlijk hetzelfde te doen, wat de chaos alleen maar groter maakt.

Volledig scherm Mario Golf Super Rush © Nintendo

Conclusie

Mario Golf: Super Rush is een leuke game die je eindeloos veel spelplezier met vrienden oplevert. De carrièremodus had iets meer mogen zijn en ook het aantal locaties is momenteel nog vrij beperkt. Het is dus uitkijken naar extra content om een echt oordeel over deze game te vellen.

Voor wie van partygames houdt, is Mario Golf: Super Rush al wel geslaagd. Nooit eerder hebben we zo’n chaotische golfgame gespeeld. Het spel hoort helemaal thuis in het rijtje van andere titels zoals Mario Kart en Mario Party. Als je net zoals wij maar niet genoeg krijgt van dat soort games, ga je met deze Mario Golf een superleuke en vooral hectische zomer tegemoet.

Tot slot het antwoord op onze eerdere vraag: heeft Nintendo met deze game een hole-in-one geslagen? Voorlopig willen we het nog geen hole-in-one noemen. Maar het is zeker een birdie voor de sologamer en een vette eagle voor een spelletjesavond met vrienden.

Volledig scherm Mario Golf Super Rush © Nintendo

Volledig scherm Mario Golf Super Rush © Nintendo

Volledig scherm Mario Golf Super Rush © Nintendo

