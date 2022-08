Een mens zou haast vergeten dat ‘Hard West II’ een sequel is

Gamereview‘Hard West II’ is - op een paar nieuwe features na - in essentie krek dezelfde videogame als de eerste uit 2015, alleen gemaakt door een andere studio. De tactische game had dus alles in zich om snel te worden vergeten als een sequel van dertien in een dozijn. Maar daarvoor hebben we ons veel te hard geamuseerd.

Er komen de laatste tijd nogal wat bovennatuurlijke westerngames onze richting uit, en hun titel eindigt ook steevast met ‘West’, dus eerst wat opheldering. Enkele maanden geleden maakten we kennis met ‘Weird West’, een waanzinnige genremix met elementen van een klassieke top-down-shooter, een actierollenspel en een immersive sim à la ‘Deathloop’ erin. Volgende maand volgt ‘Evil West’, een thirdperson-actiegame over een vampierenjager in een eveneens alternatief wilde westen. En nu krijgen we ook de tactische game ‘Hard West II’, een vervolg op een onverwachte klepper uit 2015.

Net als de voorganger, én dus toevallig twee andere games waarmee hij dit jaar makkelijk zal worden verward, brengt ‘Hard West II’ je in een westernsetting met bovennatuurlijke elementen, zoals zombies (pardon: ‘Revenants’!) en locomotieven die reusachtige insectenpoten krijgen. Ook dàt is dus niks nieuws. Was deze sequel dus tout court nodig? Nee, want dat zijn sequels meestal niet. Maar hebben we ons ermee geamuseerd? O jazeker!

Hard West II Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit op pc.



Volledig scherm Beeld uit 'Hard West II'. © Good Shepherd

Meer opstekers dan dompers

Er is nochtans heel wat in ‘Hard West II’ dat niét werkt. De personages die je uitzet, waaronder een heks, een excuus-Native American en een ondode outlaw, zijn over over de slagvelden trippelende clichés, en het stemmenwerk waarmee ze tot leven komen ondermaats. Er zitten heel wat slordigheden in de game, zoals een Native American-tegenstander die om onduidelijke redenen in een zuiderse drawl praat.

Maar er zitten minstens even veel opstekers in deze game. De dynamische decors bijvoorbeeld, waarbij je soms je pionnen moet uitzetten vanop een rijdend paard of vanuit een bewegend voertuig. Er zit een interessante ‘Bravado’-mechaniek in, die een extra laag toevoegt in de schietpartijen: leg een tegenstander om, en je krijgt een extra beurt om nog een andere overhoop te knallen als die binnen schootsafstand zit. Een van je outlaws beschikt over magische krachten die je bij verstandig gebruik ineens weer flink in het voordeel kunnen brengen, zoals de mogelijkheid om twee personages – vriend of vijand – van plaats te doen verwisselen op het raster. Ook mooi is het feit dat je je revolverhelden kunt voorzien van speelkaarten die hen extra eigenschappen verlenen. Het past natuurlijk mooi in de huidige deckbuilding-rage, maar het snijdt ook gewoon hout met het westernthema van de game.

Charmant en solide

‘Hard West II’ had me beet toen ik een van de vroege schietpartijen tot een goed einde had gebracht, en een van m’n personages “Nog iemand?” riep over een met lijken van vijandelijke schutters bezaaide hoofdstraat van een westerndorp heen. Dat is de essentie van deze game: hij vindt het ABC van de ‘Xcom’-eske tactische game niet uit (beperkt aantal stappen en beurten, keuze tussen wapens of vaardigheden, enzovoort), maar brengt alles op smaak met een charmante toets hier en daar. En de hele constructie waarop het allemaal steunt, met onder meer tegenstanders die relatief goed zijn in het reageren op je beslissingen, is solide.

Het maakt van ‘Hard West II’, misschien in afwachting van een nieuwe ‘Mario + Rabbids’ en een remake van klassieker ‘Tactics Ogre’ in november, voorlopig de aanrader van dit jaar voor wie tuk is op tactische games. Lees: voor wie strategische games à la ‘Company of Heroes III’ wil spelen, maar daar het geduld niet voor heeft.

