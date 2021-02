eClub Brugge niet meer laatste na tweede speeldag Counter-Strike-competitie

e-sportDe tweede week van de Counter-Strike: Global Offensive -competitie betFIRST CS:GO Elite Series was bijna net zo spannend als de eerste, met de nadruk op bijna. LowLandLions moest punten pakken tegen Join The Force om de leiding over te nemen en Sector One probeerde een wankelend eClub Brugge te doen vallen.

De eerste map van deze serie, Nuke, werd een zinderend spektakel. LowLandLions nam in de eerste helft snel de leiding met een 10-5, in principe genoeg om te winnen, maar kon de match voor een te lange tijd niet goed afsluiten. Join The Force wist de aansluiting te vinden maar kon het ook niet afmaken. Eneshan van LowLandLions was gedurende de hele dag de belangrijkste kracht en liet dat in de eindfase ook weer zien. Door zijn ongekende talent en slagkracht wist hij met zijn team de eerste map te winnen, die ook nog eens de keuze was van de tegenstanders. De score kwam uit op een nipte 16-14 overwinning.

De tweede map was een heel ander verhaal. LowLandLions pakte opnieuw meteen de leiding, maar dan wel een stuk overtuigender dan in de eerste map. Op Train leek alles goed te lopen en ook hier was Eneshan weer de man die kar trok. Ondanks verwoede pogingen van Join The Force was het tij niet meer te keren en werd dit een snelle win voor de Leeuwen met een 16-4. Zo’n overtuigende win hadden we tot nu toe nog niet gezien in de Elite Series.

eClub Brugge versus Sector One

Het team van Club Brugge speelde donderdag op het voetbalveld gelijk tijdens de Europa League en ook in de betFIRST Elite Series slaagde het er niet in de overwinning over de streep te trekken. De eerste map was bij deze match eveneens Nuke en werd natuurlijk dan ook spannend. Hier was de halftimescore minder overtuigend in het voordeel van één team, maar doordat eClub Brugge op de langere termijn niet kon overtuigen werd het een 16-14 winst voor Sector One. Dit kwam ook deels door sterk individueel spel, bijvoorbeeld door Sector One speler Methods, die een mooie clutch richting het einde van de match wist te maken.

Als tweede map zagen we voor het eerst Mirage in de competitie langskomen. De vreugde was hier voor Sector One van korte duur, aangezien eClub Brugge geen tijd en punten te verliezen had. Na een zinderende 14-1 voorsprong in de eerste helft, lieten de Bruggelingen ook daarna niks meer over van hun tegenstanders. Hier werd ook met een 16-4 de tweede map afgesloten, waardoor eClub Brugge zijn eerste punt binnenhaalde.

Hierdoor staat eClub Brugge niet meer onderaan, maar aangezien zij volgende week rust krijgen, kunnen zij wel weer op die plaats terechtkomen.