E-sporters van Club Brugge winnen halve finale ‘Counter-Strike’-competitie: bekijk hoogtepunten

De strijd begon op Train, de keuze van 4Elements. Hierdoor zou het team in het voordeel moeten zijn, maar Brugge liet geen spaander van ze heel. De eerste helft werd al gedomineerd door de Bruggelingen, waarbij een Ritchiee opnieuw liet zien waarom hij toch wel de meest stabiele en daadkrachtige speler van het team is. De eerste helft was in de sacoche met een 12-3 score in het voordeel van eClub Brugge, iets wat 4Elements niet meer kon goedmaken in de tweede fase van de map. Het werd 16-3 voor Brugge, dat als volgende kaart Vertigo koos.