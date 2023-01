Duister sprookje ‘Children of Silentown’ is een opsteker voor het adventuregenre

GamereviewStel je voor dat duistere filmkunstenaar Tim Burton en de gebroeders Grimm samen een point-and-clickadventure hadden gemaakt: dan had je zoiets gekregen als ‘Children of Silentown’. Een sprookjesachtige indiegame die ons, in al zijn duistere eenvoud, stevig bij de strot greep.

In zijn allerklassiekste vorm heeft de point-and-clickadventure wat afgedaan. Maar wanneer de mechanieken van het genre worden gebruikt om er iets nieuws mee te maken, krijg je soms toch nog iets speciaals. Dat merkten we toen we ons op ‘Children of Silentown’ stortten: aanvankelijk met de bedoeling om ‘m een uurtje te checken, maar binnen die tijd had de game ons zo beet dat we ‘m ten overzijde van een weekend helegans hadden doorgespeeld.

Het grootste deel van ‘Children of Silentown’ speelt zich in het dorpje uit de titel af. Overdag is het leven er relatief idyllisch, maar na donker durft er geen mens meer buiten: dan schrijden er machten rond in de stoffige straatjes en pleintjes waarmee de dorpelingen niet oog in oog willen komen te staan. En diegenen waarbij dat wel is gebeurd zie je nooit meer terug. Wanneer ook de moeder van hoofdpersonage Lucy na een avondlijke boodschap verdwijnt, slaat haar initiële ongezonde interesse in de duistere entiteiten om in een onverdrotenheid om eindelijk die mysteries, die wellicht huis houden in het omringende bos, te doorgronden.

Children of Silentown Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor PlayStation, Xbox, Switch en pc.



Metafysisch puzzelen

‘Children of Silentown’ heeft geen grote haast om zijn verhaal verteld te krijgen: ondergetekende haalde na iets van tien uur de finale. Alle mechanieken van de adventuregame – conversaties met keuzes, een inventarissysteem waarin je voorwerpen met elkaar kunt combineren, enzovoort - zijn aanwezig, maar de puzzels staan volledig in functie van het verhaal, de tussen lieflijkheid en grimmigheid laverende sfeer, en een gevoel van verbondenheid met het leven in dat dorp.

De relatief lange speelduur van ‘Children of Silentown’ lag niet aan lang uitgesponnen verhalende content, maar aan puzzelsequenties die naarmate de game vorderde lastiger en lastiger werden. Maar het mooie is dat ze ook onmiddellijk verband hielden met gebeurtenissen en personages in het verhaal: Lucy leert gezangen die haar inzicht verschaffen in de psyche van de andere dorpsbewoners. Maar sommige daarvan moeten worden ‘hersteld’, door middel van een draadje dat je doorheen een stelsel van knopen moet trekken. Een andere minigame, om het belang van voorwerpen in het decor te achterhalen, houdt het midden tussen een schuifpuzzel en gameklassieker ‘Pipe Mania’. De puzzels zijn niet van de makkelijkste, maar ze brengen wel altijd iets op: met de juiste uitkomst stoot je stukje bij beetje door tot een soort metafysisch niveau, waar je de echte verbanden tussen de dingen begint te zien.

Burton, meet Grimm!

Los nog van het centrale mysterie waarop ‘Children of Silentown’ drijft, heb je gedurende de speeltijd van de game een paar pakkende taferelen meegemaakt. Ondergetekende zal bijvoorbeeld het lot van Blue, de jongen die de anderen niet eens zijn komen zoeken tijdens het verstoppertje spelen, niet licht vergeten. Het wordt ook al snel overduidelijk waar Elf Games, de Italiaanse studio achter de game, zijn inspiratie vandaan haalde. De visuele stijl, met onder meer de grote oplichtende ogen van de personages, is origineel, maar doet tegelijkertijd ook wat denken aan het werk van filmkunstenaar Tim Burton (van onder meer ‘The Nightmare Before Christmas’ en ‘Edward Scissorhands’). En thematisch zitten er meerdere elementen uit de sprookjes van de gebroeders Grimm in.

Het kan dus nog, een point-and-click-adventure dat je stevig bij de strot grijpt. We waren niet zo onder de indruk van de wat conservatieve vorm waarin oudgediende Ron Gilbert eind vorig jaar een laat vervolg op zijn ‘Monkey Island’-games op ons losliet, maar ‘Children of Silentown’ toont dat de bouwstenen van het genre nog altijd sterk genoeg zijn om er een game mee te maken die wèl nog relevant is.

