Dit zijn de vijf beste videogames die dit najaar verschijnen

games‘Gotham Knights’ was geen topper, en de nieuwe ‘Call of Duty’ is, welja, gewoon een nieuwe ‘Call of Duty’. Maar dat zijn gelukkig niet alle blockbustergames die je dit jaar mag verwachten. Hier zijn de vijf toppers waarnaar we nog keihard uitkijken, met vroege demo’s die we de afgelopen maanden hebben gespeeld als goeie indicatie.

1. God of War: Ragnarök

We zitten al enkele uren in deze opvolger voor de soft reboot van deze serie uit 2018, en we verhakkelen weer mythische wezens – nog steeds uit de Noorse godenwereld – dat het niet mooi meer is. Ook het acteerwerk in de cutscenes is nog verbeterd tegenover de voorganger. En we zien ook een Kratos en zoon Atreus die minder en minder in staat blijken om te ontsnappen aan de échte hogere machten: de zoon aan zijn lotsbestemming als godheid, de vader aan het verleden dat hem geschapen heeft.

Uit op 8 november voor PlayStation 4 en 5.

2. Sonic Frontiers

De blauwe egel, ooit nog een videogameboegbeeld dat min of meer even groot was als Nintendo’s Mario, heeft nooit potten gebroken in drie dimensies. Maar voor nieuwe game ‘Sonic Frontiers’ gaat uitgever Sega nog een stap verder, door zijn mascotte voor het eerst los te laten op een open wereld. In ‘cyberspace’-ruimtes krijg je bovendien een soort remix van de klassieke levels van dertig jaar gelden geserveerd.

Uit op 8 november voor PlayStation, Xbox, Switch en pc.

3. Evil West

Deze ‘Evil West’ was een game waarvan we weinig verwachtten, tot we hem effectief een uur konden spelen op Gamescom. Daar troffen we een uitzinnig bloederige, thirdperson-actiegame, waarin schieten en lijf-aan-lijfcombat vlot in elkaar overgaan. Het is een soort mix tussen ‘God of War’ en ‘Devil May Cry’, met een laag van onverdroten brute humor erover. Een spaghettiwestern met demonen.

Uit op 22 november voor PlayStation, Xbox en pc.

4. The Callisto Protocol

Eind januari komt er een remake van horrorklassieker ‘Dead Space’, maar medebedenker Glenn Schofield is met zijn nieuwe studio ook de laatste hand aan het leggen aan een game die hij als de overtreffende trap ziet op alles wat hij daarvoor heeft gedaan. De overtreffende trap in waanzinnige gore, bedoelt hij onder meer. De griezels die je in die verlaten ruimtegevangenis tegenover je krijgt kunnen ook muteren – en dus gevaarlijker worden – waar je bij staat, dus snel reageren is de boodschap.

Uit op 2 december voor PlayStation 5, Xbox Series S/X en pc.

5. High on Life

En dan is er, euh, deze. Het is nog wachten op deze game van ‘Rick and Morty’-bedenker Justin Roiland tot half december, maar voor ons is hij alvast het wachten waard. Op Gamescom lagen we tijdens het spelen van een uur ‘High on Life’ zo dubbel van het lachen dat een van de toezichthoudende ontwikkelaars kwam checken of alles oké met ons was. De centrale grap: pratende vuurwapens. En wàt ze zeggen is niet voor alle leeftijden.

Uit op 13 december voor Xbox en pc.

Volledig scherm Beeld uit 'High on Life'. © Xbox