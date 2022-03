Dit zijn de tien beste games op PlayStation Now

gamesIn de strijd der game-abonnementen heeft PlayStation Now het grootste aanbod, maar hinkt het platform van de grootste der gameconsoles niettemin flink achterop in vergelijking met Xbox Game Pass: Sony wist er tot nu toe drie tot vier miljoen spelers mee te lokken. Wat vreemd is gezien de prima collectie. Dit zijn de tien games die het – los van de honderden andere – op zich al de moeite waard maken.

1. ‘Red Dead Redemption’

Gameontwikkelaars waren er nooit in geslaagd om een goeie westerngame op de markt te brengen, tot ‘Grand Theft Auto’-maker Rockstar Games in 2010 zijn tanden in het genre zette. Het sublieme westernepos ‘Red Dead Redemption’ is goed voor tientallen uren gameplezier in de onfrisse onderbuik van het Amerika van vlak na de sprong naar de twintigste eeuw. Er vallen parallellen zat te trekken naar westernklassiekers uit de film, zoals 'The Wild Bunch’ en ‘A Fistful of Dollars’, maar je rijdt vooral door een speluniversum dat een gesublimeerde versie van de vroeg-Amerikaanse samenleving is.

Volledig scherm ‘Red Dead Redemption’. © Rockstar Games

2. ‘Lemmings’

Gegarandeerd vat je ‘Lemmings’, een game die PlayStation in de vroege jaren 90 in portefeuille kreeg na de overname van het Britse gamehuis Psygnosis, met een grote frons op je voorhoofd aan, maar geraak je in een mum van tijd gewonnen voor dit meesterwerkje uit 1991. De overlevingsstrijd van de groenharige wezentjes, waarvan je het merendeel veilig naar het eindpunt van de levels moet loodsen door een aantal ervan heldhaftig op te offeren, gaat na een paar uur ‘Lemmings’ wis en zeker verder in je halfslaap.

Volledig scherm ‘Lemmings'. © PlayStation

3. ‘Fallout 3'

Ook op PlayStation Now staat deze schitterende roleplaying-game-klassieker, waarin je een weg voor jezelf probeert te vinden door een na een atoomoorlog platgegooid Washington D.C. met delen van de aanpalende staten Virginia en Maryland. Nadat je in de ellendig entertainende na-de-bomwereld van ‘Fallout 3' duikt, is het moeilijk om hem ook weer te verlaten. Tijdens je tochten door die postapocalyptische woestenij heb je pret met hopen (een van mijn memorabelste gamingmomenten tout court was toen ik een supermutant aan tripjes schoot met een raketwerper, net op het moment waarop de laatste tonen van een doo-wopliedje), maar er worden je ook een paar hartverscheurende keuzes voorgeschoteld.

Volledig scherm ‘Fallout 3'. © Bethesda

4. ‘BioShock’

Een waanzinnige firstpersonshooter die zich afspeelt in het onderzeese Rapture, een voormalige vrijhaven voor neoliberalen, die zich – ongeremd door ethiek in de wetenschap die er werd gevoerd – hadden volgespoten met rare serums, en daardoor veranderden in moorddadige Splicers. Je schiet en schiet en schiet in de remastered versie van klassieker ‘BioShock’ die op PlayStation Now staat, en krijgt pas na het neerleggen van de controller door dat je eigenlijk een filosofisch traktaat aan het spelen bent geweest. De herinneringen van je protagonist, die als een radiohoorspel over de actie worden gedrapeerd, doen je bij momenten grienen en moorden tegelijk.

Volledig scherm ‘BioShock’. © 2K Games

5. ‘Shadow of the Colossus’

Opbeurend is ‘Shadow of the Colossus’ alleszins niet, met zijn lange eenzame ritten te paard en die arme reusachtige loebassen die je moet omleggen in de misschien wel ijdele hoop om je geliefde te redden. Maar memorabel is deze sprookjesachtige ervaring des te meer. Hoe kun je tegelijkertijd met veel moeite een kolossaal gedrocht proberen te verslaan én er tegelijkertijd medelijden mee hebben? Grootmeester Fumito Ueda stookt de ambiguë gevoelens bij de speler op magistrale wijze op.

Volledig scherm ‘Shadow of the Colossus’. © PlayStation

6. ‘Another World’ - 20th Anniversary Edition

‘Another World’ is origineel een game uit 1991, maar in tegenstelling tot andere games uit hetzelfde bouwjaar is ie visueel minder gedateerd dan je zou denken. Dat komt wellicht door de visuele aanpak van ontwerper Eric Chahi: waar andere gamemakers ook toen al de (in vergelijking met vandaag povere) grafische registers van de hardware uit hun tijd zo ver mogelijk open probeerden te zetten, hield hij zich opzettelijk ìn, en creëerde hij een game met achtergronden, objecten en vijanden in een heel schetsmatige vorm en een beperkt, groezelig kleurenpalet.

Volledig scherm ‘Another World’. © DotEmu

7. ‘Journey’

‘Journey’ is een minimalistisch beestje: er kan niets of niemand worden overhoopgeschoten, neergeslagen of afgemat, er zitten zelfs geen dialogen in, en het puzzelwerk is een lachertje. Maar toch levert deze non-verbale topper, waarin je een gesluierde vrouw door een zandwoestijn en later over een besneeuwde bergwand naar een licht aan de top van een berg moet zien te krijgen, een betoverende ervaring. Met een uniek samenspel tussen de vormen en kleuren op het scherm en de plagerige pianomuziek op de achtergrond. En met een pakkende verrassing aan het einde.

Volledig scherm ‘Journey’. © PlayStation

8. ‘The Last of Us’

‘The Last of Us’ is een interactieve ervaring die je gruwend, sidderend, happend naar adem, misschien huilend, en wellicht zelfs een beetje kwaad zal achterlaten. De game vertelt het verhaal van Joel en Ellie, een jonge veertiger en een veertienjarig meisje dat hij op sleeptouw neemt. Ze doorkruisen de Verenigde Staten in een wereld waarin een mysterieuze ziekte het merendeel van de bevolking heeft veranderd in plantaardige monsters, en een niet al te kleine niche van de overlevenden serieuze kosten heeft aan zijn morele kompas.

Volledig scherm ‘The Last of Us’. © PlayStation

9. ‘Heavy Rain’

De geschiedenis kijkt niet zo favorabel naar gamerecensenten die ‘Heavy Rain’ destijds de hemel in prezen: wat zaten we in godsnaam spelers warm te maken voor een game die in essentie één lang quicktime-event was, en waarin de enige uitdaging zat in het tijdig indrukken van een controllertoets die op het scherm kwam? Maar ondergetekende blijft, meer dan een decennium later, achter zijn initiële indruk van ‘Heavy Rain’ staan: het was, hoe eenvoudig ook qua gameplay, destijds de eerste videogame die dezelfde emotionele impact had als een goeie film.

Volledig scherm ‘Heavy Rain'. © PlayStation

10. De ‘God of War’-games

De reboot van de serie uit 2018 staat ook op PlayStation Now, maar alle afleveringen van de ‘oude’ reeks – de originele trilogie die tussen 2005 en 2010 verscheen, plus spin-offs 'Chains of Olympus’ en ‘Ghost of Sparta’ en prequel ‘Ascension’ – zijn het evengoed waard om even te checken. Goed voor urenlang memorabel hack-‘n’-slash-werk met geweldenaar Kratos in de hoofdrol: een Spartaanse krijger die de troon van oorlogsgod Ares overneemt, vervolgens nog eens een hele meute helden en creaturen uit de Griekse mythes fileert met zijn zwaarden, om ten slotte alle goden van de berg Olympus op de meest brute manier om te leggen.

Volledig scherm De allereerste 'God of War'. © PlayStation

PlayStation Now kost 10 euro per maand, zakkend tot 5 euro als je meteen een jaarabonnement neemt.

