Dit zijn de hoogtepunten van betFIRST Elite Series – Week 5

Een belangrijke week zou het worden, dat was van te voren al zeker. In tegenstelling tot de vorige split was er geen duidelijke nummer één in het klassement te vinden. Veel teams maken dus nog kans op een plek in de playoffs. Sommige teams hebben nog volle wins nodig om zich veiliger te voelen, terwijl andere juist vooral proberen geen punten te verliezen tegen directe concurrenten.

Sector One versus JoinTheForce!

Voorafgaand aan deze eerste match van de avond leek het vrij logisch dat JoinTheForce zou gaan winnen. Het team heeft recent een goede positieve trend laten zien waarbij een plek in de top vier zeker mogelijk lijkt. Het grote gevaar is echter wel dat Sector One steeds beter op gang lijkt te komen. Kon JoinTheForce de dieseltrein stoppen?

De eerste map was Nuke, de keuze van Sector One. JoinTheForce liet er geen gras over groeien en begon sterk op de CT-side. Al snel stond het scorebord op 13-2, iets wat Sector One toch wel snel aan het wankelen leek te brengen. Daarna was er ook weinig kans meer om terug te komen, want elke ronde die JTF wist te pakken, bracht hen dichter bij de 16. Na een verwoede poging van Sector One om de match nog terug te pakken, werd het uiteindelijk 16-8 voor JoinTheforce.

Daarna ging het gevecht door naar de volgende map, Overpass. Hier leken de teams een stuk beter aan elkaar gewaagd, met zelfs een minieme leiding voor JTF met 8-7 op halftime. Sector One leek hierna een heel ander team. Dynamisch en vloeiend wist het team veel rondes te pakken en kwamen de spelers uiteindelijk tot een 16-13 win. De eerste match van de avond werd dus besloten in een gelijkspel.

Volledig scherm RECAP betFIRST Elite Series – Week 5 © BetFIRST

LowLandLions versus KRC Genk Esports

Eerder werd al gekeken naar deze match en leek het een strijd tussen Genk en Gent, waar LowLandLions zich mee heeft gelieerd door een samenwerking met KAA Gent. LowLandLions zou de favoriet moeten zijn voor deze match, maar er was wat onderlinge rivaliteit te vinden met Fr0sty die voor het eerst in zijn carrière tegen zijn voormalige teamgenoot Rezst zou gaan spelen.

De eerste map ging naar de eeuwenoude Mirage, waar elk team zich natuurlijk wel ietwat thuis voelt. LowLandLions begon goed met een 9-6 voorsprong, wat in principe nog geen garantie geeft op winst. Maar de Leeuwen konden hun voordeel verder behouden, waardoor de eindscore van map één op 16-11 kwam.

Natuurlijk kon ook uit deze serie een Nuke niet ontbreken. De teams gingen hard tegen hard, maar LowLandLions had vooral momentum te pakken. De eerste helft werd een 12-3 in hun voordeel. Deze voorsprong lieten de spelers nauwelijks meer los. De match werd spoedig besloten met een 16-7 score in het voordeel van LowLandLions. Het team heeft hier dus goede zaken gedaan: volle winst en de absolute leiding in het klassement van de betFIRST Elite Series Summer Split.