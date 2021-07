Dit zijn de beste videogames om mee op vakantie te nemen

gamesJe gaat op reis en je neemt mee… iets om te gamen, natuurlijk. We selecteerden, speciaal voor een ideale spelervaring aan het strand, aan het zwembad of onder de schaduw van een boom, vijftien recente videogames waarmee je moeiteloos de tijd doodslaat. Uiteraard alleen voor (min of meer) draagbare systemen.

Nintendo Switch

‘Handheld’ gamen brak dertig jaar geleden door met de Game Boy, maar ondertussen is Nintendo nog de enige consolefabrikant wiens toestel je zo in je tas kunt gooien. Vijf toppers voor de Switch.

Super Mario 3D world + Bowser’s Fury: de relevantste videogames voor de Nintendo Switch komen natuurlijk altijd van Nintendo zelf. Misschien waren gamers in de vroegste maanden van het jaar, toen dit pakketje van twee toppers in de winkels landde, nog te hard opgeslorpt door de magie van de nieuwe consoles om te onderkennen wat voor toppertjes deze twee games – een remake van een Wii U-game plus een compleet nieuwe titel – waren. Tijd voor een inhaalbeweging op het strand, dus.

Volledig scherm Beeld uit 'Super Mario 3D World', een oude Wii U-game die een herkansing kreeg op de Switch. © Nintendo

Stitchy in Tooki Trouble: wie een 2D-platformfix zoekt, vindt hem bij deze – tadaa! – Belgische Nintendo Switch-game, makelij van een gamestudio uit het Limburgse Peer.

Little Nightmares II: dit griezelvervolg wekt opnieuw kriebels uit je eigen nachtmerries op. Het is een platform- en puzzelgame waarin je twee aandoenlijke wezentjes langs verscheidene gevaren heen moet loodsen. Het wordt echter nooit gemeen of wreed. (Ook op pc en Android.)

Knockout City: In het onverwacht prettig speelbare Knockout City speel je online potjes trefbal. Maar dan wel in decors die van zichzelf vol gevaren zitten, en met onder meer explosieve ballen. En als er geen bal in de buurt is, kun je jezelf oprollen om mee te worden gegooid. (Ook op pc.)

Narita Boy: we garanderen je dat je er geen enkele tweedimensionale actiegame vindt die je in zo’n meticuleus opgebouwd, betoverend vormgegeven decor vol retrovibes brengen als Narita Boy. Een game die een verbluffend eighties-universum naar het scherm brengt, met knappe animaties en epische synthesizermuziek. (Ook op pc.)

Smartphone/tablet

De tijd dat er met de regelmaat van de klok opzwepende mobiele games verschenen is al eventjes voorbij, maar natuurlijk blijven er af en toe smartphonepareltjes verschijnen. Deze vijf zijn ideaal voor je ligvakantie.

Among Us: deze ‘social deduction’-game, waarin je binnen een groep spelers de bedrieger eruit moet zien te halen terwijl diezelfde verlakker in stilte de andere spelers van kant maakt, werd terecht een mobiele hit van het kaliber van Angry Birds. (Ook op Switch en pc.)

The Oregon Trail: oudere gamers zullen deze titel zich ongetwijfeld herinneren van de Apple II-versie uit 1974, maar het Franse gamebedrijf Gameloft maakte er pas een mooie mobiele remake van. Waarin je nog altijd de route van Independence, Missouri naar Oregon moet afleggen. En waarin je nog steeds kunt overlijden aan dysenterie.

Volledig scherm De nieuwe 'Oregon Trail' herneemt de basisgameplay van de originele game uit 1974. Maar wel met betere graphics natuurlijk. © Gameloft

Nuts: The squirrels are not what they seem in het fascinerende Nuts. Het begint met een eenvoudige missie om de habitat van eekhoorns in kaart te brengen met behulp van camera’s, maar al snel merk je dat die beestjes een duistere agenda hebben. (Ook op Switch en pc.)

Inked: een bloedmooie smartphonegame vol geometrische puzzels in een schijnbaar met balpennen getekend decor. Maar terwijl je vooruitgang boekt in de game geeft ook de mysterieuze tekenaar van dit alles zijn geheimen bloot. (Ook op Switch en pc.)

Fantasian: wie fan is van het langere werk, ook op mobiel, krijgt een flinke kluif geserveerd met dit actie-rollenspel van Hironobu Sakaguchi, de bedenker van de Final Fantasy-serie. (Alleen op iPhone en iPad.)

Volledig scherm 'Fantasian' is een late comeback van de maker van 'Final Fantasy'. © Apple

Laptop

Als je een laptop zou meenemen op vakantie, onder meer om op te Netflixen, kunnen er natuurlijk meteen ook wat pc-games mee op reis. Zoals deze.

It Takes Two: in dé co-op-sensatie van dit jaar ben je met twee spelers op elkaar aangewezen om de vele obstakels te ronden. Je kunt ‘m met tweeën op één laptopscherm spelen, of in je eentje online, maar dan ook samen met een andere speler: je moét It Takes Two met twee spelen. Een unieke ‘bonding’-ervaring met prettige vondsten in de puzzels.

Valheim: een van de onverwachte sensaties van dit jaar, met inmiddels al zo’n 7 miljoen verkochte exemplaren, is deze viking-overlevingsgame. Waarin je honger, kou en ontberingen lijdt. Maar in tegenstelling tot de meeste, nogal hermetische games in het overlevingsgenre gaat de progressie in je krachten, je uitrusting en je zelf gebouwde nederzetting aan een rotvaart vooruit.

Volledig scherm Hopen vikingpret in 'Valheim'. © Coffee Stain Studios

Chivalry II: denk ‘Battlefield in de middeleeuwen’. Als je fan bent van online multiplayer, zul je veel pret beleven met deze prettig brutale middeleeuwse vechtgame. Hij biedt een uitstekende balans tussen buttonmashen vechten met finesses.

Volledig scherm Middeleeuws brute actie in 'Chivalry II'. © Koch Media

Mass Effect Legendary Edition: we hopen mee van niet, maar stel dat je een compleet uitgeregende vakantie hebt, en je het merendeel van je tijd op je hotel of in je vakantiehuisje zit. In dat geval ben je blij dat je een game als Mass Effect Legendary Edition bij je hebt, een remake van de klassieke trilogie van scifi-rollenspellen. Meer dan tweehonderd uur aan avonturen in een strak gecreëerd sf-universum.

Disco Elysium: misschien heb je deze zomer eindelijk eens tijd om je door de marginaal straffe verhaallijn van Disco Elysium te spelen, een game uit 2019 die dit jaar een flinke remaster kreeg. Je speelt een flik met een joekel van een drankprobleem en een aversie voor kappers en een bad, die wakker wordt met geheugenverlies, een aanslepende moordzaak en een verloren pistool. En daarna wordt het alleen maar ellendiger. (Ook voor Switch.)

