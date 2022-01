Dit zijn de beste videogames die niet mochten zijn

gamesEr zijn zopas ruwe beelden opgedoken van Star Wars 1313 , een ambitieuze videogame waarvan in 2012 de productie boudweg werd stopgezet. Het is lang niet de enige gameproductie waarmee zoiets is gebeurd. Hier zijn de beste videogames die helaas niet mochten zijn.

Star Wars 1313

Ondergetekende herinnert zich nog de Gamescom-persruimte die Activision, destijds distributeur van LucasArts, ervoor veil had in 2012, en de belofte die deze duistere Star Wars-game inhield. Want duisternis van de ziel en de Star Wars-franchise, dat zie je nooit vaak samen: de Dark Side manifesteert zich in de films en andere producten meestal op een soort magisch niveau of in de politieke structuur van de wereld. Maar dus niet in de doodgewone, van Weltschmerz vergeven onderwereld van de hoofdplaneet Coruscant, waarin de bewoners leven in de verruwing van het smerige, verstedelijkte oord dat Level 1313 heet. Vooral het hoofdpersonage van Star Wars 1313 deed heel wat fans watertanden: de game zou de jonge jaren van niemand minder dan premiejager Boba Fett laten zien.

Dat werd tenminste het uiteindelijke plan van dit al van het begin geplaagde project: aanvankelijk hadden de designers een nieuw hoofdpersonage op het oog, maar toen toenmalig Lucasfilm-eigenaar George Lucas de productie kwam inspecteren besloot hij, zoals werd opgetekend in het boek Blood, Sweat and Pixels van de Amerikaanse journalist Jason Schreier, dat Boba Fett himself maar de protagonist moest zijn. En moest het hele project dus terug naar de tekentafel.

Maar we weten allemaal wat er daarna is gebeurd: nadat mediagroep Disney George Lucas’ Lucasfilm-fabriekje had overgenomen, had ze er niet zoveel zin meer in om zelf nog Star Wars-games te maken, en besloot ze om die taak voortaan uit te licentiëren. Eigen gameproducties, waaronder Star Wars 1313, werden geschrapt.

Volledig scherm Fallout Online-conceptbeeld. © Interplay

Fallout Online

Wat was het episch geweest, zo’n onlinegame waarin je andere spelers kunt tegenkomen in een door een atoomoorlog verscheurd Amerika. Een waarin - om de vervreemding helemaal compleet te maken - de atoombommen in kwestie bovendien pas na een lange conventionele oorlog werden gedropt, zodat de hele wereld qua culturele ontwikkeling in de vroege jaren ‘50 is blijven steken. Was Fallout Online, zeker na de artistieke vuistslag die Fallout 3 was, geen goed idee geweest? Absoluut wel! Helaas besliste een koude oorlog over de rechten op de game tussen Interplay, de makers van de originele reeks, en huidige Fallout-eigenaar Bethesda er anders over: de productie werd stilgelegd na een lang aanslepende rechtszaak.

Volledig scherm 'Rainbow Six: Patriots' had een waanzinnige game kunnen worden. © Ubisoft

Tom Clancy’s Rainbow Six: Patriots

Ubisofts Rainbow Six: Patriots had een waanzinnige game kunnen worden. De strijd tegen een terroristische groepering die zichzelf de True Patriots noemt, en die op Amerikaanse grond hardhandig optreedt tegen corrupte Wall Street-piefen, werd in 2011 geduid door middel van een trailer waarin één van die slachtoffers werd vastgebonden op zijn bureaustoel, voorzien van een bom en door het raam gekeild, waarna het springtuig nèt voordat hij de grond raakte tot ontploffing werd gebracht. Bruut! Er hing een post-recessiethema vast aan het verhaal van de game, en er zou - via een nieuwe Team Rainbow-leider, die het niet zo nauw nam met menselijke ethiek - ook een element van moraliteit in de game zitten. Maar het mocht helaas niet zijn: in 2014 kondigde uitgever Ubisoft aan dat de ontwikkeling van de titel wordt geschrapt. In de plaats daarvan kwamen Rainbow Six: Siege en nu Rainbow Six: Extraction.

Volledig scherm Uiteraard hadden zwaardgevechten centraal gestaan in 'Highlander'. © Square Enix

Highlander: The Game

There can be only one. Helaas hielden de makers van trashklassieker Highlander (1986) zich niet aan het adagium dat ze zelf hadden opgegooid in hun film, want de prent werd opgevolgd door een aantal vreselijk nutteloze sequels en een nog meer nietszeggende tv-reeks. Ondertussen waren er dus ook al twéé Highlanders, Connor McLeod (Christophe Lambert) uit de originele film en de drie eerste sequels, en Duncan McLeod (Adrian Paul) uit de serie en de twee laatste films.

In Highlander: The Game moest er nog een derde bijkomen: Owen McLeod, een voorvader van de twee anderen, en een ex-gladiator tijdens het Romeinse Rijk die nadat hij verslagen werd ineens tot leven kwam als onsterfelijke. De actie-rpg, die sinds 2008 in ontwikkeling was bij Eidos (en later, na de overname in 2009, door Square Enix), zou uit 18 missies bestaan en zich net als de films over een resem tijdperken uitstrekken, met als apotheose een soort prequel voor de originele film in het hedendaagse New York City. Dat was echter tot in 2010, toen de uitgever - zonder enige verdere uitleg te geven - aankondigde dat de ontwikkeling was stilgelegd.

Volledig scherm Met de originele 'Splinter Cell: Conviction' week Ubisoft wel héél ver van de essentie van de reeks af. © Ubisoft

Splinter Cell: Conviction

Oké, Splinter Cell: Conviction is inderdaad gewoon uitgekomen. Maar dat was nàdat Ubisoft Montréal de productie van de originele game halfweg had stilgelegd, en helemaal opnieuw was begonnen. De game die uiteindelijk op een propere lei werd afgeleverd, knoopte terug aan bij het succesvolle Splinter Cell: Chaos Theory (2005) met een teruggekeerde focus op het geheimagent- en infiltratie-element.

Aanvankelijk waren ze bij Ubisoft echter heel andere dingen van plan: met Splinter Cell: Double Agent (2006) waren de makers van de reeks een heel andere richting ingeslagen, en hadden ze van Echelon-agend Sam Fisher een verdorde, moreel ambiguë figuur gemaakt, die tijdens een undercovermissie constant morele keuzes moest maken. In de originele Conviction, die in 2007 zelfs al op covers van magazines prijkte, werd die verhaallijn verdergezet met een op de vlucht geslagen Fisher, met lang haar en een volle baard, die deze keer de kunst verstond om één te worden met mensenmassa’s en zijn tegenstanders vooral frontaal aanpakte. Ubisoft haalde echter de lanceringsdatum niet, en kondigde in plaats daarvan aan dat de game volledig ‘terug naar de tekentafel’ werd gebracht. De mechanieken waarbij je als speler kon interageren met mensenmassa’s doken in 2007 wel op in de eerste Assassin’s Creed.

Volledig scherm Bijna was er dus een StarCraft-shooter geweest. © Blizzard Entertainment

StarCraft: Ghost

Blizzards StarCraft-reeks van strategiegames doet het natuurlijk prima op eigen snelheid, maar in 2002 was het gamehuis nog keihard van plan om de franchise ook via andere wegen te gelde te maken. Met een third person-actiegame nog wel, voor de consoles, wat een heel andere dynamiek geeft dan de pc-gerichte strategische roots van de originele games. Ghost zou rond Nova draaien, een vrouwelijke geheimagente voor de Terran Dominion, die missies moet uitvoeren in de door de Zerg-aliens bezette Koprulusector. Pas in 2014 bevestigde toenmalig Blizzard-ceo Mike Morhaime langs zijn neus weg dat de ontwikkeling van StarCraft: Ghost werd geannuleerd.

Bekijk ook: