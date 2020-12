Dit zijn de beste kindvriendelijke games voor onder de kerstboom

GamesDecember is cadeautjesmaand, en net als de voorbije jaren zullen ook in 2020 heel wat kinderen games onder de kerstboom vinden. Op zoek naar inspiratie? Onze techredacteur maakte een selectie uit de populairste games.

2020 was ook in de gamingwereld een bijzonder jaar. Voor het eerst sinds lang kregen we met de PlayStation 5 en de Xbox Series X twee nieuwe consoles. Die mikken met eerder gewelddadige games als ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’ en ‘Assassin’s Creed Valhalla’ wel op een iets ouder publiek. Toch moet ook wie jonger is dan 12 zeker niet klagen over het voorbije gamejaar. Vooral voor de Nintendo Switch, al jaren met voorsprong dé console voor kinderen, kwamen fijne spelletjes uit. In willekeurige volgorde zijn dit onze aanraders.

‘Sackboy: A Big Adventure’

Voor PlayStation 4, PlayStation 5

Prijs vanaf 64,99 euro

Het gebreid figuurtje Sackboy beleeft een nieuw 3D-platformavontuur! In deze PlayStation-game banen spelers zich alleen of met anderen een weg door een kleurige wereld vol gevaren van pluche en kartonnen tegenstanders. Doorheen de levels kan je ook verschillende outfits voor Sackboy vinden, zodat je hem een unieke stijl kan geven. Bekijk ‘Sackboy: A Big Adventure’.

Volledig scherm ‘Sackboy: A Big Adventure’ © rv

‘Animal Crossing: New Horizons’

Voor Nintendo Switch

Prijs vanaf 49,99 euro

Een van de grootste hits in de eerste lockdown was de nieuwe ‘Animal Crossing’. Net als in de vorige edities van dit spel is het de bedoeling om een dorpje vol menselijke dieren uit te bouwen. Je kan er hout hakken, straten aanleggen, vissen, nieuwe vrienden maken,… Er is niet echt een doel, maar toch werd het rustgevende spel een groot succes: meer dan 13 miljoen mensen kochten het al! Bekijk ‘Animal Crossing: New Horizons’.

Volledig scherm ‘Animal Crossing: New Horizons’ © rv

‘Super Mario 3D All-Stars’

Voor Nintendo Switch

Prijs vanaf 54,95 euro

Heeft Mario nog een introductie nodig? De bekendste loodgieter ter wereld is terug, maar wel niet met een volledig nieuw spel. ‘Super Mario 3D All-Stars’ bundelt namelijk drie Mario-klassiekers: ‘Super Mario 64' (uit 1996), ‘Super Mario Sunshine’ (uit 2002) en ‘Super Mario Galaxy’ (uit 2007). Het trio kreeg op grafisch vlak wel een flinke upgrade, waardoor de games er nog nooit zo goed uitzagen! Voor veel kinderen zal deze bundel zo de perfecte introductie in de wereld van Mario vormen. Bekijk ‘Super Mario 3D All-Stars’.

Volledig scherm ‘Super Mario 3D All-Stars’ © rv

‘Minecraft Dungeons’

Voor Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Prijs vanaf 19,99 euro

‘Minecraft Dungeons’ speelt zich wel af in de wereld van ‘Minecraft’, maar verloopt toch net een tikkeltje anders dan het traditionele open wereld-spel. In de nieuwste game lopen spelers, zoals de naam al doet vermoeden, in een ondergronds doolhof waar ze opdrachten moeten uitvoeren en aangevallen worden door de bekende mobs. Je kan het spel als fysiek schijfje kopen, maar ook digitaal downloaden op bijna iedere console. Bekijk ‘Minecraft Dungeons’.

Volledig scherm ‘Minecraft Dungeons’ © rv

‘Pokémon Sword & Shield Expansion Pass’

Voor Nintendo Switch

Prijs vanaf 29,99 euro

Vorig jaar verschenen ‘Pokémon Sword’ en ‘Pokémon Shield’, de achtste generatie in de ‘Pokémon’-saga. Daarin loop je rond in de Galar-regio en vang je honderden oude en nieuwe Pokémon. Traditioneel verscheen er na de release van twee nieuwe games nog een derde game met extra materiaal, maar in dit geval werd dat anders aangepakt. In 2020 verschenen er namelijk twee uitbreidingen, ‘The Isle of Armor’ en ‘The Crown Tundra’. Die koop je zowel digitaal als fysiek en bevatten verschillende nieuwe Pokémon en plekken om te bezoeken. Bekijk ‘Pokémon Sword & Shield Expansion Pass’.

Op zoek naar nog meer game inspiratie? Bekijk hier de beste games onder 35 euro op Tweakers.be

Volledig scherm ‘Pokémon Sword & Shield Expansion Pass’ © rv

Lees ook: