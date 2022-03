Dit zijn de beste 10 games op Nintendo Switch Online

gamesVoor 20 euro per jaar heb je bij Nintendo Switch Online vooral toegang tot cloudopslag en gratis downloadbare content voor games als ‘Animal Crossing: New Horizons’. Dat je daar ook een paar tientallen NES-, Super NES-, Sega Mega Drive- en Nintendo 64-games bij krijgt, wordt al te snel vergeten door gamers. Hier zijn er zo tien die dat abonnementsgeld per definitie waard zijn.

1. ‘Super Mario Bros. 3'

De beste ‘Super Mario’ is niét de eerste, maar deze naar het einde toe krankzinnig moeilijke aflevering die bij ons in 1990 voor de NES verscheen. Vooral de vele transformaties maken er een memorabele titel van.

Volledig scherm ‘Super Mario Bros. 3'. © Nintendo

2. ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’

Uit het Nintendo64-aanbod schittert vooral deze weergaloze avonturengame uit 1998. Niet alleen was het de game waarin hoofpersonage Link (met veel slagen en builen) de volwassenheid bereikte, het was ook de eerste game uit de reeks die in een open 3D-wereld kwam.

Volledig scherm 'Ocarina of Time': volgens velen nog altijd de beste 'Zelda'-game. © Nintendo

3. ‘Super Mario Bros.’

Deze NES-klassieker behoeft natuurlijk geen enkele introductie meer. Maar heb je hem ooit wel helemaal doorgespeeld? Veel van de principes waarop ‘Super Mario Bros.’ draaide — zoals een zijscrollend speelveld, en tegenstanders waarover je diende te springen — waren allang geïntroduceerd. De kracht van deze oerklassieker lag niet in de grote nieuwigheid die de game betekende, maar de dingen die hij eraan verfijnde en toevoegde. Zoals, natuurlijk, dat sprongetje: je kon ook óp sommige vijanden springen om ze uit te schakelen, en timing speelde een groeiende rol naarmate je jezelf een weg doorheen de levels baande.

Volledig scherm Oerklassieker ‘Super Mario Bros.’ © Nintendo

4. ‘Super Metroid’

In 1994 overtrof Nintendo zichzelf met deze weergaloze tweedimensionale avonturengame voor de Super NES. Een game met een strakke verhaallijn, een uitstekend leveldesign, prettig om te spelen en vol onverwachte leukigheden, zoals het scherm dat ineens kantelt om een instorting van de ondergrondse gewelven te simuleren.

Volledig scherm ‘Super Metroid’. © Nintendo

5. ‘Donkey Kong’

In 1981 introduceerde deze onsterfelijke lunaparkklassieker de figuren van Mario en Donkey Kong. De later verschenen NES-versie hoefde niet onder te doen voor dat origineel. De game, waarin je als Mario over staketsels naar boven moet rennen terwijl je naar beneden rollende vaten ontwijkt, blijft ook anno 2022 nog prettig spelen.

Volledig scherm ‘Donkey Kong’. © Nintendo

6. ‘Ecco The Dolphin’

De beste Sega Mega Drive-game uit de collectie is deze 2D-klassieker uit 1992, één van de definiërende titels voor de Mega Drive, waarin de dolfijn uit de titel fluks geanimeerd door de zeeën — en uiteindelijk de tijd — duikt om de planeet te redden.

Volledig scherm Ecco the Dolphin. © Sega

7. ‘Super Mario Kart’

Iedere Nintendo-console sinds de Super NES uit 1992 heeft zijn eigen ‘Mario Kart’-game gekregen. En ze zijn allemaal uitgegroeid tot evergreens, die nog jaren na hun lancering prominent in het winkelrek bleven staan. Ook de Nintendo64-editie van deze klepper staat overigens op Nintendo Switch Online. Maar het was de allereerste die ook het meest tot de verbeelding bleef spreken.

Volledig scherm ‘Super Mario Kart’. © Nintendo

8. ‘Double Dragon’

De straten waren vuil en vergeven van uitschot, dat gewapend met honkbalknuppels en messen iedere eerlijke burger die hun pad kruiste naar het leven stond. Het leven in de onbenoemde Amerikaanse grootstad waarin ‘Double Dragon’ zich afspeelde, was geen makkie. En dan wordt het liefje van je protagonist gekidnapt door één van die rotzakken, en moet je ze dus één voor één zien af te lappen om de grote baas te bereiken, degene die ondanks de chaos in de straten alle touwtjes in handen had. ‘Double Dragon’ scoorde destijds vooral in het lunapark, maar de op Nintendo Switch Online staande NES-versie was evengoed een klepper in de woonkamer.

Volledig scherm ‘Double Dragon’. © Tecmo

9. ‘Sonic The Hedgehog 2'

Toen ‘Sonic the Hedgehog’ in 1991 voor de Sega Mega Drive verscheen was het, net als de ‘Super Mario’-games van de erfconcurrent, een game waarin de speler van platform naar platform moest springen. Maar waar de Mario-games vooral om timing en precisie draaiden, waren de stuwende factoren achter Sonic vaart en alertheid. De originele game staat niet op Switch Online, de betere sequel uit 1992 wel.

Volledig scherm Sonic the Hedgehog 2. © Sega

10. ‘Donkey Kong Country’

In 1994, voor de Super NES, kwam er een ware herlancering voor ‘Donkey Kong’, de mensaap die Nintendo’s totemfiguur Mario groot had helpen te maken. In ‘Donkey Kong Country’ was die huisprimaat ineens een gorilla van normaal formaat, en werd er een habitat rondom hem gecreëerd die meer in een junglesfeertje paste. Er kwam geen Mario meer aan te pas, en de gameplay werd een tikkeltje behoedzamer dan de op snelle en goed getimede sprongetjes gerichte ‘Super Mario’-games.

Volledig scherm ‘Donkey Kong Country’. © Nintendo

Bekijk ook: