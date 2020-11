Dit zijn de allerbeste videogames van de vorige ‘generatie’

gamesBinnen een week of twee, met de komst van de PlayStation 5 en Xbox Series S/X, breekt er een nieuw tijdperk aan in videogames. We zullen het daar de komende weken dan ook uitvoerig over hebben, maar eerst blikken we nog even terug op de cruciale afgelopen zeven jaar. Welke games uit die periode had je écht niet mogen missen? Onze finale top 10.

10. The Last of Us Part II

Een vrij recente ‘last-gen’-topper is deze hypergewelddadige studie van de menselijke natuur, die afgelopen zomer nog verscheen. Epische stuff, maar niet voor gevoelige zieltjes. – op PlayStation 4.

Volledig scherm Hoofdpersonage Ellie in 'The Last of Us Part II'. © PlayStation

9. Horizon: Zero Dawn

Eén woord: robotdino’s! En als dat je nog niet over de streep had getrokken voor deze epische openwereldgame van Nederlandse makelij, dan had het uitgestrekte natuurlijke decor en de opzwepende actie dat kunnen doen. Het is – en dat geldt meteen voor alle games in dit overzicht – ook nog niet te laat om ermee kennis te maken: afgelopen zomer verscheen er zelfs een pc-versie van deze PlayStation-exclusive. –- op PlayStation 4 en pc.

Volledig scherm Hoofdpersonage Eloy uit 'Horizon: Zero Dawn'. © PlayStation

8. Cuphead

Aartsmoeilijk, maar tegelijkertijd ongemeen onderhoudend en sympathiek, was deze game in de visuele stijl van Amerikaanse tekenfilms uit de jaren 30. De makers ervan hebben zelfs animatietechnieken uit die jaren stillekes van onder het stof gehaald om de game ‘echter’ te doen lijken. Cuphead was aanvankelijk de grote Xbox-exclusive van najaar 2016, maar ondertussen verscheen hij ook op andere consoles. -- op alle systemen.

Volledig scherm Scène uit 'Cuphead'. © MDHR Studio

7. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Met dit stealth-epos, dat zich grotendeels afspeelt in het bezette Afghanistan van een alternatieve jaren 80, nam videogamegrootmeester Hideo Kojima op gepaste wijze afscheid van de gamereeks die hem groot had gemaakt. Met een strak verhaal dat de geopolitieke angst van de eighties terug naar het scherm brengt, en krachtig uitgebalanceerd sluipwerk. – Op PlayStation 4, Xbox One en pc.

Volledig scherm Beeld uit 'Metal Gear Solid V'. © Konami

6. Dishonored 2

Met graphics die lijken op een schilderij van Constant Permeke, en een onnavolgbare keuzevrijheid in je aanpak, was deze first-person-sluiper de beste game van 2016. Hij blijft ook vier jaar later nog ontzettend prettig om te spelen. Wat vooral bijblijft is de uitzinnige ‘clockpunk’-wereld waarin de game je brengt. Typmachines sturen bijvoorbeeld e-mails via oude koperen telecommunicatielijnen. – Op PlayStation 4, Xbox One en pc.

Volledig scherm Het - nu ja, letterlijk - schilderachtige 'Dishonored 2'. © Bethesda

5. The Red Strings Club

Uit het indie-segment zagen we, tussen het rijke aanbod, deze topper verschijnen: een cyberpunk-mijmering over liefde, kunst, marketing en intuïtie, die doet denken aan stokoude adventuregames als Space Quest. – Op pc en Nintendo Switch.

Volledig scherm 'The Red Strings Club' en diens epische pixelgraphics. © Devolver Digital

4. The Witcher III: Wild Hunt

Een van de grootste ‘role playing games’ die ooit werden gemaakt, en iedere uithoek van de spelwereld verdient het om te worden verkend. The Witcher III is een pure fantasygame, maar presenteert wel fantasy à la Game of Thrones: hij staat bol van de volwassen thema’s. – Op alle systemen.

Volledig scherm Op schok in 'The Witcher III'. © CD Projekt Red

3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Voor de Nintendo Switch, die zoals alle Nintendoconsoles een beetje tussen de twee ‘hardwaregeneraties’ in zit, is deze voorlopig de beste game die je kunt spelen: een game met mechanieken die tot op bijna moleculair werken, en zo’n beetje zijn eigen natuurwetten heeft. – Op Nintendo Switch.

Volledig scherm Beeld uit 'Breath of the Wild'. © Nintendo

2. Firewatch

Een game waarin drie kwart van de tijd werkelijk geen fluit gebeurt, maar die je desondanks maar niet naast je kunt neerleggen tot je het einde van het verhaal hebt bereikt. Een minimalistisch pareltje, waarin in gelijke mate een levend fresco van een betoverende bosachtige omgeving wordt geëxploreerd, en de ziel van je protagonist. – Op alle systemen.

Volledig scherm Padvinderij van de ziel in 'Firewatch'. © Campo Santo

1. Red Dead Redemption II

Onze topper voor de PS3/Xbox 360-generatie was de eerste Red Dead Redemption, en gamelabel Rockstar Games heeft die prestatie met deze opvolger niet alleen geëvenaard, maar zelfs overtroffen. Een zestig uur lang knetterend en knallend epos vol knipogen naar een halve eeuw westernfilms, waarin je zelf te midden van de fluitende kogels staat. – Op PlayStation 4, Xbox One en pc.

Volledig scherm En jazeker: 'Red Dead Redemption II' wint ook deze consolegeneratie. © Rockstar Games

