Dit zijn de 10 beste videogames die je vindt op Xbox Game Pass

games25 miljoen abonnees op Xbox Game Pass: ze kunnen het niet allemáál mis hebben. We duiken in het aanbod van het meest succesvolle videogamebuffet van het moment, en lichten daar deze tien absolute toppers uit.

1. 'Fallout 3'

De Xbox 360-versie van deze post-apocalyptische klassieker heeft visueel misschien niet echt de tand des tijds doorstaan, maar op andere vlakken gelukkig wel. De solide roleplayingmechanieken bijvoorbeeld, en de memorabele gescripte ontmoetingen met niet altijd even prettig gestoorde overlevenden van de allesvernietigende atoomoorlog.

Volledig scherm Snelle roleplaying-game-actie in 'Fallout 3'. © Bethesda

2. ‘Limbo’

Een van de games die meer dan tien jaar geleden de indie-beweging naar tweede versnelling bracht, is dit gitzwarte meesterwerkje van de Deense topontwikkelaar PlayDead. Het is in essentie een duistere ‘Super Mario Bros.’ met een helmboswuivend gedrochtje in de plaats van de loodgieter, maar de huiveringwekkende decors zullen je voor altijd bijblijven.

Volledig scherm Het sfeervolle 'Limbo'. © Playdead

3. ‘Full Throttle’

Dit oudje zal je aanvankelijk misschien wat afstoten met zijn hoogbejaarde graphics, maar geloof ons: eens je daar doorheen leert kijken, ontdek je dat dit motard-avontuur, de beste game die grootmeester Tim Schafer ooit maakte, een onsterfelijke charme heeft.

Volledig scherm Biker-avontuur 'Full Throttle'. © Double Fine Productions

4. ‘Firewatch’

Twee verloren zielen in de bossen van de Amerikaanse staat Wyoming, één radiozender, nauwelijks iets te doen. Het klinkt tergend saai, maar deze indie-klassieker is een van de opwindendste en persoonlijke videogames die ooit op de markt kwamen.

Volledig scherm Hossen door de bossen in 'Firewatch'. © Campo Santo

5. ‘Mass Effect Legendary Edition’

Het middenluik van deze space opera-rollenspeltrilogie (2007-2013) stak op eenzame hoogte uit boven de twee andere, maar geen van de drie games die vorig jaar nog werden gebundeld in een Legendary Edition is verloren tijd. Zelfs niet als je rekent dat je hier wel een uur of honderd mee aan de rol zult zijn.

Volledig scherm De volledige 'Mass Effect'-trilogie zit, flink geremasterd, in het pakket. © Electronic Arts

6. ‘Gears of War’

Meteen na deze allereerste uit 2007 begonnen de ‘Gears’-games ontzettend op elkaar te lijken, maar doe jezelf een plezier en (her)beleef het begin van deze epische slachtshooterreeks. ‘Gears of War’ blijft, ook meer dan vijftien jaar na zijn verschijning, een artistiek en visueel hoogstandje, dat zich op een scharniermoment van een goed uitgekiende mythologie afspeelt.

Volledig scherm Bikkelharde slachtactie in 'Gears of War'. © Xbox

7. ‘Dishonored 2'

Met zijn Shakespeareaanse plot over macht, hebzucht en wraak, zijn uit Amerikaanse graphic novels en schilderijen van Constant Permeke weggelopen visuele stijl en zijn dromerige maar complexe gamewereld is ‘Dishonored 2' een ware mokerslag van een game.

Volledig scherm De overweldigende sluipgame 'Dishonored 2'. © Bethesda

8. ‘Octopath Traveler’

Deze charmante old school roleplaying-game schittert vooral in zijn structuur, die opgebouwd is uit acht hoofdpersonages. Aanvankelijk wordt er vooral een beroep gedaan op je engelengeduld: meerdere keren moet je namelijk een nieuw personage weer van nul beginnen op te schalen. Maar eigenlijk, zo besef je snel, leer je in de zestig uur dat de game duurt acht nieuwe compagnons de route kennen.

Volledig scherm Beeld uit het epische 'Octopath Traveler'. © Square Enix

9. ‘The Artful Escape’

Een relatief recent toppertje is deze interactieve rockopera, die opnieuw – we kijken ook goedkeurend naar jullie, ‘Firewatch’ en ‘Heavy Rain’ – laat zien dat videogames ook met een minimum aan interactie een maximum aan gevoel in de speler zijn tengels kunnen brengen.

Volledig scherm 'The Artful Escape': een rockopera in videogamevorm. © Annapurna

10. ‘Grim Fandango’

Microsoft nam een jaar of twee geleden Double Fine over, het bedrijf van de al eerder genoemde Tim Schafer, waardoor het ook de rechten op al diens games in handen kreeg. De tweede beste uit het lange rijtje is deze zwanenzang voor het adventuregamegenre uit 1998, waarin je in het Azteekse hiernamaals belandt.

Volledig scherm De remaster van 'Grim Fandango'. © Double Fine Productions

Game Pass is beschikbaar op Xbox en pc. Prijs: 13 euro per maand voor pc en Xbox, 10 euro per maand voor ofwel pc, ofwel Xbox.