Dit worden de videogametoppers van 2021

De zevende aflevering uit de Resident Evil-reeks was een soort reboot, die begon in een extreem groezelige Texas Chainsaw Massacre-vibe, en die manier van werken wordt helemaal doorgezet in het voor 2021 verwachte deel acht. Dat speelt zich af in een duister Europees dorp waar weer van alles loos blijkt te zijn. Met zombies, uiteraard, of dat is althans de verwachting. Het is wel degelijk een genummerde aflevering: in ondertitel Village moet je volgens uitgever Capcom ook het Romeinse cijfer VIII ontwaren.