Dit mag je verwachten in ‘Tekken 8', waar agressie wél een deugd is

gamepreview2023 belooft een topjaar voor de liefhebbers van vechtgames. Na een periode van schaarste komen er nieuwe afleveringen voor de onbetwiste top 3 in het genre: Street Fighter, Mortal Kombat en Tekken. Van die laatste probeerden we onlangs de alweer achtste editie uit en ondervonden we aan den virtuele lijve dat de aanval nu echt de beste verdediging is.

Net zoals de meeste langlopende vechtgames is ook de origine van Tekken terug te voeren naar de videogame-arcades. In Japan verschijnt elke nieuwe aflevering daar overigens nog steeds en gaat daar zelfs de thuisconsole-versie vooraf. De allereerste in de serie dateert van 1994. Nu, 50 miljoen exemplaren later en 8 jaar na de verdiend succesvolle voorganger Tekken 7, komt er dus een nummer 8. Je moet het de ontwikkelaars in dit genre nageven: ze dwingen de fans niet elk jaar een volgende editie op.

Bont en blauw … en fuchsia, goud, …

Soms lijkt het wel alsof deze games bevolkt worden door een bende excentrieke Masked Singer-wannabe’s. Exotische figuren opgetrokken uit spieren, bevallige borstpartijen en een handvol zinnen cringy dialoog. Dat klopt helemaal. Maar net zoals het over-the-topgeweld waarmee ze elkaar te lijf gaan, maakt dat geen van de miljoenen fans ook maar een enkele ruk uit. Die hebben immers het te druk met extreem precies getimede aanvallen, afweren en counters. Met het tactisch inzetten van speciale combo’s en met het naar hun spiergeheugen trainen van tientallen moves, die bij elk speelpersonage dan ook nog eens verschillen.

Volledig scherm © Bandai Namco

Meer dan een cosmetische upgrade

Dat alles (inclusief die foute dialoog) geeft ook bij ‘Tekken 8’ present. De basisformule blijft grotendeels behouden, maar de verschillen zijn zeker niet niks. Ten eerste is er de overstap naar een nieuwe technische motor die deze editie tot een visueel pareltje maakt en daarmee meteen ook exclusief reserveert voor pc, PS5 en Xbox Series S/X. Een behoorlijke cosmetische upgrade dus, maar uiteindelijk zal ook dat de liefhebbers worst wezen. Die hopen vooral dat het nieuwe ‘Heat system’ een even grote stap vooruit betekent.

Volledig scherm © Bandai Namco

De aanvaller wint

Die stap vooruit mag je gelijk ook letterlijk nemen. Want dat ‘Heat system’ staat samen met een paar andere tweaks aan de gekende vechtgame-mechanismen, helemaal in het teken van een agressieve, aanvallende gameplay. Heat staat voor een tijdelijke status die elke speler één keer per ronde kan activeren en hem dan extra of speciale slagkracht verleent. De timer van die Heat-status loopt in ruwweg tien seconden leeg, maar kan gestopt (en dus verlengd) worden met elke treffer of geslaagd blok. De Heat-status geeft ook toegang tot één of twee ultramoves, afhankelijk of je hem met een druk op de knop activeert of via een van de vijf speciale Heat Engager-moves, ook weer uniek voor elke kemphaan.

Volledig scherm © Bandai Namco

Rust roest

Ook het Rage-systeem is terug. Een klassieker die toelaat om wanneer je gezondheidsbalk bijna helemaal leeg is, een alles of niets uber-counter te triggeren. Spektakel gegarandeerd! Spanning ook, want het kan voor beide partijen alle kanten uitgaan. Nog een oude bekende: de Recovery Gauge, waarmee je een stuk van recent opgelopen schade kan recupereren. Alleen doe je dat in ‘Tekken 8’ niet langer door even geen klappen te incasseren, maar door zelf treffers op lijf en leden van de oppositie te plaatsen. Het zoveelste mechanisme waarmee de game aanzet tot offensief spelen.

Volledig scherm © Bandai Namco

Die ‘ene’ vriend kan nu ook meespelen

Een laatste interessante nieuwigheid is dat je op elk moment naar een zogenaamde ‘Special Style’-besturing kan overschakelen. Daarmee schudt de beginnende of duidelijk overklaste speler de meest complexe combo’s veel makkelijker uit de vingers. Een optie die ook gemaakt zou zijn om veteranen te overhalen om naast zijn twee of drie favorieten ook de andere personages uit te proberen en zo sneller van hun potentieel te overtuigen. Wij zien er vooral een manier in om het tijdens ‘couch co-op’ boeiend te houden tussen spelers van een verschillend niveau.

Volledig scherm © Bandai Namco

Toeschouwerssport

Ook na een dertigtal sessies met tien personages hebben we weinig echte punten van kritiek op ‘Tekken 8’. De game lijkt eigenlijk zo goed als klaar, al is er achter de schermen waarschijnlijk nog een en ander bij te sturen aan dat perfecte evenwicht. Zeker met het oog op de groeiende esportskant van het ‘Tekken’-verhaal. De makers weten overigens ook maar al te goed dat gaming vandaag meer dan ook een toeschouwerssport is en hebben er met duidelijke kleur- en andere effecten in ‘Tekken 8’ voor gezorgd dat niet enkel spelers, maar ook kijkers altijd een perfect idee hebben van welke richting de wedstrijd uitgaat. Want die kan over verloop van één match herhaaldelijk een brutale 180-gradenbocht maken.

Volledig scherm © Bandai Namco

‘Tekken 8’ verschijnt later dit jaar voor PC, PS5 en Xbox Series S/X

