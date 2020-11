Dirt 5 is van start tot finish één groot feestje

gamesDe liefhebbers van racegames worden dit jaar serieus verwend, want met Dirt 5 hebben we er weer een titel bij die echt de moeite waard is. Als arcaderacer is dit spel een echte topper. Wie zich keer op keer de tanden stuk bijt op simulatiegames, zal meteen merken dat Dirt 5 veel toegankelijker is.

Voor de jongere gamers starten we deze review met een kort stukje geschiedenis. De eerste game in deze franchise verscheen 22 jaar geleden en heette toen nog niet Dirt. De game was vernoemd naar de Schotse rallycoureur Colin McRae en heette dus Colin McRae Rally. In de jaren 90 was hij een van de beste racepiloten ter wereld. Tot op vandaag is hij de jongste wereldkampioen die de rallysport ooit gezien heeft. Helaas sloeg het noodlot in 2007 toe en verongelukte de Schot bij een helikoptercrash.

Op dat moment waren er al vijf games met zijn naam verschenen, maar na zijn dood besloten de makers om het woordje ‘rally’ te vervangen door Dirt. De nagedachtenis van McRae ging nog enkele games mee, maar intussen is er in de titels geen spoor meer van de voormalige rallypiloot. En ook de games zelf zijn intussen een andere weg ingeslagen. Als de franchise ooit in de richting van een simulatie overhelde, dan bestaat er vandaag geen twijfel over dat Dirt 5 een arcadegame is.

Heerlijke besturing

We mogen Dirt 5 zeker niet als een vereenvoudigde versie van een rallygame beschouwen, want je hebt wel degelijk tijd nodig om de besturing onder de knie te krijgen. Maar je moet ook niet vrezen dat je een traject twintig keer moet afleggen vooraleer je eindelijk verder kunt. Een foutje kan veel schade veroorzaken, maar dat wil niet zeggen dat de race daarmee gereden is. Van zodra je het spel in je vingers hebt, is het overigens heerlijk om met je wagen door de bochten te driften en in de modder te ploeteren.

Nog een groot verschil met realistische rallygames: Dirt 5 bestaat hoofdzakelijk uit races, dus geen tijdritten waarin je enige vijanden putten en scherpe bochten zijn. En dat werkt behoorlijk goed, zelfs als je met vijf wagens tegelijk al driftend door een bocht vliegt. Races worden zoals in voorgangers van de game afgewisseld met gymkana, waarbij je in een arena punten verdient door je beste kunstjes tentoon te spreiden. Driften, springen, donuts, …. Je kent het wel. Heel leuk, maar gelukkig hebben de makers de echte races ruimschoots laten overheersen.

Tijdens wedstrijden kan je allerlei extra’s vrijspelen door opdrachten te vervullen, bijvoorbeeld een bepaalde tijd in de lucht hangen of verf uitwisselen met je tegenstanders. Die beloningen laten je toe om wagens te personaliseren. Door het gebrek aan opties in het begin van de game hebben wij dit al gauw links laten liggen, maar de features zijn dus wel aanwezig om wagens een eigen toets te geven.

Veel te doen

Tijdens Dirt 5 ga je vlot van het ene traject naar het andere. En die liggen verspreid over de hele wereld. Van China tot Zuid-Afrika, en van Griekenland tot New York. De game valt zelden in herhaling en weet elke race opnieuw te verrassen. Daar zijn ook de magistrale graphics mee verantwoordelijk voor. De kleuren zijn prachtig en wellicht ga je nog meer onder de indruk zijn als je thuis over een goede 4K-televisie beschikt.

Ook wanneer er gespeeld wordt met weersomstandigheden en dag/nacht geeft de game geen krimp. Soms krijg je in een race van drie rondjes gewoon alles op je bord. Tijdens een wedstrijd in Noorwegen rijden we bijvoorbeeld de eerste ronde bij daglicht op een helder wit sneeuwtapijt. Daarna volgt een rondje bij valavond en krijgen de bergen op de achtergrond prachtige kleuren door de schemering – en ja, we zien hier en daar ook al een glimp van een ander Scandinavisch natuurspektakel opduiken. Het laatste rondje zijn we omringd door het noorderlicht in al zijn glorie. En hoewel je jezelf natuurlijk op de race moet focussen, heb je af en toe toch ook eens tijd om van de omgeving te genieten.

Prachtige graphics en flauwe moppen

Ook de wedstrijden zelf zijn heel variabel. De ene keer rijd je door de modder, de andere keer door het stof, maar er zijn ook verrassende races op bevroren meren en vijvers. En iedere keer blinken de graphics uit. Je vraagt je intussen misschien wel af wat het doel van de game is. Neem je bijvoorbeeld deel aan een kampioenschap? De game spreekt wel van een carrière, maar eigenlijk ga je gewoon van race naar race en speel je door te winnen nieuwe wedstrijden vrij. Misschien waren hier nog wel enkele opties om de game nog beter te maken, maar eigenlijk heeft het ontbreken van een kampioenschap ons niet gestoord.

Officieel rijd je wel voor een team en de eigenaar zal je regelmatig toespreken. Maar je hoeft maar heel even naar de conversaties te luisteren om te beseffen dat het allemaal niet serieus bedoeld is. De game bevat veel humor en vooral een flinke dosis flauwe moppen. En voor wie het interesseert, is er wel een mogelijkheid om bijvoorbeeld sponsors te kiezen die je voor bepaalde doelstellingen plaatsen. Je hebt het geld immers nodig om betere wagens te kopen. De keuze voor een auto kan ook bepalen of je een race wint. Zo zijn er wedstrijden waarin je brute kracht nodig hebt, terwijl op andere parcours behendigheid een troef is.

Tot slot is er nog de optie ‘Playground’. Dit is interessant voor de ietwat creatieve gamers, want je kunt hiermee zelf je eigen banen maken. De opties zijn behoorlijk uitgebreid, dus het is zeker de moeite waard om dit te proberen.

Conclusie

Sinds Colin McRae uit de titel verdween, is Dirt 5 de beste game van de franchise in zijn tijdsgeest. We hebben het gevoel dat het spel alle mogelijkheden van de huidige generatie consoles benut heeft en staat te popelen om de deuren naar de toekomst te openen. Voor wie zichzelf straks meteen op een PlayStation 5 of Xbox Series X trakteert, hebben we goed nieuws: Dirt 5 zal ook voor die consoles verschijnen. En op basis van wat we in onze PS4-editie gezien hebben, zou dat wel eens de moeite kunnen zijn.

Eigenlijk hebben we bijna alleen maar superlatieven, want Dirt 5 is van start tot finish een geweldig feestje. Zeker in deze donkere tijden kunnen de kleurrijke graphics je woonkamer een beetje opfleuren. En de races zijn zo afwisselend dat de tijd voorbijvliegt. Wat ons betreft een stevige aanrader voor dit najaar!

