Deze videogameklassiekers worden dertig dit jaar

Star Wars: X-Wing

Een WO II-achtige combatsimulator in het ‘Star Wars’-universum: dat vormde in 1993 het uitgangspunt van wat snel een vier titels overspannende serie bloedstollende ruimtecombatgames zou worden. ‘Star Wars: X-Wing’, gebaseerd op de ruimtejagers waarmee Luke Skywalker in de eerste film het Death Star-ruimtestation met één welgemikt schot aan gruzelementen knalde, was een technologisch huzarenstuk in die tijd. De 3D-effecten van deze in februari 1993 gelanceerde game waren opgebouwd met polygonen, een technologie die ondertussen de basis vormt van de hedendaagse videogame-ontwikkeling, maar in die tijd nog kakelvers was. De sublieme geluidseffecten kwamen recht uit de labo’s van de Skywalker Ranch. En de 38 missies kenden een retestrakke progressie, zowel wat het upgraden van je wapens betreft als je stijging in de rangen van de rebellenalliantie.

Volledig scherm 'Star Wars: X-Wing'. © LucasArts

NBA Jam

Boomshakalaka! Basketbalgames waren vrij rigide sportsimulators, bestemd voor freaks van de nobele balsport, tot ‘NBA Jam’ ten tonele verscheen in april 1993. Sindsdien behoren kolderesk kwekkelende A-sterren en meeballende Amerikaanse presidenten tot het repertoire. ‘NBA Jam’ toonde zijn actie in precies dezelfde cadrage als diegene waarin je een basketbalmatch op televisie ziet, maar om het toegankelijk en arcade-achtig te houden bleven de matches beperkt tot twee tegen twee spelers. Er zaten ook officiële NBA-spelers in, zoals Shaquille O’Neal, Scottie Pippen, Dennis Rodman en Michael Jordan. Maar de ware kracht van ‘NBA Jam’ zat in de heerlijke hyperbool waarop de game dreef. Een bijzonder doel in het spel zijn de vele mogelijke Monster Dunks, waarin de speler zijn personage tal van verschillende trucjes kan uitvoeren terwijl hij de bal van bovenaf in het net keilt. En wie écht goed bezig is, geraakt On Fire: gedurende een bepaalde tijdsspanne mist zijn personage geen enkel schot meer, en brandt het net bij iedere pot die hij op die manier maakt.

Volledig scherm 'NBA Jam'. © Electronic Arts

Star Fox

Nog meer space opera-vliegwerk, maar dan met dieren - een vos, een haas, een havik, een schildpad - die kunnen spreken? Zelfs in de veel onschuldigere jaren 90 leek het aanvankelijk alsof Nintendo ons collectief voor het lapje probeerde te houden. Maar warempel: het wèrkte! ‘Star Fox’, een game die in juni 1993 verscheen op Nintendo’s Super NES, werd snel een cultbegrip én een commercieel succesvolle klepper, met een voor die tijd onwaarschijnlijke 4 miljoen verkochte exemplaren op zijn naam.

‘Star Fox’ was voor Nintendo ook een technologische overwinning. De Super NES-console van het bedrijf kwam op de markt toen gamingpc’s al in staat waren om 3D-games te draaien (de eerste, waaronder ‘Castle Wolfenstein’, waren al uit), en de Japanse spellenmaker wilde de capaciteiten van zijn console ook opvoeren om snel mee te kunnen in die 3D-revolutie. Dus haalde het, twee jaar voordat Sony’s PlayStation 3D-games standaard maakte in de huiskamer, een onwaarschijnlijke hattrick uit: het bedrijf nam de Amerikaanse chipmaker Argonaut onder de arm, en liet gewoon een extra grafische chip mee inbouwen in de cartridge van ‘Star Fox’. Problem solved: gamers konden nu hun ruimteschepen door een 3D-luchtruim doen suizen (al betaalden ze wel goed geld voor de game). Die Super FX-chip werd later nog gebruikt voor andere games, zoals ‘Super Mario World 2: Yoshi’s Island’ (voor het versterken van bepaalde elementen in de 2D-wereld) en ‘Stunt Race FX’.

Volledig scherm 'Starfox'. © Nintendo

Myst

Adventuregames, waarin alles draaide rond het exploreren van de omgeving exploreren en het oplossen van logische puzzels, waren al zo’n twintig jaar een ding toen ‘Myst’ verscheen. En toch was dit avontuur van het ondertussen allang ter ziele gegane label Brøderbund een van de meest succesvolle titels uit het genre. ‘Myst’ verscheen in september 1993 uitsluitend voor Macintosh-computers met een cd-rom-speler, en wist al snel na zijn lancering 200.000 exemplaren te slijten. Toen de game in 1994 voor Windows-pc’s verscheen, schoot dat nog een flink eind verder de hoogte in: tegen het voorjaar van 1995 was het aantal verkochte exemplaren al voorbij het miljoen geschoten, en vijf jaar later zat dat cijfer voorbij de 6,3 miljoen. Wie een pc met cd-rom kocht, en wat rekenkracht in het bakje, kocht er vaak ‘Myst’ bij om ermee te kunnen opscheppen.

Volledig scherm 'Myst'. © Cyan

Doom

Je slagwapen was een kettingzaag, je trok tegenstanders aan tripjes met een kettingmitrailleur, en iedere kogelinslag of beet van een hellegedrocht werd vertaald naar het in toenemende mate bloedende bakkes van je hoofdpersonage, wiens mugshot je onderaan in het scherm te zien kreeg. ‘Doom’ maakte videogames in december 1993 cooler dan het ooit geweest was.

‘Doom’ speelde zich af in een uitgesproken sf-setting, maar het verhaal had een bovennatuurlijk kantje en de tegenstanders waren demonen: als de laatste van een groep mariniers op een legerbasis op de Marsmaan Phobos moet je gaan checken wat er na een interdimensionaal experiment is gebeurd met je makkers. Al snel blijkt dat de wetenschappers in de basis een soort helleportaal hebben opengezet, en allerlei gedrochten uit de onderwereld door het gaatje zijn gesprongen.

Volledig scherm 'Doom'. © id Software

De tegenstanders werden al snel driester en gevaarlijker, waardoor je niet zo ver sprong met je pistooltje. Vandaar dat ook je wapens krachtiger en krachtiger werden: je ging snel over naar een shotgun, een kettingmitrailleur, een energiewapen, en - o jazeker - de BFG 9000, ofwel de Big Fucking Gun.

Wie geen zin had om ‘Doom’ alleen te spelen kon hem ook tegen andere spelers aanvatten. Nog niet via het internet, dat in die dagen nog maar pas commercieel van de grond was geraakt. Maar wel via Local Area Network (LAN)-verbindingen tussen verschillende pc’s, die in die dagen al stilaan gemeengoed werden. ‘Doom’ pionierde ook een multiplayermodus die tot vandaag nog populair blijft: de doodgewone deathmatch, waarbij je gewoon zo veel mogelijk van je tegenstanders op dezelfde plattegrond moet zien om te leggen.