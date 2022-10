Deze videogame heet niet voor niets ‘Somber’

GamereviewDuisternis kan ook ontzettend mooi zijn, zeggen de Zweedse gameontwikkelaars achter de pittige 2D-platformgame ‘Somber’. En dat past min of meer in een lokale traditie.

Wat hebben die Scandinavische gamemakers toch met duistere werelden? De Deense studio Playdead dompelde je al onder in duisternis met hun toptitels ‘Limbo’ en ‘Inside’, vorig jaar gooide het Zweedse Zoink Games hoge ogen met zijn naargeestige sprookjesgame ‘Lost in Random’, en nu landt het de door de eveneens Zweedse indiestudio You Will Get There ontwikkelde ‘Somber’ op de pc. Aan de titel alleen al leid je natuurlijk af dat dit geen game met eenhoorns, peperkoeken huisjes en regenbogen is.

Maar ‘Somber’ past ook opnieuw in een traditie: de wereld die je al springend doorkruist is – net als die van de voornoemde games - op een vreemde manier behaaglijk luguber. “Onze schaars verlichte wereld lijkt in eerste instantie misschien eng”, zei ontwikkelaar David Söderström bij de release van de game. “Maar zoals bij de meeste dingen in het leven is ware schoonheid vaak onder de oppervlakte te vinden.”

Volledig scherm Beeld uit 'Somber'. © You Will Get There

Meditatief en mysterieus

Toen ‘Lost in Random’ vorig jaar uitkwam praatten we uitvoerig over de unheimliche sfeer die heel wat games vanuit dat koude noorden kenmerkt, maar waaruit tegelijkertijd ook een sprankeltje hoop opborrelt. Eigenlijk past die in dezelfde trend waaruit bijvoorbeeld ook Nordic Noir-series op tv zijn ontstaan: in Scandinavië is het veel dagen van het jaar aardedonker, wat de verder best gelukkige inwoners een melancholisch trekje geeft. En dat vertaalt zich ook in de kunst- en entertainmentproducten die ze maken.

Ook in ‘Somber’ schuilt die lyrische kwaliteit onder de schaduwen. Het onbestemde, oogbolvormige wezentje dat je door het tweedimensionale decor doet stuiteren belandt in schaduwrijke oorden, maar die hebben tegelijkertijd ook iets uitgesproken levends. De gevaarlijke, helmboswuivende flora die de dood van je wezentje kan betekenen wanneer het er plat temidden van landt lijkt ook gewoon te ademen. En dan is er die betoverende muziek, en de mysterieuze geluiden, die de sprookjesachtige wereld iets extra meditatiefs meegeeft. Als je een koptelefoon bij de hand hebt, doe je jezelf zeker een plezier door die in je pc te pluggen en op te zetten.

Verrekt moeilijk

Die handgetekende vormgeving van ‘Somber’, die je direct associeert met de eveneens duistere illustraties bij jeugdboeken van Roald Dahl of sprookjes van Hans Christian Andersen, werkt ook bijzonder goed samen met de soms pittige moeilijkheisgraad, die je al een kwartier na aanvang van de game naar het puntje van je bureaustoel trekt. Bepaalde sprongetjes vragen om een onberispelijke timing en precisie, wat je natuurlijk al snel op je zenuwen gaat werken. Maar de meditatieve wereld waarin ‘Somber’ je brengt houdt je veel langer kalm dan je in een game met een drukkere wereld zal zijn. Ook nodigt ‘Somber’ je, met zijn uitwaaierende paden, uit om zijn wereld te exploreren, zodat je eventjes met je gedachten weg kunt zijn van die moeilijke passage.

Dit is een videogamereview, maar we geven ‘Somber’ voor deze gelegenheid geen score. We zeggen alleen: koop hem! De game kost namelijk maar 7 euro, en voor die prijs is het per definitie lastig om dit kleine pareltje af te raden. Haal gewoon even binnen, en laat je – ook al is het maar voor een paar uur - door deze tenebrale parel in vervoering brengen, zoals ook een mooi gedicht of schilderij dat kan. Summier, maar wel oprecht.

