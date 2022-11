Deze kleinere games staan nog klaar om je te charmeren

VideogamesDe grote blockbusters van het jaar al kapotgespeeld? Hier is nog een lijstje indiegames die we de afgelopen maanden, in alle drukte, niet hebben behandeld in deze kolommen, maar die we na een inhaalmanoever absoluut het checken waard vinden.

Signalis

Weinig videogamegenres hebben de afgelopen zo’n enorme evolutie doorgemaakt, met inmiddels veel verschillende soorten ervaringen, als horror. Maar tegelijkertijd voelde ‘Signalis’, eerder dit najaar, als een welgekomen terugkeer naar de klassiekers. In de opzettelijk eenvoudige 3D-graphics van deze fascinerende titel zagen we de vibe van de meer dan een kwarteeuw geleden verschenen eerste ‘Resident Evil’, ‘Silent Hill’ en ‘Alone in the Dark’ gekanaliseerd. Ondanks die rudimentaire graphics grijpt deze game je ook, op verscheidene denkbare manieren, recht naar de strot.

Uit voor PlayStation, Xbox, Switch en pc.

Flat Eye

Voor een managementsimulator met een scheutje ‘Black Mirror’ moet je bij de Franse game ‘Flat Eye’ zijn. Je runt een toekomstig hoogtechnologisch tankstation, waar automobilisten hun wagen komen voltanken met een verder niet al te duidelijk benoemde nieuwe energiebron, maar ze kunnen na de tankbeurt ook binnen komen voor een snackje. Of een snelle orgaantransplantatie. Of om nieuwe valse herinneringen te uploaden naar hun brein. ‘Flat Eye’ is een managementgame in de stijl van ‘Frostpunk’: je bent met tientallen variabelen aan het jongleren, maar de gameplaysystemen doen je tegelijkertijd dingen in vraag stellen.

Uit voor pc.

The Legend of Tianding

Tweedimensionale zijscroller ‘The Legend of Tianding’ lijkt een beetje op Kuifje-strip ‘De Blauwe lotus’, maar onder de bloedmooie klarelijngraphics steekt ook game met een beslist solide gevechtssysteem en sterke animaties. Tussen de actie door kan er ook worden geconverseerd met andere personages, in een verhaal dat zich in de straten van Taipei, de hoofdstad van de de toen nog Japanse kolonie Taiwan in de vroege twintigste eeuw. En dat je in de huid doet kruipen van de Taiwanese volksheld Liao Tianding (1883–1909), zeg maar een moderne, Aziatische Robin Hood. ‘The Legend of Tianding’ kwam in 2021 al uit voor pc, maar landde onlangs pas op de consoles.

Uit voor PlayStation, Xbox, Switch en pc.

Citizen Sleeper

Wie het wel voor een (niet al te lange) role playing game heeft met een verhaal, en tegen wat proza kan dat over het scherm wordt uitgerold, zal zeker worden gecharmeerd door deze in mooie handgetekende graphics gehesen speelbare scifi-novelle. Je speelt een cyborg die ondergedoken leeft in een scharminkelig ruimtestation, op de vlucht voor de overheid die à la ‘Blade Runner’ jacht maakt op artificieel leven. Alleen: jij bent ooit een mens geweest, wiens bewustzijn naar het brein van de menselijke machine werd geupload. Er zit een overlevingscomponent in ‘Citizen Sleeper’ (je artificiële lichaam geraakt stilaan versleten), maar tegelijkertijd moet je ook een plan zien te ontwikkelen voor de toekomst, en vooral niet te veel in het oog van de autoriteiten zien te lopen.

Uit voor Switch, Xbox en pc.