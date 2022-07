Deze games zijn ideaal om mee te nemen op vakantie

Klaar om op het vliegtuig, op de trein of in de auto te springen? Hier zijn vijf games die erom roepen om mee in je reiskoffer te worden gekeild.

Wie vandaag nog videogames mee in de reiskoffer wilt nemen, heeft niet heel veel opties: de Nintendo Switch is de enige betrouwbare keuze wat handheldconsoles betreft, naast de voorlopig moeilijk verkrijgbare Steam Deck of de nog in bèta vertoevende en niet voor iedere game beschikbare cloudgaming-opties van Microsoft Xbox en Sony PlayStation. Of je neemt natuurlijk een laptop mee, maar dan is – als hij je pc-games hardwarematig trekt – natuurlijk geen lijstje als onderstaande nodig, en kun je gewoon games die nog in je backlog zitten mee op vakantie nemen.

We concentreren ons voor dit overzicht dus op games die beschikbaar zijn voor Nintendo’s draagbare console, waarbij we ook aangeven of ze eventueel op nog andere meeneemplatformen draaien.

‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’

Voor ondergetekende is ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ de game waarmee hij de Switch voorgoed heeft afgeschreven als gameplatform voor epische game-ervaringen. Vergeet niet dat het toestel inmiddels al vijf jaar oud is, en toen het verscheen visueel al niet meekon met de vorige generatie concurrerende consoles. Je speelt dus games in PlayStation 3- of Xbox 360-graphics in 2022, en dat is een discrepantie die stilaan gewoon niet meer werkt. Ik merkte het bij uitstek toen ik de schrale decors en omgevingseffecten van deze spin-off in de langlopende ‘Fire Emblem’-reeks op m’n tv speelde. Maar toen ik ‘m vervolgens mee naar de tuin nam bedacht ik dat deze titel wél kan werken als vakantiegame. De behaaglijke herhaling van de game, waarbij je met één slag vaak tientallen vijanden tegelijkertijd in de lucht kegelt, kan in ieder geval het soort rustige, zintuiglijke plezier opleveren dat je nodig hebt op vakantie.

Alleen voor Nintendo Switch.

Volledig scherm ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’. © Nintendo

‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’

Keihard rammen op die knoppen om de tegenstanders van de Foot Clan van het scherm te timmeren: ‘Shredder’s Revenge’ levert je het soort ‘beat ‘em up-actie’ die je al in zo’n dertig jaar niet meer op een scherm hebt gezien. Ook ideaal om met meerdere spelers tegelijk aan te vatten, en je moet daarvoor niet eens op hetzelfde zomerse terras zitten. O, en check die hoogst knapperige pixelgraphics!

Voor Nintendo Switch, Steam en Xbox Cloud Gaming.

Volledig scherm ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge'. © DotEmu

‘Lego Star Wars: The Skywalker Saga’

Voordat de game enkele maanden geleden verscheen, gaven we geen vijf cent voor ‘Lego Star Wars: The Skywalker Saga’: op een compilatie van 'Lego Star Wars’-games met betere graphics zaten we niet echt te wachten. Maar nadat we ‘m effectief in onze tengels hadden, konden we ‘m niet meer loslaten: TT Games ging véél verder dan alleen maar de remaster-behandeling, en kalefaterde niet alleen de graphics maar ook de gameplay (met gloednieuwe progressiesystemen tussen de episodes door en meer sandbox-levels) en de grappen op.

Voor Nintendo Switch, Steam en Xbox Cloud Gaming.

Volledig scherm ‘Lego Star Wars: The Skywalker Saga’. © WB Games

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Kirby en de vergeten wereld’

Voor heel en gestileerde gamewerelden is de Switch natuurlijk nog wèl uitstekend geschikt. In ‘Kirby en de vergeten wereld’, waarin het suikerspinachtige onderdeurtje uit de Nintendo-stal objecten en tegenstanders wegslikt in een driedimensionale wereld, speelt zich af in een bloedmooi cartoondecor. Een ideaal platformavontuur om er tijdens lange zomeravonden door te jagen.

Alleen voor Nintendo Switch.

Volledig scherm ‘Kirby en de vergeten wereld'. © Nintendo

‘OlliOlli World’

Wegzakkend op vakantie speel je misschien liever heel summiere game-ervaringen, waarin je beter en beter kunt worden. Deze langverwachte nieuwe game uit de ‘OlliOlli’-reeks levert precies dat soort gameplay: je vat eerst de tweedimensionale skateparcours aan met de bedoeling om niet op je tater te gaan, maar gaandeweg ga je meer trucs aan je repertoire toevoegen. Een ideale zen-game.

Voor Nintendo Switch, Steam en Xbox Cloud Gaming.

Volledig scherm ‘OlliOlli World’. © Private Division

Bekijk ook: