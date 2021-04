Deze Belgische videogames zetten momenteel ons land op de kaart

1. Nanotale: Typing Chronicles

Het in Mons gevestigde Fishing Cactus was al bekend van games als After Burner Climax, maar met het zopas verschenen Nanotale: Typing Chronicles zet het bedrijf een veel ambitieuzere game neer dan alles wat het voordien had afgeleverd. Je vuurt ‘toverspreuken’ af door zo snel mogelijk Engelse woorden in te typen die zich manifesteren boven vijanden en objecten, en zo leer je al gamend typen. Het is de tweede game in Fishing Cactus’ Typing Chronicles-serie, maar is veel ambitieuzer in opzet en visuele presentatie dan eersteling Epistory.

Volledig scherm Dioramagame 'Sizeable'. © Business Goose Studios

2. Sizeable

Van de piepjonge Hasseltse studio Business Goose, opgericht door een stel pas afgestudeerde gamedesigners, kwam niet lang geleden dit verrassende dioramapuzzelspel op de pc. Net als eender welke andere game in dit genre schuilt de hele pret in het aanpassen van het perspectief, maar in Sizeable kun je meer dan alleen maar de hele scène draaien: zoals de titel wellicht al verraadt, kun je bepaalde objecten in het tafereel groter en kleiner maken, wat ook de makers hun mogelijkheden om je visueel op het verkeerde been te zetten, deed aanzwellen.

Volledig scherm Een flinke 'Donkey Kong Country'-vibe krijg je gepresenteerd in 'Stitchy in Tooki Trouble'. © Polygoat

3. Stitchy in Tooki Trouble

Release: 15 april

Eveneens vanuit Limburg – de uiterst sympathieke gemeente Peer – groet ons de indiestudio Polygoat, die volgende week zijn debuutgame Stitchy in Tooki Trouble op de Nintendo Switch afvuurt. Als deze horizontale platformgame met een springende vogelverschrikker je meteen aan Donkey Kong Country doet denken, weet dan dat dat de bedoeling was van de makers: ze zien de hele game als een liefdesbrief aan dat soort klassiekers uit het platformgenre.

Volledig scherm Parkeren als een baas in 'You Suck at Parking'. © Happy Volcano

4. You Suck at Parking

Release: 2022

Deze game zal nog niet voor dit jaar zijn qua release, maar hij betekent vooral een opsteker voor de Belgische videogame-industrie door de investering die de Leuvense studio Happy Volcano ervoor binnenhaalde. Iets meer dan 1,8 miljoen euro is op zich al zeer netjes als durfkapitaalinjectie, maar ze haalden dat bedrag ook nog binnen bij Hiro Capital, een durfkapitaalfonds dat mede wordt geleid door Ian Livingstone, een van de geestelijke vaders van videogame-icoon Lara Croft. You Suck at Parking wordt een behendigheidsgame waarin het erom gaat om zo efficiënt mogelijk op een welbepaalde plaats te stoppen. Dat klinkt eenvoudig, en de game was aanvankelijk ook bedoeld als een simpel tussendoortje. Maar met het geld dat Happy Volcano binnenhaalde, moet het nu uitgroeien tot een grote onlinegame.

5. Black Legend

Nu uit

Vanuit het Kempense Geel kwam niet lang geleden dit tactisch rollenspel aangewaaid. Het speelt zich af in Grant, een fictieve stad in de Lage Landen van de zeventiende eeuw, en de wezens die je tegen het lijf loopt werden uit de Vlaamse en Nederlandse folklore gelicht. Visueel is het – zacht uitgedrukt - niet de mooiste game die je op je scherm zult zien, maar hij is wel sfeervol, en het achterliggende variabelensysteem gaat behoorlijk diep.

Volledig scherm 'Black Legend' is een soort zeventiende-eeuwse 'Xcom'. © Warcave

6. Hubris

Release: najaar 2021

Cyborn, een Antwerpse studio die inmiddels al zo’n drieëntwintig jaar onder ons is, gooit zich na een lange carrière in het ontwikkelen van apps, 3D-animaties en serious games (titels met gedragsverandering op het oog) op een eigen vr-productie. Met Hubris, een soort space opera-spionagegame waarin fysieke interactie met de spelwereld - klimmen, zwemmen, springen – centraal zal staan. Cabaretier Alex Agnew speelt een rol in de game, zoals we onlangs al vertelden in een reportage.

Volledig scherm 'Hubris' wil een stevige scheut Space Opera bieden in vr. © Cyborn

7. Midnight Protocol

Release: zomer 2021

Nog even terug naar Limburg: LuGus Studios, een Hasseltse studio die zich de afgelopen jaren eveneens vooral onledig hield met het maken van serious games, komt wellicht deze zomer met Midnight Protocol op de proppen, een game waarin hacking centraal staat. Nu worden hackingtechnieken wel vaker tot gameplay verwerkt, meestal in minigames waarmee de makers een actiegame wat afwisseling willen bieden, maar dit wordt nog eens zo’n game waarin een heel verhaal wordt verteld over de computerinbraken heen, compleet met keuzes waarmee je de narratie kunt bijsturen. Opmerkelijk is ook dat je het spel volledig speelt met je toetsenbord: de muis van je pc kun je laten voor wat ze is.

Volledig scherm Hacken wordt de boodschap in 'Midnight Protocol'. © LuGus Studios

