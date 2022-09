‘Destroy All Humans! 2: Reprobed’ was beter in 2006 gebleven

Probeer je een beeld van een buitenaards wezen voor de geest te halen, en de kans is enorm groot dat je in het diepst van je gedachten bij een zogeheten Grey Alien belandt: een smal, min of meer humanoïde lijf met een muisgrijze huid, dik hoofd, grote zwarte ogen, kleine mond, nauwelijks een ontwarbaar reuk- of gehoororgaan. Ze zitten in ons collectieve geheugen sinds de vermeende ontvoering van het Amerikaanse echtpaar Barney en Betty Hill in 1961, die onder hypnose verklaarden dat ze tijdelijk temidden dit soort wezens hadden verbleven, maar er stonden ook al beschrijvingen van dit soort schepsels in laat-negentiende-eeuwse romans, zoals bijvoorbeeld The Time Machine van H.G. Wells. Liefst 73 van alle Amerikanen die ooit hebben verklaard te zijn ontvoerd door aliens, wees dit soort wezens aan.

Of die ontvoeringen nu echt zijn gebeurd of niet, de Grey Alien heeft wel onze populaire cultuur veroverd. Vooreerst in de film Close Encounters of the Third Kind (1977), maar ook in tv-reeksen als The X-Files en Stargate: SG-1. En in videogames natuurlijk, met de kluchtige ‘Destroy All Humans!’-titels op kop.

Destroy All Humans! 2: Reprobed Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor PlayStation, Xbox en pc.



Volledig scherm Er is nog wel wat pret wanneer je in je vliegende schotel kruipt. © THQ Nordic

(Eventjes) een prettig weerzien

De twee games staken, respectievelijk in 2005 en 2006, vrolijk de draak met die hele cultus van samenzweringstheorieën rond aliens, maar ze haalden bij uitbreiding ook de hele nerdcultuur door de mangel. En ook de ‘Grand Theft Auto’-games, die zeker in die dagen voor het nec plus ultra van het medium werden aangezien, werden stevig geparodieerd. De ‘Destroy All Humans’-games waren geen enorme hoogvliegers, maar hun hoogst sympathieke humor – en Crypto, de innemende Grey Alien-antiheld die de hoofdrol speelde – maakte hen memorabeler dan hun gameplay ooit had kunnen verantwoorden.

‘Destroy All Humans! 2: Reprobed’, nu uit voor moderne gamehardware, betekende zestien jaar na het origineel dus eventjes een prettig weerzien met dit alles, in knapperige 4K-graphics. Maar de speelpret die hij levert is, zo merk je meteen, niet meer van deze tijd: de omgevingen die je onveilig mag maken – San Francisco, Londen en een Japanse en Siberische stad – zijn te klein, met te weinig te doen, voor duurzame pret. En de wapens missen dezelfde impact die ze destijds al mankeerden. Met dat verschil dat de komische effecten die dat destijds moesten goedmaken vandaag niet meer werken. Een wapen waarmee je tegenstanders neerlegt door middel van anale sondes is misschien éventjes prettig om te hanteren, maar je puurt er geen tien tot twaalf uur plezier uit, de ongeveerlijke speeltijd van de singlecampagne van deze game. Net als een psychedelisch wapen dat iedereen in de buurt een dansje laat doen.

Volledig scherm Je wapens in 'Destroy All Humans! 2: Reprobed': lol gaat voor op impact. © THQ Nordic

Oubolliger dan pixelgraphics

In al zijn facetten is ‘Destroy All Humans! 2: Reprobed’ een retrogame. Maar dan wel een die een tijdperk van games probeert terug te halen waarvoor vandaag geen vraag meer is. De reden waarom remakes van games uit de jaren 80 en 90 vandaag zo populair zijn, is omdat het medium toen nog een min of meer onbeschreven blad was: retro-geïnspireerde games kunnen behaaglijke oude vormkenmerken terugbrengen én er nieuwe dingen aan toevoegen. Wat dat betreft zijn games uit de vroege jaren 2000, waaronder dus ‘Destroy All Humans! 2’, eigenlijk meer achterhaald dan die titels die vandaag de inspiratie leverden voor pixelgraphic-spellen: ze probeerden toen al een volwaardige entertainmentmedium te zijn, zonder dat ze al het brede publiek hadden dat vandaag bestaat voor videogames.

Volledig scherm Historische bezienswaardigheden gaan zo in puin. © THQ Nordic

‘Oh, kom op!’

Wat ons bij het meest problematische element van de game brengt: de humor. Die is, op zijn zachtst gezegd, puberaal, wat toen wél in lijn was met zowel het speelpubliek als de makers – alleen jonge mannen speelden toen videogames. Maar vandaag zijn de meeste moppen in ‘Destroy All Humans! 2: Reprobed’ zo flauw en belegen dat ze eerder afstompend werken. En vooral de gesprekken tussen Crypto en opdrachtgever Natalya Ivanova, waarbij de speler door middel van dialoogopties ervoor kan kiezen om de alien flauwe seksuele woordspelingen te laten debiteren, voelt als iets wat zeker vandaag helemaal niet meer werkt.

‘Destroy All Humans! 2: Reprobed’ kreeg een paar oprechte schaterlachjes aan ondergetekende onttrokken. Maar veel vaker moest hij ‘Oh, kom op!’ mompelen bij een nieuwe witz. Natuurlijk is Crypto een alien met een groot dedain voor de mensheid: dat is de centrale grap van ‘Destroy All Humans!’ En de sterke ripostes die de makers Natalya meegeven suggereren dat ze ook in 2006 al mee waren met de grap, en net probeerden te lachen met dat soort mannelijkheid. Maar een hedendaagse speler, die gestalte moet geven aan een kansloze alien, constant de optie geven om een schuine opmerking te maken tegenover een rondborstig vrouwspersoon, dat voelt anno 2022 helemaal niet meer oké.

Volledig scherm Eens je je favoriete wapens hebt gekozen voelt 'Destroy All Humans! 2: Reprobed' als een doorsnee third-person-shooter. © THQ Nordic