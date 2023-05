‘Death Or Treat’ bundelt Halloween, komedie, roguelite en hack&slash in één handgetekende game

gamereviewWelkom in het bijna verlaten dorp ‘Humble Village of Hallowtown’. Je personage Scary de geest en zijn gezel zijn snoepverkopers die net zijn aangekomen in het vervallen oord. Samen met de laatste overgebleven bewoner verdenken ze Clark Fackerberg, eigenaar van FaceBoo!, van een groot onheil. Ze denken dat hij de halloweenspirit van de bewoners heeft gestolen om in het drankje Storyum te proppen. Om het dorp te redden én hun klanten terug te winnen, trekt Scary eropuit met zijn oude vertrouwde bezem om wat slechteriken op hun tronie te meppen.

Die booswichten zijn niet alleen onderdeel van het FaceBoo!-bedrijf, maar ook van zusterbedrijven DarkChat, Rip-Tok en DevilTube. En het blijft niet bij komische verwijzingen naar Facebook en co, maar ook naar bekende personen. Zo heet een onsterfelijke vampier ‘Joe Bite Them’, ofwel Joe Biden. De 2D-levels waar je doorheen stormt, staan stokstijf van verwijzingen naar de voornoemde bedrijven. Of deze flauwe humor je bevalt, is een kwestie van smaak. Ons deed de zoveelste woordspeling toch vooral met onze ogen rollen.

De bediening van je personage is vloeiend en redelijk intuïtief, en waren een paar hints welkom geweest in situaties die je voor het eerst tegenkomt. Heel veel bewegingsmogelijkheden zijn er niet, en je hebt alles heel snel geleerd. De verscheidenheid zit hem vooral in de uitrusting die je kan kopen en meenemen op je veldslag.

Volledig scherm © screenshot

Roguelite

En dat brengt ons naar de basislogica van het spel. Het is een roguelite, wat betekent dat je personage telkens opnieuw zal sterven en ontwaken in het dorp. Alles dat je tijdens je trip in de bedrijven opraapt, kan je dan gebruiken om het dorp op te bouwen, of Scary’s uitrusting te verbeteren. Hierdoor wordt Scary telkens een beetje sterker en raakt hij steeds iets verder in het spel, al kost dat wel heel veel tijd. Je zal de eerste kamers heel vaak opnieuw spelen vooraleer je de minimale upgrades kan activeren. De kamers zijn ook altijd hetzelfde (wel in verschillende volgorde), en op den duur weet je goed hoe ze in elkaar steken. Dat leidt toch tot wat eentonigheid.

Volledig scherm © screenshot

De graphics zijn wel heel mooi. Het spel is volledig met de hand getekend, en dit loont. De intro en tussenfilmpjes zijn een echte tekenfilm, en in het spel zelf is alles prachtig cartoonesk. Helaas hebben we ook wel wat foutjes ontdekt in onze reviewversie. Zo startte het spel de eerste keer op in het Spaans, en bleven de grafische instellingen niet bewaard. Deze en andere fouten maken de game natuurlijk niet onspeelbaar, maar zorgen wel voor een gevoel dat het onafgewerkt voelt. Hopelijk zijn de fouten in de releaseversie van de baan.

Volledig scherm © screenshot

Conclusie

‘Death or Treat’ is een mooi spel met goede bediening, maar het wordt te snel saai. De trage opwaardering van je personage en het aantal keren dat je dezelfde kamers (en bijbehorende humor) opnieuw ziet, maakt dat je het beu wordt. Maar als je geen probleem hebt met wat grind en de insteek van het spel, dan kan je voor 25 euro heel wat uren plezier beleven.

Volledig scherm © screenshot

