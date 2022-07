De Steam Deck getest: een gaming-pc voor in de reiskoffer

De gouden formule voor de ultieme handheldconsole is eigenlijk best eenvoudig: lever een zo breed mogelijk gamma aan spelervaringen – van kleine indies tot grafisch het onderste uit de kan slurpende AAA-titels – in een kastje dat niet te groot en te zwaar mag zijn, en dat over deftige besturing en een goed scherm beschikt. De Nintendo Switch en de PlayStation Vita kwamen, in die volgorde, tot nu toe het dichtste daarbij in de buurt, maar ondertussen is er een veel ambitieuzere kaper op de kust: de Steam Deck, een handheldconsole die vandaag misschien nog lastiger te vinden is dan een PlayStation 5: de enige manier om aan een toestel te geraken is via de website van het toestel zelf, en daar beland je cito presto op een wachtlijst. Maar nu we er dan eindelijk een in onze tengels hebben: tijd voor een test!

Volledig scherm De Steam Deck. © Valve

1. De games

Een enorm voordeel aan de Steam Deck is dat het appeal van het toestel niet afhankelijk is van de releasekalender van de consolefabrikant of andere gamehuizen: er bestaat niet zoiets als Steam Deck-exclusives. Je huidige Steam-bibliotheek, en toekomstige games die je eraan toevoegt, werken er in meerdere en mindere mate op, punt. Diegene die er probleemloos op werken, worden in je bibliotheek beloond met een groen vinkje, diegene bij wie het niet eens de moeite is om te proberen staat een verbodsteken. En bij alles daartussenin wordt duidelijk aangegeven wàt er precies minder goed werkt op het toestel.

We lieten een brede waaier aan games erop los, zoals ‘Card Shark’, ‘Syberia: The World Before’, ‘Return of the Obra Dinn’, ‘Chernobylite’, ‘Hades’, en zelfs het oudje ‘Fallout 3’. De hardware – krachtiger uiteraard dan die van de Nintendo Switch, maar schrieler dan de Xbox Series S, de minst krachtige console die momenteel in de winkel ligt – krijgt dat allemaal prima gedraaid, waardoor je zeker bij de stevigere titels het gevoel krijgt dat je een waarachtig beest in je tengels hebt. Dat valt dan wel mee, want sommige van je AAA-games zullen te ambitieus zijn voor het interne opslaggeheugen: toppers uit de Steam-bibliotheek van ondergetekende, zoals ‘God of War’ en ‘A Plague Tale: Innocence’, konden er alleen op met de hulp van een MicroSD-kaartje, en dat is duur en trager dan het eMMC-opslaggeheugen in het toestel zelf. Wie niet bij indiegames wil blijven, grijpt daarom best meteen naar het model met 256 gigabyte opslagruimte, dat voor 550 euro te koop is.

Volledig scherm 'Stardew Valley' gespeeld op het toestel. © Valve

2. Het kastje

Er zitten veel meer knoppen, functies en mogelijkheden in de Steam Deck dan een gemiddelde gamer ooit nodig zal hebben. Niet iedereen zal bijvoorbeeld wat aan de twee ingebouwde microfoons hebben. Hetzelfde kan worden gezegd van de mogelijkheid om andere besturingssystemen – waaronder Windows 11 – erop te installeren. En de twee touchpads links en rechts werken misschien wel prima, maar ze zijn vooral een sterk staaltje overengineering: de meeste spelers zullen het liefst bij de duimsticks houden. Qua onboarding geeft de Steam Deck niet meer obstakels dan de ingebruikname van een gemiddelde nieuwe smartphone: het hele proces loopt vlot en iedere stap wordt goed gecommuniceerd.

Volledig scherm De Steam Deck beschikt over dezelfde trekkers als een consolecontroller. © Valve

3. Het scherm

Wat zijn scherm betreft, is de Steam Deck niets spectaculairs: het is een klassiek lcd-scherm met In Plane Switching (IPS), zoals bij de betere laptop, met een resolutie van 1.280 op 800 pixels. Het is meer dan afdoend voor een scherm van 7 inch, maar het zal geen open muilen van verbazing uitlokken. Bij technologiesite Tweakers, waar men het scherm aan een benchmarktest onderwierp, blijft het Steam Deck-scherm qua kleurtemperatuur, contrast en minimale helderheid ver achter op de gemiddelde smartphone en tablet die momenteel in de handel is.

En de batterijduur? Daar hanteert iedereen natuurlijk zo’n beetje zijn eigen criteria voor, maar ondergetekende merkte de afgelopen anderhalve week toch dat zijn Steam Deck het pas na een uur of twee laat afweten. Dat is langer dan een gemiddelde handheld-speelsessie nodig heeft.

Volledig scherm 'Dead Cells' gespeeld op de Steam Deck. © Valve

4. De besturing

Je merkt recht uit de doos dat de Steam Deck een stevig toestel is: het kunststof van zijn behuizing voelt robuust aan, net als de knoppen, trekkers en duimsticks na langdurig gebruik. De positie van al die knoppen voelt, ook na langdurig gamen, bijzonder prettig. Veel werd er wereldwijd al gezegd over het bescheiden gewicht voor een toestel dat dit soort hardware in een handheldproduct wringt, maar wanneer ik die totaalsom even loslaat moet ik zeggen dat de 600 gram van de Steam Deck er minstens honderd te veel zijn (ter vergelijking: de Nintendo Switch OLED weegt 412 gram met de controllers eraan). Bij lange speelsessies zal het gegarandeerd gaan doorwegen, en per definitie is het aangewezen om hem te bedienen in een stoel met armleuningen.

Volledig scherm De Steam Deck beschikt over robuuste knoppen, maar voelt verder een beetje 'overengineered'. © Valve

5. Voor wie is dit iets?

Al het eerder genoemde stelt ons zo stilaan in staat om het profiel van een ideale Steam Deck-speler in beeld te brengen. Onze lens verscherpt zich dan in de eerste plaats op gamers die al een uitgebreide Steam-bibliotheek hebben, en een vehikel zoeken om die ook buiten hun pc-kamer te spelen. Met een game of vijf in je Steam-bieb heb je niks aan een toestel dat meer dan 400 euro kost. Het vraagt ook om een beetje omnivore gamers, die van ontzagwekkende spelervaringen houden maar eveneens niet vies zijn van een indietitel.

Ook moet je er een klein beetje techie voor zijn: niet beginnen flippen wanneer de onderliggende BIOS, zeg maar het softwarematige chassis van een computer, opnieuw opstart lijkt ons bijvoorbeeld een absolute minimumvereiste. En je moet, tot slot, voldoende situaties kunnen identificeren waarin je een toestel als dit effectief nodig hebt. Het laat zich uitstekend bedienen in achtertuinen, op treinritten en op parkbankjes, maar dan moeten dat soort decors wel in de routines van je leven zitten.

Bekijk ook: