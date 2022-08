De makers van ‘Gotham Knights’: “We halen het maximale potentieel uit Batmans sidekicks”

Het idee van ‘Gotham Knights’ bestond, zoals bij de meeste videogame- en filmadaptaties van superheldenstrips, eerst op papier: tussen 2000 en 2006 liep de stripreeks ‘Batman: Gotham Knights’, waarop de aanstaande videogame gebaseerd is. Maar de makers, een in het Canadese Montréal gevestigde studio van videogamelabel WB Games, haalden ook hun mosterd bij de ‘Court of Owls’-stripcyclus uit 2012. En het game-idee was er eerst, zegt gamedirector Geoffrey Ellenor: “Al heel vroeg in ons creatieve proces waren we geïntrigeerd door het maken van een game die je samen kunt spelen, en daarmee kwamen we al snel terecht bij alle verschillende sidekicks in de Batman-franchise. We voelden ons aangetrokken tot het idee om hun verhalen te vertellen, en vroegen ons ook af wat hun maximale potentieel was. En dat leidde tot het gesprek over hoe het voor hen zou zijn om op een ochtend wakker te worden en Batmans werk te moeten doen. Dat was de creatieve kickstart. Daarna, tijdens onze research, kwamen we bij het bestaande concept van de Gotham Knights terecht.”

De makers van 'Gotham Knights' willen een 'power fantasy' mixen met de vrijheid van een role playing game.

Visueel is het een erg duistere game. Zullen we dat ook merken in het verhaal?

Ellenor: “Er zit zeker duisternis in het verhaal. Gotham is een donkere plek. Maar ik heb tegelijkertijd het gevoel dat ons verhaal eigenlijk best optimistisch is. Het is een verhaal over het overwinnen van dingen.”

Ceri Young, hoofdscenarist: “Er is een tegenstelling. Wanneer je in Gotham bent, is het een heel duistere plek. Er is misdaad, er is de Court of Owls, er zijn schurken in de buurt, er zijn dingen die het allemaal knap intimiderend maken. We wilden je het gevoel geven dat je een held bent die een verschil probeert te maken in een moeilijke wereld. Maar wanneer je terugkomt in je in het Belfort van Gotham gevestigde commandocentrum, en je hebt alle andere personages om je heen, dan ben je met je vrienden, je familie, je collega’s, en dat geeft een warmte. Het is de plek waar je veilig bent, hoog boven de intimiderende straten. De sequenties in dat Belfry spelen zich meestal ook overdag af om dat contrast te verscherpen met de nachtelijke gevaren die je trotseert.”

Er wordt behoorlijk 'vuil' gevochten in 'Gotham Knights'.

Deze game speelt zich niet af in de continuïteit van de ‘Batman: Arkham’-games. Terwijl jullie studio ooit wel ‘Batman: Arkham Origins’ maakte. Wat was de aanleiding voor die keuze?

Ellenor: “We wilden gewoon heel graag iets nieuws doen. Het Arkham-universum was nooit in onze gedachten.”

De combat, het vechten, voelt net zo vuil aan als in de ‘Arkham’-games. Het is straatvechten.

Ellenor: “We wilden dat onze gevechten gebaseerd zijn op de realiteit. De meeste stripboekgevechten zijn overdreven. Je krijgt superheldenposes, en gesprekken die op een onverwachte manier worden gevoerd, en mensen die in staat zijn tot coole dingen die je waarschijnlijk niet in het echte leven kunt doen. Maar om onze gevechten te laten aanvoelen alsof ze passen in deze stad, voelden we dat we een dat sommige van die bewegingen doordrenkt moesten zijn van een rauwe lichamelijkheid. Dus ja, je zult zien dat sommige mensen behoorlijk hard in het gezicht worden geslagen in ‘Gotham Knights’. Maar we hebben het gevoel dat we zo de superheldenfantasie verbinden met de duisternis en het geloofwaardige realisme van onze versie van Gotham City.”

Batgirl!

Er zullen wat roleplaying-game-elementen in Gotham Knights zitten, maar er is niet bepaald een ‘grind’. Je bent al erg krachtig wanneer het spel begint. Hoe balanceer je het leveren van een power fantasy met mogelijkheden voor spelers om toch hun eigen personage te ontwikkelen?

Ellenor: “We besteedden veel tijd om ervoor te zorgen dat je je bij de aanvang van de game niet te veel als een beginner voelt. Je bent geen kind dat met een stok het bos in wordt gestuurd om zich te verdedigen tegen vier ratten en een wolf, zoals in een doorsnee RPG. Je moet je competent voelen. Je werd getraind door Batman. Je hebt gewerkt voor de grootmeester van de misdaadbestrijding in Gotham City. Maar op vrijwel dezelfde manier als een speler geleidelijk aan vertrouwd raakt met besturing en mechanieken van een videogame, ontwikkelen je personages hun eigen vaardigheden en expertise. We wilden dat de spelmechanieken daarbij zouden passen, zodat je als speler beter wordt in het spel. Je strijder wordt steeds meer een expert, een duistere ridder op zichzelf.”

Nightwing!

Zal elk van de vier personages zijn eigen verhaal hebben, of is er een gemeenschappelijk narratief dat ze allemaal volgen?

Young: “Er is een gemeenschappelijk verhaal dat ze allemaal delen, maar de thema’s zijn voor elk personage anders. Als je ‘Gotham Knights’ vier keer doorspeelt, zie je vier verschillende versies van dezelfde scène. Robin reageert niet op dezelfde manier op de dingen die Nightwing doet. Of Red Hood. Of Batgirl. Afgezien daarvan heeft elk personage zijn eigen verhaalboog waarin ze hun specifieke scènes zullen hebben, en die thema’s zullen uniek zijn voor elk personage. Als je als Batgirl speelt, ga je iets meer zien over haar verhaal en haar interpretatie van de dood van haar meester. En als je als Red Hood speelt, dan ga je zien hoe hij daarop reageert. “

Red Hood!

Wanneer je kijkt naar bestaande openwereld-actiegames, hoe onderscheidt deze game zich dan van de concurrentie?

Ellenor: “Wij hebben Gotham. En in onze versie is het echt een unieke plek. De hele gamewereld is een stad vol slechteriken en verhalen. We vertellen een uniek Gotham-verhaal, met helden die daar thuishoren.”

Robin!

