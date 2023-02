De makers van ‘Apex Legends’: “We willen dat onze game van generatie op generatie wordt gespeeld”

Je moet het maar durven: vier jaar na de lancering van je onlinegame ineens het boeltje helemaal omgooien. Met onboarding matches waarin nieuwe spelers zich eerst kunnen bekwamen. En met een nieuw klassensysteem dat meer in lijn ligt met de klassen die bekend zijn uit de wereld van de eSports: de 23 ‘legendes’ die de game telt worden voortaan onderverdeeld als Assault, Skirmisher, Recon, Controller en Support. Wanneer je beseft dat personageklassen een van de meest centrale componenten van eender welke game zijn (tenminste: het soort games die personageklassen hebben), dan weet je ook dat zoiets omgooien een moedige en arbeidsintensieve zet is.

“We willen dat Apex een toegankelijkere, interessantere game wordt, die gemakkelijk nieuwe spelers kan aantrekken nadat ze erover hebben gehoord van hun vrienden”, zegt design director Evan Nikolich in een gesprek met HLN. “Er is een instroom bezig, van nieuwe spelers die nu de leeftijd hebben bereikt waarop ze hun eerste shooter willen spelen. Ook moeten we op dit punt, zoals ik het graag noem, de tuin wat onderhouden. Alle grote planten zijn geplant, de basis is gelegd. We hebben een heel gezond ecosysteem, en nu moeten we daarvoor zorgen. Wat onkruid wieden. Wat bomen snoeien. Hier en daar wat nieuwe dingen planten. Dat is onze filosofie voor de nabije toekomst.”

Steve Ferreira, Game director: “De game is zo groot geworden dat we zowel vooruit als achteruit moeten gaan kijken. Een van de dingen die we het vaakst van spelers horen is dat het er superleuk uitziet, maar dat het ook supermoeilijk is geworden om ‘erin’ te komen in vergelijking met vier jaar geleden, toen iedereen op dezelfde voet begon. Dus werken we nu bij op twee niveaus: we verhogen het plafond wat competitie betreft, maar we geven ook een betere opstap voor nieuwe spelers.”

Volledig scherm Beeld uit 'Apex Legends'. © Electronic Arts

De kern van een live onlinegame bijpriegelen moet een heel karwei zijn geweest, kan ik me voorstellen.

Ferreira: “Er waren veel domino-effecten. Je verplaatst iets kleins, en een heleboel andere dingen worden beïnvloed door die verandering. Het kost veel meer speeltesttijd, veel meer zorg om iets af te stemmen wanneer het spel zo groot en competitief is als het nu is. Minieme veranderingen kunnen een te grote impact hebben.”

Zo’n vier jaar geleden werd ‘Apex Legends’ geïntroduceerd als een soort concurrent voor ‘Fortnite’. Hoe staan de twee games vandaag tegenover elkaar volgens jullie?

Nikolich: “Ik denk dat ‘Fortnite’ nu vooral het metaversum wil worden, iets heel inclusiefs. ‘Apex Legends’ wil de beste competitieve game ter wereld zijn. Niet alleen de beste competitieve shooter, maar ook de beste competitieve game, punt. We neigen meer naar het bouwen van een zeer competitieve, teamgerichte game die veel meer als een sport aanvoelt. Waar ‘Fortnite’ breder en breder is gegaan, proberen wij dieper te gaan. Apex wil een aanhoudende hobby zijn die mensen aan hun kinderen zullen doorgeven. Je ziet games als ‘League of Legends’ of ‘Counter-Strike’, die inmiddels al een of twee decennia bestaan. Er zijn nu mensen die hun kinderen die games leren. Wij willen ook zo’n hobby zijn die op termijn van de ene generatie naar de andere wordt doorgegeven.”

Volledig scherm Game director Steven Ferreira. © RV

‘Apex Legends’ heeft ook een heel ander soort humor: wat baldadiger dan ‘Fortnite’.

Ferreira: “Die humor maakt deel uit van de persoonlijkheid van onze game. In het eerste jaar beseften we uit feedback van spelers dat het een veel belangrijker onderdeel van de formule was dan we eigenlijk hadden verwacht. Normaal gesproken is een verhaal in dit soort games niet iets waar mensen veel om geven. En natuurlijk: gameplay is king wanneer we iets doen binnen ‘Apex’. Maar een nipte tweede in het proces is wat voor soort fantasie we ermee creëren. Spelers moeten plezier hebben, maar ze moeten ook het gevoel hebben dat dit een fantastische wereld is waar ze zich op de lange termijn mee kunnen identificeren. Er moet een diepere connectie zijn dan alleen het speelplezier. Ik zie de gameplay, de spelerfantasie en de unieke persoonlijkheid als een soort heilige drie-eenheid. Je kunt pas een authentieke ervaring opbouwen als je die drie goed laat samenwerken.”

Afgelopen september heeft uw studio maatregelen genomen tegen online intimidatie van uw ontwikkelaars door enkele toxische sujets binnen de gemeenschap. Hoe zit het daarmee?

Ferreira: “Dat is gewoon een aanhoudend, dynamisch proces. Het is belangrijk voor ons dat ons team zich veilig voelt op het werk, en ontwikkelaars niet het gevoel hebben dat ze sommige beslissingen niet kunnen nemen, en niet kunnen doen wat ze zelf voelen dat hun beste werk is, omdat ze worden lastiggevallen. We willen ook dat mensen het gevoel hebben dat ze plezier hebben in hun werk. Online intimidatie ondermijnt alles wat we doen om hen dat soort empowerment te geven. Het is niet alleen slecht vanuit een vanzelfsprekend menselijk perspectief, het is ook slecht voor de game.”

Volledig scherm Design director Evan Nikolich. © Electronic Arts

Waar zien jullie ‘Apex Legends’ over zes jaar, bij zijn tiende verjaardag?

Ferreira: “Daar kan ik me niet meteen een beeld bij schetsen, maar ik twijfel er niet aan dat het héél anders zal zijn dan vandaag. De snelheid van verandering en evolutie die de game momenteel aan het doormaken is, althans voor de komende jaren waarvoor we al een pad hebben uitgetekend, is exponentieel. Maar in zijn kern zal het dezelfde competitieve ervaring blijven die het vanaf dag één al is geweest.”

Nikolich: “Niet alleen zal de game evolueren, maar ook het team erachter. We zullen ergens in de komende jaren op een punt belanden waar nieuwe mensen ‘Apex Legends’ heel goed kennen omdat ze het duizenden uren hebben gespeeld als student. Wanneer die mensen stilaan worden ingelijfd, brengen ze ook een heel nieuw perspectief binnen.”