De Lenovo Legion Duel is een beest van een gamingsmartphone… maar voor wie?

gamesNa Asus ROG is Lenovo de tweede fabrikant die de esthetiek en hardwarefilosofie van zijn gamingpc’s doortrekt naar een Android-smartphone. De Legion Duel is verbluffend wat zijn rekenkracht en scherm betreft, en beschikt over twee innovatieve trekkers bovenaan. Maar de vraag blijft: wat speel je er precies op dat die paardenkracht kan nodig hebben?

De Lenovo Legion Duel uitpakken is al een belevenis op zich: het toestel wordt geleverd in een blitse zwarte doos die in drie delen moet worden opengevouwen, waarna er een episch jubelmuziekje uit een miniluidspreker schalt op het moment waarop uiteindelijk de smartphone verschijnt. Het mag meteen duidelijk zijn: dit ding is gemaakt voor epischere dingen dan een selfie of een TikTok-filmpje. Alles aan de Legion Duel ademt ‘gaming’ uit: zijn vormelementen ademen bijvoorbeeld dezelfde sfeer uit als de Legion-gamingpc’s van hetzelfde merk. Met vooral de memorabele lampjes achteraan, die meegloeien met wat er gebeurt op het scherm.

Ook over de binnenkant vallen er dingen te vertellen die hout zullen snijden bij gamers: vloeistofkoeling bijvoorbeeld, en een ‘ontdubbelde’ architectuur met twee sets van chipkernen, die net als bij de Xbox Series X-console erop gericht is om het toestel zo koel mogelijk te houden, terwijl de processor (voor de connaisseurs: een Snapdragon 865, de snelste mobiele chip van het moment) maximaal kan razen.

Volledig scherm De uitklapbare frontcamera is bij uitstek voorzien voor streaming. © Lenovo

Trekkers

Maar de ware ster van de Legion Duel-smartphone zijn de twee zogeheten Y Triggers bovenop het toestel, trekkers die geen fysieke knoppen zijn, maar sensoren die voelen dat je ze aanraakt. Dat gebeurt via via ultrasone technologie: de kleinste geluiden die je maakt met je vingers worden erdoor geregistreerd. In de Legion Realm-app, die het hart van je game-ervaring op de Legion Duel wordt en stevig is verkleefd met het Android 10-besturingssysteem van het toestel, kun je aangeven hoe diep je ze moet indrukken, en je programmeert ze voor vanuit een controlecentrum dat je, met een sleepbeweging van boven naar onder, altijd kunt oproepen bovenop eender welke game.

De meeste mobiele games laten zich besturen door je op bepaalde plaatsen op het scherm te laten drukken, die dienstdoen als virtuele ‘knoppen’. Die kunnen op de Legion Duel, gewoon door een L- en R-knopje naar de desbetreffende plaats op het scherm te slepen, worden vervangen door de twee trekkers. Dat werkt bijzonder vlot, en geeft ook onvermoede voordelen in sommige games. We speelden er bijvoorbeeld de shooter Modern Combat 4: Zero Hour op, en merkten dat die game vlotter speelt omdat je de duimen vrij hebt voor beweging en richting, terwijl je met je wijsvingers rechts kunt schieten en links door je kijker zien. Zelfde liedje bij racegame Real Racing 3, waarbij de trekkers handig dienst kunnen doen als gas- en rempedaal. Maar het werkt niet bij alle games: vechtspellen als Marvel Contest of Champions, bijvoorbeeld, proberen net optimaal gebruik te maken van het volledige scherm, en zijn minder gebaat met toegewijde knoppen.

Volledig scherm Lenovo Legion Duel © Lenovo

Maar dus: waarom?

Die twee trekkers betekenen ook dat de primaire oriëntatie voor de Legion Duel horizontaal is, in plaats van de verticale stand waarin je doorgaans een smartphone vasthoudt. Zelfs de stand van de camera achter is daarvoor aangepast: hij staat in het midden van de telefoon. Die camera, overigens, bewijst bij uitstek dat er over de Legion Duel, als smartphone, bijzonder weinig te vertellen is: het is een ondermaatse opstelling met slechts twee camera’s, niet van het soort dat je zou verwachten in een camera van 800 euro.

Die winkelprijs rechtvaardigt de Legion Duel in de eerste plaats met zijn op gaming gerichte hardware en functies. Zoals een 2340x1080 oledscherm, dat wel ergens bovenaan de ladder van smartphoneschermen staat. Hij heeft bovendien een beeldverversingssnelheid van 144 hertz, en een set stereospeakers die voluit naar voren gericht zijn, zodat je zuivere en mooie audio bij je games te horen krijgt. Speciaal is ook de selfiecamera met redelijk hoge resolutie, die je kunt gebruiken om jezelf te streamen tijdens het gamen. Ook de connectie van een externe knoppencontroller, zodat je er gestreamde games via xCloud (getest met de vlot over het internet doorgestroomde Xbox-game Gears 5) en Google Stadia op kunt spelen.

Volledig scherm Lenovo Legion Duel © Lenovo

De centrale vraag blijft echter dezelfde als diegene die we ons ook al stelden bij andere gamingsmartphones: waarom? Visueel zien zelfs de mooiere smartphonegames er hoogstens uit als pc-games van tien jaar geleden, en de meeste ‘zware’ gamers kijken niet om naar smartphones. De succesvolste mobiele games zijn dan ook visueel eenvoudigere titels als Among Us en Brawl Stars, en die hebben die extra hardwarekracht gewoon niet nodig. Gestreamde games hebben dan weer alleen iets aan het prima scherm: hun rekenkracht halen ze van een server, en hun beeldverversingssnelheid is beknot.

Bekijk ook: alles over de nieuwe Super Mario-retroconsole van Nintendo

Bekijk ook: zijn de PlayStation 4 en Xbox One nu oude rommel?