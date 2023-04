De laatste dosis ‘Grand Theft Auto V’ voor ‘GTA VI’ eraan komt?

Met ‘The Last Dose’ kreeg ‘Grand Theft Auto V’ het tweede en meteen ook sluitstuk van de ‘Los Santos Drug Wars’-uitbreiding. Een opnieuw sterk, gepast geflipt randverhaal met nog maar eens een handvol personages die je met plezier een Netflix-serie gunt. Maar is ‘GTA V’ nu definitief uitverteld … en is de aanloop naar ‘GTA VI’ officieel gestart?

‘The Last Dose’ en eigenlijk de hele ‘Los Santos Drug Wars’-minisaga had makkelijk een script-idee van Trevor kunnen zijn. De meest onstabiele en enthousiast zelf-medicinerende onder de drie hoofdrolspelers van het originele ‘GTA V’. Vandaag, tien jaar later nog altijd een memorabel personage en ook deze uitbreiding voert weer enkele figuren op die sneller en meer boeien dan het gemiddelde Netflix-personage. De tragikomische spiraal van misdaad, geweld en spektakel wordt voor de gelegenheid gekruid met psychedelica en een uithaal naar de donkere kant van de farmaceutica-industrie. Uitstekend spul en een no-brainer voor elke ‘GTA’-speler … of voor wie uitgekeken is op Netflix.

De laatste DLC voor ‘GTA VI’?

Ook dit ‘The Last Dose’-tweeluik is helemaal gratis. Een geste die Rockstar zich makkelijk kan permitteren gezien het immense succes dat ‘GTA Online’ vandaag nog steeds scoort. Een succes dat volgens sommigen de komst van ‘Grand Theft Auto VI’ heeft opgehouden. Of de makers in ieder geval toelaat om er in alle financiële comfort uitgebreid de tijd voor te nemen. Anderen die, wellicht meer op hoop dan op feiten leunen, zien in de Final Dose de laatste grote update. Ze verwachten elk moment de officiële aankondiging van ‘Grand Theft Auto VI’, waar we dankzij onfortuinlijke lekken en zuinige bevestigingen intussen toch al enige semi-gefundeerde uitspraken en speculaties over kunnen doen.

Traditie in timing

De releaseperiode van een game hangt van meer af dan enkel of de ontwikkelaars er klaar mee zijn. Uitgevers durven vaker dan geweten een releasedatum achteruit of – gevaarlijker nog – vooruit schuiven omdat het beter uitkomt voor de jaaromzet van een bepaald boekjaar. Ontwikkelaar-uitgever Rockstar lijkt daar meer immuun voor dan anderen, maar alle geruchten wijzen in de richting van een release in 2025 of zelfs een eind 2024. Wanneer je weet dat ‘GTA V’ destijds twee jaar op voorhand officieel werd aangekondigd, dus een kwestie van maanden … of misschien wel weken.

Vice City

Liberty City in ‘Grand Theft Auto IV’ is ‘GTA’s versie van New York. Zo’n beetje vergelijkbaar met hoe het Batman met Gotham die stad tegelijk herkenbaar-maar-toch-anders neerzet. San Andreas uit ‘GTA V’ staat voor Los Angeles en voor ‘Grand Theft Auto VI’ zou de reeks terugkeren naar Vice City, oftewel de Rockstar-kijk op Miami. En waar een eerdere aflevering daar voor een jaren 80-setting koos – ongetwijfeld voor de Scarface vibe – zouden we deze keer een meer hedendaagse grootstedelijk Miami mogen verwachten. De speelmap zou overigens nog behoorlijk groter zijn dan die van ‘GTA VI’ en de stad uit de titel zou veel dichter bij de zompige Everglades liggen dan op Google maps.

Genderkwesties

Waar ‘GTA V’ met succes drie, nagenoeg op elk moment inwisselbare hoofdrolspelers opvoerde, zou ‘GTA VI’ dat terugschroeven naar twee. Een man en voor het eerst in de serie (de allereerste 2D-afleveringen niet meegerekend) een vrouw. Een theorie heeft het over een modern Bonnie & Clyde-duo. Hoogstwaarschijnlijk voer voor hoogoplopende discussies voor wie dit te ver of juist niet ver genoeg gaat. Of gewoon wat het is: de optie om afwisselend met een man of vrouw heupdiep mee door een crimineel spektakeldrama te navigeren.

‘Grand Theft Redemption’

De makers van ‘Grand Theft Auto’ zouden wel gek zijn om de knowhow die ze bij het maken van Rockstars andere grote topper ‘Red Dead Redemption 2’ vergaarden, niet mee te nemen. Dat zou voor ‘GTA VI’ merkbaar zijn in de dialoogopties en houdingen die je tegenover computerpersonages kan aannemen, alsook de soms actieve rol die ze in je bezigheden toebedeeld krijgen. Ook het ‘wapenwiel’ zou meer naar dat van ‘Red Dead Redemption’ neigen dan dat van ‘GTA V’ … en volgens een bron zou je ook kunnen paardrijden in Vice City.

