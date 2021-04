De hoge ambities van ‘Balan Wonderworld’, en hoe die écht niet werden waargemaakt

gamereviewTwee jaar lang maakte de Japanse videogamereus Square Enix gamers warm voor Balan Wonderworld , de nieuwe worp van Sonic-bedenker Yuji Naka. We spraken voor de release met producer Noriyoshi Fujimoto en componist Ryo Yamazaki over de torenhoge plannen die ze hadden voor de game, om vervolgens bij het spelen te ontdekken dat ze die in de verste verte niet hebben waargemaakt. De ambities aan de realiteit afgetoetst.

Een nieuwe 3D-platformgame

Ambitie: “Er is iets intuïtiefs aan platformgames”, zegt producer Noriyoshi Fujimoto. “De kern van de gameplay is heel eenvoudig, iedereen is er meteen mee weg. Maar die eenvoud betekent ook dat platformgames makkelijk te combineren vallen met elementen uit andere gamegenres. Het is een beproefd genre, maar tegelijkertijd zullen we de komende jaren nog meer platformgames zien die uit de band springen. Balan Wonderworld verschilt wel flink van andere platformgames. Ten eerste is er de actiebesturing: je kunt vrij schakelen tussen meer dan tachtig verschillende acties. Ten tweede heeft de game een unieke flair op visueel gebied en op gebied van storytelling, met de esthetiek van muziektheater.”

Realiteit: Nee dus. Nee op zo goed als alles wat er wordt aangehaald. De vormgeving heeft een zeker uniek karakter in de tussenfilmpjes en de opvoering van totemfiguur Balan, maar die visuele flair komt absoluut niet naar boven in de melige presentatie van de levels die je doorkruist. Balan Wonderworld draait dus inderdaad om die verschillende pakjes die je hoofdpersonage kan verzamelen en aantrekken, maar eigenlijk zijn dat gewoon tijdelijke power-ups zoals die inmiddels al bijna veertig jaar bestaan in platformgames. Het enige verschil is misschien dat je er vlot tussen kunt wisselen eens je ze hebt verzameld, maar een grote impact op je omgeving maken ze niet. Bovendien geven de saaie gameplay en de manke besturing van Balan Wonderworld een wel erg creatieve invulling aan de term ‘anders’ die de makers hier gebruiken.

Volledig scherm Visueel ongeïnspireerd, krank in zijn besturing: 'Balan Wonderworld' is een ramp! © Square Enix

Muzikale show

Ambities: Het thema van Balan Wonderworld is het vinden van een balans tussen je emoties. Componist Ryo Yamazaki probeerde dat ook in de muzikale thema’s van de game te brengen. Maar ook in de omkadering, want de game werd opgevat als een soort speelbare muzikale show. “De personages die in iedere fase verschijnen, hebben allemaal hun eigen problemen”, zegt Yamazaki. “Ik begon met het creëren van een sleutelmotief met dit in wezen negatieve thema, zoals ‘spijt’ of ‘ontmoediging’. Ik werkte vervolgens met andere trefwoorden voor de esthetiek van elke fase, zoals ‘wind’, ‘vuur’, of ‘bos’, en de gevoelens die ze bij me opriepen. Het moest een mysterieuze musical worden, met inspiratie uit onder meer Cirque du Soleil en The Greatest Showman.”

Realiteit: De muziek van Balan Wonderworld is ongeveer net zo ‘mysterieus’ als de achtergronddeuntjes in Plopsaland.

Volledig scherm Ook het leveldesign laat flink te wensen over. © Square Enix

Sonic-bedenker maakt comeback

Ambitie: Balan Wonderworld is een nieuw geesteskind van Yuji Naka, de gamedesigner die ons ooit Sonic the Hedgehog schonk. Binnen de rangen van Square Enix richtte hij Balan Company op, een gamebedrijf binnen het gamebedrijf waarmee hij van plan is om nog meer van dit te maken. “Zijn manier van werken vonden we erg inspirerend”, zegt Fujimoto. “Hij is erg gericht op het behoud van het oorspronkelijke concept dat aan het begin van het project werd vastgelegd. Tijdens de ontwikkeling werd daar consequent naar terugverwezen voor het bijsturen van beslissingen. Begrijpen wat voor games spelers verwachten en welke je goed kunt leveren, en de ontwikkeling daarvan vervolgens met een unieke toewijding uitvoeren zonder te worden beïnvloed door externe druk, dat soort overtuigingskracht hebben bij het creëren van iets, dat inspireerde ons.”

Realiteit: Balan Wonderworld is een schoolvoorbeeld van een game waarbij de makers net wél terug naar de tekentafel hadden moeten gaan. Om er te ontdekken dat ze dit ding misschien toch wat ambitieuzer hadden moeten aanpakken dan een pover gemaakte Super Mario 64- of Spyro the Dragon-kloon in het jaar 2021. Laat ons trouwens eens goed lachen met het grootmeesterschap van Yuji Naka. Natuurlijk waren de drie Sonic the Hedgehog-games uit de vroege nineties onmiskenbare klassiekers, en scoorde Naka daarbuiten ook nog wat culthitjes met Nights into Dreams (1996) en Samba de Amigo (1999). Maar hij is vooral bekend als een van de mensen achter Phantasy Star (zeg maar de armeluis-Final Fantasy’s, uit de tijd toen Sega nog eigen consoles maakte), en de man die meer dan een kwarteeuw lang geregeld een tevergeefse comeback probeerde te forceren voor zijn Sonic.

Volledig scherm 'Balan Wonderworld' toont weer dat Yuji Naka's dagen als grootmeester al lang achter hem liggen. © Square Enix