De dood was nog nooit zo vrolijk als in ‘Have a Nice Death’

GamepreviewEen videogame over de dood, maar wel lekker vrolijk: dat is een vreemde mix die ‘Have a Nice Death’ voor elkaar lijkt te krijgen. We speelden onlangs alvast een paar levels van deze aanstaande klepper in Parijs.

Op het allereerste gezicht lijkt de 2D-actiegame ‘Have a Nice Death’ op een samenraapsel van verschillende games die we al eerder hebben gespeeld. Het heeft de duistere handgetekende graphics van ‘Hollow Knight’. De roguelite-gameplay van ‘Hades’ (vaak sterven, iedere keer nieuwe levels, maar wel met constante progressie voor je personage – lees hier wat het genre precies inhoudt). En de cartooneske animaties van ‘Rayman Legends’.

Dat laatste klinkt al minder vreemd wanneer je weet dat de studio achter ‘Have a Nice Death’, Magic Design Studios, in het Franse Montpellier is gevestigd, niet heel ver van de Ubisoft-vestiging die al decennia de ‘Rayman’-games aflevert, en een deel van het dertigkoppige team achter deze game daar al zijn sporen heeft verdiend. In een omgeving dus waar ze cartoonanimaties à la Tex Avery (denk aan klassieke tekenfilms als ‘Bugs Bunny’, ‘Droopy’ of ‘The Wolf’) naar videogamewerelden hebben leren brengen.

Beeld uit 'Have a Nice Death.'

Pietje de Dood

Maar genoeg over invloeden. Wat we vooral merkten toen we onlangs een demo van ‘Have a Nice Death’ kregen in Parijs is dat de zonet genoemde games vaardig werden gedeconstrueerd, en er vervolgens iets compleet unieks mee is gebouwd. De visuele stijl waarop de game drijft – duister en koddig tegelijkertijd – voelt donders origineel, en de slapstick-komedie in de animaties past daar perfect bij.

Wat gebeurt er precies in ‘Have a Nice Death’? Je speelt niemand minder dan Pietje de Dood, die een soort managementcrisis doormaakt: als ceo van Death Inc. moet je binnen de rangen van je eigen bedrijf achter obstinate personeelsleden aan, die alle dode zielen uit balans hebben gebracht. Tijd om je oude getrouwe zeis te pakken, en dat schorremorrie eens te laten zien wie hier de baas is. Matthijs Van Nieuwkerk-style.

Beeld uit 'Have a Nice Death.'

Snel en gracieus

We speelden in ‘Have a Nice Death’ een platformgame met een relatief snelle cadans en korte levels, waarin het halen van de eindmeet in iedere level belangrijker is dan het verhakkelen van iedere tegenstander die op je weg komt. De levels die we in onze tengels kregen speelden snel en gracieus tegelijk, met onder meer speciale aanvallen om de boel wat vooruit te doen gaan, en een animatie waarin je hoofdpersonage even in de lucht blijft hangen wanneer hij om zich heen hakt met zijn zeis.

Minstens even belangrijk is het upgradesysteem waarmee je constant je uitrusting en vaardigheden opkrikt. Dat speelt een pivotale rol in de game omdat je vrij vaak dezelfde omgevingen zult moeten doorkruisen, telkens met een vernieuwde layout natuurlijk, maar dankzij de constante opwaardering van je mogelijkheden moet het iedere keer vers blijven voelen.

Beeld uit 'Have a Nice Death'.

Onder de Gearbox-vlag

‘Have a Nice Death’ heeft alle uiterlijkheden van een typische indiegame, maar er zit wel al een uitgever achter: het wordt een uitgave van Gearbox Publishing, een afdeling van het Amerikaanse videogamebedrijf dat onder meer achter de ‘Borderlands’-reeks zit. Die wordt uitgegeven door gamelabel 2K Games, maar sinds de overname door de Zweedse Embracer Group in 2021 heeft het bedrijf zijn eigen uitgeefactiviteiten flink opgeschroefd. Het label heeft van daaruit een tiental nieuwe games op stapel staan, ‘Have a Nice Death’ wordt een maidenvlucht voor de pas opgerichte Europese hoofdzetel van het bedrijf in Amsterdam.

Beeld uit 'Have a Nice Death'.