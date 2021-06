De 10 grootste aankondigingen op gamebeurs E3

Traditiegetrouw onthullen gamebedrijven tijdens de beurs E3 hun plannen voor het komende jaar. Normaal gesproken gebeurt dat in Los Angeles, maar wegens het coronavirus wordt het evenement ditmaal online georganiseerd.

Lees ook Play Topgame Halo Infinite krijgt gratis multiplayer: bekijk de trailer

Het betekent dat grote uitgevers zoals Nintendo, Microsoft en Ubisoft online persconferenties hebben georganiseerd waarin hun aanbod voorbijkwam. PlayStation-maker Sony en FIFA-studio EA waren afwezig: zij plannen later op het jaar hun eigen presentaties. Maar zelfs zonder die twee is er het één en ander aangekondigd. De hoogtepunten vind je hieronder.

Elden Ring

Hoewel Elden Ring jaren geleden al werd aangekondigd, waren er nagenoeg nog geen beelden van uitgebracht. We wisten vooral één ding: het is een game gemaakt door de ontwikkelaars van het geroemde Dark Souls en de schrijver van ‘Game of Thrones’.

Op E3 zagen we de eerste echte spelbeelden en werd meteen ook een verkoopdatum aangekondigd. Elden Ring verschijnt op 21 januari voor PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series S|X en pc.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Bij Zelda speelde hetzelfde verhaal als bij Elden Ring: het nieuwste deel was aangekondigd, maar naast wat korte sfeerbeelden was nog weinig bekend. Tijdens E3 was het spel in actie te zien, waaruit bleek dat spelers onder meer grote, vliegende eilanden moeten verkennen.

De nieuwe Zelda is een direct vervolg op het in 2017 veelgeprezen Breath of the Wild, met een grote, open spelwereld om te verkennen. Nintendo hoopt het spel in 2022 uit te brengen.

Metroid Dread

De eerste geruchten over Nintendo’s scifi-game Metroid Dread doken al in 2005 op. In de afgelopen jaren werd het spel meermaals geannuleerd en weer opnieuw opgepikt, waarna nu eindelijk de ontwikkeling goed is doorgezet.

De eerste Metroid verscheen in de jaren 80 voor de eerste Nintendo-spelcomputer, maar de serie heeft in de afgelopen jaren weinig volwaardige vervolgen gehad. Dit is formeel het vijfde deel, dat in oktober wordt uitgebracht voor Nintendo Switch.

Guardians of the Galaxy

De maker van Tomb Raider werkt aan een game over Marvel’s ‘Guardians of the Galaxy’-helden. Je kruipt in de huid van Star-Lord terwijl hij een zootje ongeregeld leidt tijdens allerlei avonturen door de ruimte. Daarbij moet je samen vechten, maar ook onderlinge ruzies beslechten met een speciaal dialoogsysteem. De game verschijnt eind oktober voor de vorige en huidige generaties spelcomputers.

Battlefield 2042

De schietspelreeks Battlefield heeft zich lange tijd op de Tweede Wereldoorlog gericht, maar speelt zich bij dit volgende deel juist af in de toekomst. De eerste beelden gevuld met takelbanen, drones en allerlei sci-fi-uitrusting zagen er uit als een druk spektakel, waarbij tientallen gamers tegelijk oorlogje met elkaar spelen.

Starfield

Starfield wist een paar jaar geleden al veel gamers te imponeren op E3. Het is de eerste game van Skyrim-maker Bethesda die zich afspeelt in een groot, nieuw universum, ditmaal in een sciencefiction-jasje. Op deze E3 kregen we een korte trailer te zien, waarin een verkoopdatum van 11 november 2022 werd beloofd.

Ook zal het spel exclusief op pc en Xbox-consoles worden uitgebracht. Logisch: de studio werd recent voor een fors bedrag overgenomen door Microsoft.

Halo Infinite

Scifi-schietspel Halo Infinite had eigenlijk vorig jaar al moeten verschijnen, toen de nieuwe Xbox in de winkels verscheen. Het spel werd echter uitgesteld nadat fans teleurgesteld reageerden op vroege beelden.

Op E3 is een nieuwe trailer getoond die er een stuk gepolijster uit zag. Ook heeft het spel een nieuwe verkoopdatum: tijdens de feestdagen van 2021.

Forza Horizon 5

Microsoft presenteerde voor het eerst een gloednieuwe racegame die intern wordt ontwikkeld. Forza Horizon 5 speelt zich af in Mexico, waar spelers door het berglandschap rijden. Het spel ligt op 9 november in de winkels voor Xbox Series S en X.

Among Us-update

Among Us werd ineens een hit tijdens de coronacrisis, omdat het spel makkelijk samen met vrienden gespeeld kan worden. Tijdens E3 werd een nieuwe update gepresenteerd, die deze week meteen ook werd uitgebracht. Er passen nu maximaal 15 spelers in een lobby en de mobiele versie kan met een controller worden gespeeld.

Rainbow Six Extraction

Het Franse Ubisoft toonde een nieuw deel in zijn schietspelreeks Rainbow Six. In vorige delen stond een professioneel team soldaten centraal dat tactisch bijvoorbeeld terroristen moest uitschakelen. Bij Rainbow Six Extraction gooit de studio het over een andere boeg: ditmaal mogen spelers jagen op aliens.

Volgens ingewijden zou het spel eerst Rainbow Six Quarantine heten, maar is de naam aangepast wegens de coronapandemie.

Avatar

Ubisoft ontwikkelt ook een nieuwe game gebaseerd op de film ‘Avatar’ uit 2009, die origineel werd geregisseerd door James Cameron. Dat lijkt niet geheel toevallig: een vervolg van de film is in de maak, waarvan het filmen afgelopen jaar is afgerond. Deze zou in 2022 moeten verschijnen.