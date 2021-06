‘DC Super Hero Girls: Teen Power’ is best wel ambitieus voor een game rond een tekenfilmreeks

Videogames bestaan 60 jaar en gamejourna­list zag enorme evolutie: “Het ‘venten onder el­kaar’-sfeer­tje is écht verleden tijd”

15:11 Videogames enkel iets voor adrenalineverslaafde tieners of nerdy kerels in mancaves? Een achter-haald cliché. “De man-vrouwverdeling bij spelers ligt vandaag op zo’n 55-45%”, stelt game- en tech-journalist Ronald Meeus. “Voor jongeren staat gamen als entertainmentvorm gelijk met films en boeken, of zelfs hoger.” Zijn boek ‘Bonus Level’ is een liefdesverklaring aan het medium waar hij al bijna twintig jaar over schrijft.