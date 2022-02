‘Dawn of Ragnarök’ scherpt fantasy-element in ‘Assassin’s Creed: Valhalla’ nog verder aan

GamesEr zaten al heel wat fantasy-elementen in Assassin’s Creed: Valhalla , de recentste aflevering uit de lange reeks actie-rpg’s waarin ooit vooral de historische waarheid de spelregels bepaalde. Maar met aanstaande uitbreiding Dawn of Ragnarök , waarvan we een korte demo kregen, wordt de koers resoluut richting fantasy gezet.

Tot nu toe liet Ubisoft zijn Assassin’s Creed-games helemaal los nadat het spelers ongeveer een jaar lang – een ‘seizoen’, zoals dat heet – van extra downloadbare content had voorzien. Daarna is het aan de volgende grote game, want er moest natuurlijk weer een nieuw money event aankomen voor de lieve aandeelhouders. Valhalla, de eind 2020 gelanceerde recentste episode, is de eerste uit de reeks die er ook een tweede seizoen aan content bij krijgt. En dat worden niet alleen kleine morzeltjes waar je een kwartier mee zoet bent: Dawn of Ragnarök, de eerste brok content, zal ongeveer vijfendertig speeluren vergen om het einde van de verhaallijn te bereiken, luidt het bij Ubisoft.

Volledig scherm Dit zijn alleen geen Vikings meer, waar je tegenover staat in 'Dawn of Ragnarök'. © Ubisoft

Mythische laag

We kregen voor het eerst een brok gameplay uit de nieuwe expansie te zien, en ontdekten alweer een game die meer dan ooit de kaart van de fantasy trekt. De hoofdverhaallijn van Valhalla, over de overheersing van Scandinavische volkeren over het Engeland van de negende eeuw, zat diep geworteld in historische waarheid, maar zijmissies en extra downloadbare content gingen meer en meer de thema’s van de oude Noorse mythen en sagen verkennen. Het werd dus, meer en meer, een fantasygame. En met Dawn of Ragnarök zal die duik in de mythische laag van de Vikingcultuur nog dieper zijn.

Volledig scherm De actie heeft veel meer weg van een gewone fantasy-rpg dan de centrale vertelling in 'Assassin's Creed: Valhalla'. © Ubisoft

Magie in de mouwen

Je belandt als Odin, het goddelijke alter ego van je Vikingkrijger Eivor, in Svartalfheim, waar onder meer de Dvergr uit de Noorse mythologie hun thuis vinden. Daar moet je op zoek naar je verloren zoon Baldr, en komt tijdens die zoektocht in allerlei intriges terecht. Klinkt dat al een beetje als een setting voor je doordeweekse actie-rpg, het soort dat Assassin’s Creed sinds Origins (2017) tenslotte ook is als je de historische setting zou wegstrepen? Het zal er dan niet minder op worden wanneer je weet dat een van de belangrijkste nieuwigheden aan de gameplay een magische armbeschermer is (de Hugr-Rip), waarmee je speciale krachten van verslagen tegenstanders kunt absorberen en vervolgens zelf gebruiken.

Volledig scherm Svartalfheim, het nieuwe rijk uit de Noorse mythologie dat je kunt verkennen in de uitbreiding, leent zich nog beter dan de andere 'Assassin's Creed: Valhalla'-oorden tot pure fantasy-actie. © Ubisoft

Tactiek en experiment

Dat element, zegt producer Mariana Gosteva van ontwikkelstudio Ubisoft Sofia, zorgt ervoor dat er meer tactiek en experiment in Dawn of Ragnarök binnenkomt. Maar het lijkt, wanneer we de gameplay bekeken, vooral dat de zeer fantasygedreven setting bedoeld is om eens alle pretentie op realisme te laten varen. De ‘combat’ tegen mythische tegenstanders laat meer vuur in de omgeving knetteren dan bloed en ingewanden spetteren, en je kunt met je versatiele Atgeïr-lans grotere tegenstanders aan dan je noodzakelijk kon met je stalen wapens in het mensenrijk (of tenminste het gedeelte daarvan dat Engeland heet). Ook kun je niet alleen je raaf uitsturen om omgevingen te scouten, maar jezelf ook op magische wijze in het beest veranderen, waardoor je hem met een loepzuivere sluipaanval velt. Het moet ook weer niet allemaal té ver in de richting van een pure fantasy-rpg als Diablo gaan.