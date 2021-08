Daten met videogamepersonages: hoezo is dat leuk?

In de videogame Boyfriend Dungeon kun je na de strijd… euh… daten met je wapens. En dat is nog niet eens het gekste wat je het hof kunt maken in het constant groeiende genre van de datingsimulators. Wat zijn die ‘dating sims’ precies, en waarom vinden sommige spelers ze leuk?

De nieuwe videogame Boyfriend Dungeon is gedeeltelijk een dungeon crawler à la Diablo, waarin je ‘kerkers’ (in dit geval onder meer winkelcentra) doorkruist, om er monsters (consumentenproducten als smartphones en televisietoestellen) te verslaan met het blanke zwaard. Maar dat laatste verandert na de strijd in een begeerlijke vrijgezel met wie je personage vervolgens kan daten. Boyfriend Dungeon is namelijk tegelijkertijd een actiegame en een zogeheten datingsimulator.

Dates from hell

Zo’n datingsim waarin je zwaarden kunt daten klinkt behoorlijk van de pot gerukt, maar het kan nog veel gekker in dat genre. Kijk bijvoorbeeld naar Doomed Love, waarin je monsters uit de Doom-schietspellenreeks, zoals Cacodemons (tomaatvormige vliegende gedrochten), Barons of Hell (een soort minotaurus-achtige figuren) of Pinkies (die reusachtige, bijtgrage geplukte kippen) aan gort kan schieten met je shotgun.

En ja, dat klinkt compleet van de pot gerukt. Tot je beseft dat er soortgelijke games bestaan waarin je duiven (Hatoful Boyfriend), katten (Purrfect Date), vaders (Dream Daddy) of zelfs Apache-aanvalshelikopters (Attack Helicopter Dating Sim) het hof kunt maken.

Volledig scherm De game 'Doomed Love' is een voorbeeld van hoe surreëel de satirische humor in 'datingsims' kan worden. © David B Cooper

Japans dingetje

Datingsimulators, of zogeheten Otome-games, komen overgewaaid uit Japan, waar het genre al ergens in de jaren 90 ontstond uit de tekstadventuregames die vooral aan westerse kant van de wereld populair waren. En sinds pakweg vijf jaar geleden werden ze ineens een groter ding in de gamercultuur, ook hier in het westen. Hoe komt dat? Dan Salvato, de ontwikkelaar van datingsim-hit Doki Doki Literature Club! (2017), zei in een interview met de Amerikaanse videogamesite Kotaku dat er “een heel enthousiaste subcultuur van gamers” bestaat, “die op zoek gaan naar de fantasievervulling die dat soort games oplevert: cute meisjes of jongens die met je flirten en voor je vallen.”

Volledig scherm 'Doki Doki Literature Club!': Japanse schoolmeisjes daten ontaardt in horror. © Team Salvato

Dialogen bijsturen

De centrale mechaniek in zo’n datingsim draait rond het feit dat je als speler de dialogen tussen jezelf en je computergestuurde love interest kunt bijsturen, en op die manier de vlam moet doen overslaan. Dialoogkeuzes in videogames bestaan al een jaar of vijfendertig (de eerste game die er gebruik van maakte was westerngame Law of the West uit 1985), en worden tot vandaag nog gretig gebruikt door gamemakers om je als speler de verhaalwendingen naar je hand te laten zetten, maar dat is meestal een zijactiviteit voor de centrale gameplay. Bij datingsims staat het selecteren van antwoorden (typisch uit vier of vijf keuzes) centraal.

Wie vindt dat leuk? Miljoenen spelers! Doki Doki Literature Club!, bijvoorbeeld, haalde al meer dan een miljoen downloads, en Hatoful Boyfriend wist alleen al op downloadwinkel Steam enkele honderdduizenden spelers aan te trekken. Alleen is het duidelijk dat de makers van zo’n Otome-games het de afgelopen jaren bij die steeds vreemdere onderwerpen hebben moeten zoeken.

Volledig scherm 'Hatoful Boyfriend': daten met... duiven? © Devolver Digital

Satire troef

Doki Doki Literature Club! begint bijvoorbeeld als een rechttoe-rechtaan datingsimulator, maar wordt gaandeweg een horrorverhaal waarin tienerangst centraal staat. En van daaruit gaat het naar datingsims met thema’s die los erover gaan, zoals dus het daten van die Apache-helikopters of Doom-demonen.

“Dit soort games leent zich heel makkelijk tot satirische humor, omdat de satire kan worden gepruimd door zowel mensen die met plezier datingsims spelen als zij die de draak willen steken met het genre”, zegt Salvato. “En mensen duiken misschien in Doki Doki Literature Club om de game voor de gek te houden, maar ontdekken daardoor potentieel ook dat de personages hen raken.”