Cultgame ‘System Shock’ is na 30 jaar terug: waarom het een aanrader is

gamereview‘System Shock’ is een revolutionair spel dat alle laatste nieuwe snufjes gebruikt om je onder te dompelen in de futuristische cyberpunkwereld in 2072, aan boord van een ruimtestation dat in een baan rond Saturnus draait. Je vecht er tegen robotten, mutanten en cyborgs die de dolgedraaide AI SHODAN op je af stuurt, en dat allemaal terwijl je als hacker een weg baant doorheen het station om SHODAN te verslaan en hopelijk zelf te ontsnappen.

Dit zou de pitch zijn die ik in 1994 had gegeven bij het uitkomen van de oorspronkelijke game. Nu, een kleine 30 jaar later, is er een remake van het spel uitgebracht. Dat wil zeggen dat alles van de grond op opnieuw is gebouwd. Je zou denken dat ‘System Shock’ dan een immens populair spel was, maar niets is minder waar. Was je in 1994 al een gamer, dan nog was de kans klein dat je de originele game in handen kreeg. Want hoe revolutionair het spel ook was, populair was het niet. Doorheen de jaren vergaarde het wel een cultstatus, en toppers zoals ‘Deus Ex’ en ‘BioShock’ vernoemen ‘System Shock’ als inspiratie en zelfs spirituele opvolger.

Al sinds 2015 is men bezig aan deze remake, met plannen voor een remaster (het originele spel maar geüpdatet zodat het is aangepast aan moderne systemen) en een reboot (het idee achter het originele spel houden, maar verder vrij spel). Dan rijst uiteraard de vraag: hoe trouw blijft de remake aan het origineel? Blijft de nieuwe ‘System Shock’ steken op een stevige brok nostalgie of is het spel opgetild naar de huidige tijd?

Volledig scherm © Nightdive Studios

Pixelart

‘System Shock’ maakt gretig gebruik van pixelart, een populaire stijl die de look & feel van de gouden jaren 80 en 90 nabootst met nieuwe technologieën. Je zal deze spellen nooit op een systeem van die jaren kunnen draaien, daarvoor zijn de animaties te vloeiend en te rijk aan detail. Maar het gevoel zit helemaal snor, en het spel biedt een brok nostalgie zonder dat je er iets voor moet inboeten. Al vanaf de eerste minuut zie je pixelobjecten, zoals een spelconsole van de jaren 90, drank en eetkartons, tot zelfs de beker en tandenborstel in de badkamer.

Alles is opgebouwd uit relatief enorme pixels, met minder detail, maar door dit gebrek aan detail kan je wel je verbeelding laten werken om dit zelf in te vullen. Wat dan weer wordt gecontrasteerd door de vloeiende beweging van je personage, van de vijanden, van de omgeving. Initieel was het contrast net te groot, en was het moeilijk om de ‘suspension of disbelief’ te vinden. Naarmate ik het spel speelde, wende het contrast en werd ik meer en meer opgeslorpt in de game en de wereld.

Platte kaarten

Het verhaal is dus hetzelfde gebleven en het uitzicht doet het origineel recht, maar wat dan met de lay-out van de levels? Daarin hebben de makers wel wat aanpassingen gedaan. Op het eerste gezicht lijkt alles een één op één kopie te zijn van het origineel, maar je merkt wel snel de aanpassingen. Je loopt nog altijd rond op een verdieping van het ruimtestation, dus veel verticaliteit is er niet mogelijk.

In het begin van de jaren 90 waren spellen ook nog niet zo krachtig om complexe maps te kunnen maken, dus moest alles op een vlakke kaart passen. Er waren wel hoogteverschillen, maar men kon toen geen twee vlakken boven elkaar maken. Beter gezegd, van bovenaf gezien overlapte er niets. Dit merk je ook bij deze remake: veel kamers zijn trouw aan het origineel en overlappen niet. Maar gelukkig hebben ze wel aanpassingen gemaakt zodat sommige zaken logischer zijn, en gebruiksvriendelijker.

Minpunten

Is dit op alle vlakken geslaagd? Zeker niet. Ik kan mij een ellenlange route doorheen kamers en kruiptunnels op de ‘Excecutive’-verdieping nog altijd levendig herinneren doordat ik er zoveel keer opnieuw doorheen moest. Eén enkele extra deur in een van de laatste kamers die pas opengaat als je er volledig door bent geraakt, had genoeg geweest om van deze ellende bespaard te blijven.

Er is ook geen enkele visuele indicatie wat er wordt verwacht van de speler, wel audiobestanden die je moet vinden en afspelen. Ik hoef geen pijl of indicatie op de kaart te hebben die mij de exacte weg toont, maar ergens verwacht ik van een futuristische hacker wel dat deze op zijn minst op een digitaal papiertje kan opschrijven wat de volgende acties zijn. Iets dat op de zijkant van het scherm vermeld staat, of wat je in één van de menu’s kan oproepen. Als ik na een dag werken het spel opstart, moet ik stevig nadenken om weer exact te herinneren waar ik mee bezig was en hoever ik daarmee stond.

Horror

Daarnaast zit het spel ook vol bloed en gore. Lijken en lichaamsdelen geven alles een stevige portie horror, maar helaas ontbreekt hierbij alle geluid. Soms moet je door de ingewanden kruipen om ergens te raken, maar lijkt het alsof je gewoon op een stalen vloer wandelt. Een wat slijmerig, zompig geluid had hier perfect op zijn plaats geweest. Geen enkel probleem dat ik tegenkwam maakte dat het spel onspeelbaar werd, maar het trok me wel even uit de wereld.

Besluit

Ik kan wel stellen dat deze remake zonder meer is geslaagd. Het is geen perfect spel, maar dat was het originele ook niet. Deze remake zal geen revolutie veroorzaken zoals het origineel dat deed, maar dat was niet de opzet ervan. Ik heb meerdere malen gevloekt op dit spel, niet omdat er iets fout ging, maar omdat het mij uitdaagde. Wil je weten hoe het was om in 1994 een FPS te spelen? Dan is deze remake exact wat je nodig hebt en het prijskaartje van 40 euro meer dan waard. Twijfel je nog? Download dan zeker de demo eens.

