‘Crash Team Rumble’ is verrassende online multiplayer met Crash Bandicoot

gamereviewCrash Bandicoot? Dat is nostalgie van de bovenste plank. Het eerste spel in de reeks dateert alweer van 27 jaar geleden en nu is de gamefiguur helemaal terug. Niet met een platformgame zoals je zou verwachten, en ook niet met een kartgame. ‘Crash Team Rumble’ is een verrassende multiplayer waarin twee teams het tegen elkaar opnemen in de jacht op ‘Wumpa-fruit’.

De game is even eenvoudig als chaotisch. Je verzamelt zoveel mogelijk Wumpa-fruit en brengt dit naar het einddoel van je team. Wie het eerst genoeg punten heeft gescoord, wint de wedstrijd. Gelukkig is er meer te beleven dan enkel wat fruit verzamelen. Tijdens het spel kunnen spelers elkaar het leven zuur maken met verschillende aanvalstechnieken. Het meezeulen van grote hoeveelheden fruit is dus niet zonder risico en maakt je kwetsbaar voor tegenstanders. Onderweg kom je ook nog eens allerlei relikwieën tegen waarmee je een voordeel krijgt, gaande van een boost tot een heus bombardement.

Scorers, boosters en blockers

Om je team samen te stellen, mag je kiezen uit verschillende personages afkomstig uit de Bandicoot-gamereeks. Behalve Crash doen onder meer ook Cortex, Coco, Dingodile, Brio en Tawna mee. Denk goed na wie je kiest, want niet elk personage heeft dezelfde rol. Net zoals je in een voetbalploeg een doelman en spits opstelt, krijg je in ‘Crash Team Rumble’ de keuze tussen diverse soorten teamleden.

Volledig scherm © Activision Blizzard

Crash zelf is bijvoorbeeld een scorer die als een doeltreffende topspits zoveel mogelijk fruit in het mandje moet leggen. Coco is dan weer een booster die assists uitdeelt door boosts vrij te spelen en zo de waarde van het binnengehaalde fruit opdrijft. En dan is er nog een blocker die, zoals de naam al doet vermoeden, een verdedigende rol speelt door de tegenstander het scoren te beletten. Hiervoor kan je bijvoorbeeld op de sterke Dingodile rekenen.

Volledig scherm © Activision Blizzard

Op het eerste gezicht lijkt het aantal personages beperkt, maar je kunt ze wel naar hartenlust bewerken en aanpassen. Een andere hoed of een andere tas, dat kan al wonderen doen. De aanpassingen speel je gewoon tijdens de game vrij. En aangezien de game een online multiplayer is, is het wel leuk om een personage te ontwerpen dat je echt uniek maakt.

Volledig scherm © Activision Blizzard

Leuk tussendoortje

Eigenlijk hebben we daarmee alles al zo’n beetje verteld. ‘Crash Team Rumble’ is zeker geen game waar je maandenlang mee bezig bent. Maar dat is ook niet de bedoeling, aangezien het spel een lagere prijs heeft gekregen. Wie graag online tegen andere spelers of vrienden in competitie gaat, zal er zeker wel plezier mee beleven. Zoek je een offline ervaring, dan blijf je best ver weg van deze game.

Volledig scherm © Activision Blizzard

De game zelf ziet er knap uit en ook op de gameplay hebben we helemaal niks aan te merken. Op dit moment voelt dit spel aan als een leuk tussendoortje, maar ook niet meer dan dat. Al zou het best kunnen dat de game in de toekomst nog flink gaat uitbreiden. Bij de start heb je toegang tot acht personages en negen arena’s, maar er lijken nog wel wat seizoensupdates aan te komen. De eerstvolgende zou al meteen twee nieuwe personages en een extra arena beloven. En dat maakt ‘Crash Team Rumble’ dan toch weer wat meer de moeite waard.

Volledig scherm © Activision Blizzard

KIJK OOK.