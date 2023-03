‘Crash Team Rumble’ brengt multiplayerpret naar het ‘Crash Bandicoot’-universum

GamepreviewNa de overweldigende comeback die videogame-icoon Crash Bandicoot de afgelopen jaren maakte, met een mix van remakes en een vierde genummerde game, is het nu tijd om verder een toekomstig pad uit te tekenen voor de reeks, vinden ze bij ontwikkelstudio Toys for Bob. De volgende stap, ‘Crash Team Rumble’, wordt een multiplayer-actiegame.

Waarom noemen ze de aanstaande bètatest van ‘Crash Team Rumble’, een voor lancering eind juni op stapel staande multiplayer-actiegame in het befaamde ‘Crash Bandicoot’-universum, niet gewoon een ‘Crash Test’, vroeg een buitenlandse collega? Lou Studdert, associate creative director voor de game, en diens baas Dan Neil, creatief directeur bij ontwikkelstudio Toys for Bob, vielen er zowaar eventjes stil van tijdens de spraakwaterval die ze het uur daarvoor nochtans over ons hadden uitgestort via Zoom. “Prima idee! Gaan we misschien doen.”

Met ‘Crash Team Rumble’ gaan ze verder dan ze tot nu toe zijn gegaan met de Crash Bandicoot-franchise, een al uit 1996 stammende videogamereeks die ze inmiddels ook alweer vijftien jaar geleden overerfden van ‘The Last of Us’-makers Naughty Dog, en die ze nu aan het verderzetten zijn.

Eindelijk voluit multiplayer

Eerste exploten daarin - remakes van de originele trilogie en gokarretjesgame ‘Crash Team Racing’ - kwamen de afgelopen jaren al druppelsgewijs op de markt, en met het prima onthaalde ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ werd de reeks voor het eerst ook verdergezet met een nieuwe game. Eentje met, jawel, multiplayer in zijn kern: ‘Crash Team Rumble’ zet je in twee teams van vier spelers tegenover elkaar, die elk een bekend personage uit de franchise besturen over een klassieke driedimensionale wereld.

Daarin die je wat spelers van de reeks in essentie al langer dan een kwarteeuw gewend zijn: springen, glijden, stuiteren, en bij momenten je vijanden een flinke duw geven. Je kunt daarbij je tegenspelers hinderen, maar de belangrijkste vijanden om te verslaan zijn computergestuurde creaturen die over de wereld hossen. Om te winnen moet je meer Wumpa-vruchten verzamelen dan de andere ploeg, in de speciale ‘bank’ die iedere ploeg op de kaart heeft staan.

Aardigheidjes

Van veraf lijkt het op een oerklassieke ‘Crash Bandicoot’-game, maar de makers zeggen dat ze er een paar unieke aardigheidjes in hebben gestoken. Speciale sprongkussentjes bijvoorbeeld (‘gem pads’), die je score een boost geven zolang je ze hebt veroverd voor je ploeg en ze succesvol hebt verdedigd. Of ‘relic stations’ die bepaalde krachten activeren. Per definitie zijn er strategische keuzes gemoeid met je selectie van personages: die komen in drie verschillende rollen.

De Scorer kun je daarbij beschouwen als de spits in het voetbal: het personage dat in de sprint gaat met zo veel mogelijk Wumpa-vruchten, en ze deponeert in de bank van de ploeg. In de verdediging staat dan de Blocker, die de bank moet beschermen tegen aanvallers. En de Booster gaat op zoek naar Gems, de tweede commoditeit die je moet verzamelen in de game, en die je krachten regelen in de gevechten. Iedere rol brengt ook unieke krachten met zich mee: van een ‘Healing Fridge’ (om medestanders hun gezondheidsbalkje op te krikken) tot de ‘Gasmoxian Guard’ (een tijdelijke hulp in de gevechten).

Speelgoedwinkel

“Zo zal de game vol momenten zitten die het tij, voor beide ploegen, nog helemaal kunnen doen keren”, zegt Studdert. “We hebben alles waar ‘Crash Bandicoot’ voor staat goed bestudeerd, en elementen uit de bestaande games eruit gepikt die we in de nieuwe context van een multiplayergame konden gebruiken: zo voelt ‘Crash Team Rumble’ vers en authentiek tegelijk aan. Het is een game die moeilijk in één hokje te steken valt, maar waarvan gamers tegelijkertijd snel de finesses zullen doorzien wanneer ze hem aan het spelen zijn.”

Het is ook mooi om te zien dat studio Toys for Bob, door de voortzetting van de ‘Crash Bandicoot’-franchise, weer een doel lijkt te hebben binnen de Activision-groep. Het is eens iets anders dan hand-en spandiensten leveren voor de ‘Call of Duty’-games, een lot waartoe de studio – ondanks zijn uitgesproken speelse cultuur - enkele jaren geleden gedoemd leek nadat Activision de stekker uit de ‘Skylanders’-franchise trok. “Maar we zijn ook altijd een flexibele studio geweest”, zegt Neil. “Bovendien zien we dit weer als een project waar de hele studio zijn schouders onder zet. Ook al werkt een deel van onze ontwikkelaars aan een ‘Call of Duty’, we voelen ons met z’n allen geëngageerd voor ‘Crash Team Rumble’.”

