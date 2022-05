Cowabunga! Waarom de Teenage Mutant Ninja Turtles tot vandaag gamers blijven fascineren

‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’ is “de retro-brawler waarvan ik had gehoopt dat hij zou zijn”, kopte de Amerikaanse videogamesite Destructoid nadat hun redacteur de twee eerste levels mocht doorspelen op videogameconferentie PAX East in Boston. “Een critical hit op je nostalgiegevoel”, kopte Inverse. En Digital Trends schreef: “Ik kon alleen maar onder de indruk zijn.”

Eindelijk hebben ook wij die twee eerste levels mogen doorspelen, in het comfort van ons eigen cabinet de travail, en we kunnen onze Amerikaanse collega’s alleen maar bijtreden: ‘Shredder’s Revenge’ lijkt inderdaad die zeldzame game te worden die, wanneer hij ergens in de zomer landt op consoles en pc, zijn hooggespannen verwachtingen ook zal waarmaken. En je zelfs een paar extra verrassingen zal serveren ook. In de graphics, bijvoorbeeld, die in moderne ‘pixel art’ werden gegoten: scherper, veel blokjes en kleuren, en een dikke klare lijn rond ieder object. Ook de gevechtsanimaties zijn vloeiend, en de gameplay gaat erg diep in de bekende combo’s of combinaties van meerdere aanvallen: waarom een tegenstander gewoon wat meppen verkopen als je hem ook in de lucht kunt gooien en hem vervolgens in volle vlucht nog wat bij kunt tremmen?

Volledig scherm Ook reporter April O'Neil is speelbaar in de game, en is een erg prettig, krachtig personage om mee te spelen. © DotEmu

Ninja-amfibieën

De hype rond de nieuwe game ligt in de eerste plaats aan de hoofdfiguren zelf, en het tijdperk waaraan ze warme herinneringen zullen oproepen.

De Teenage Mutant Ninja Turtles werden in 1984 bedacht door de Amerikaanse striptekenaars Kevin Eastman en Peter Laird, die er eerst een stripverhaal van maakten dat ze in eigen beheer op de markt brachten. Maar al snel werd hun onverwacht populaire strip over de naar renaissanceschilders genoemde ninjaschildpadden Leonardo, Donatello, Michelangelo en Rafaël opgepikt door mediahuizen, die de boel natuurlijk pas écht deden exploderen. Eerst sloten de twee een deal met het Hongkongse speelgoedbedrijf Playmates Toys, dat vervolgens ter promotie van zijn nieuwe aanwinst een animatiereeks bestelde die de populariteit van de Turtles pas écht de hemel in stuwde.

Volledig scherm Je kunt met vier spelers tegelijk het spel aanvatten. En hoe meer spelers, hoe meer tegenstanders er ook opduiken. © DotEmu

En dan… de games

Niet lang daarna kwamen ook de videogames. Het Japanse videogamehuis Konami bracht de eerste Turtles-game in 1989 uit voor de Nintendo NES-console, gevolgd door het nog veel succesvollere ‘Turtles in Time’ uit 1991, ondertussen voor de Super NES of in de speelhallen. Niet toevallig doet ‘Shredder’s Revenge’ vooral aan die laatste, beste, populairste game uit die oude reeks denken. Dat was ook precies de bedoeling van Tribute Games, de Canadese studio achter deze late opvolger, en DotEmu, het Franse gamebedrijf dat hem uitbrengt.

“Er zijn de afgelopen dertig jaar nog veel Turtles-spellen de revue gepasseerd, maar iedereen lijkt het erover eens te zijn dat die uit het Konami-tijdperk de beste waren”, vertelde Cyrille Imbert, de ceo van DotEmu, ons in een interview. “Ook gaf het succes van ‘Streets of Rage 4’ drie jaar geleden ons het vertrouwen dat een Turtles-beat ‘em up geïnspireerd door ‘Turtles in Time’ gewoon logisch zou zijn. Tribute games, de studio achter de game, ging meteen akkoord. Zo ook rechtenhouder Nickelodeon, waardoor we mochten werken met het originele Turtles-ontwerp uit 1987. Daardoor weet ik: dit gaat gewoon lukken.”

Volledig scherm Charmant effectje: met de juiste greep kun je leden van de 'Foot Clan' richting het scherm kegelen. © DotEmu

Twee generaties

De Turtles hebben ook op tv en in de cinema nog meerdere revivals gezien. Die vertoonden, doorheen de jaren, één constante: bijna allemaal probeerden ze de eerder duistere, edgy toon van de originele strip uit 1984 te benaderen. Maar dat waren niet de ninjaschildpadden die in het collectieve geheugen van twee generaties staan gegrift. De kleurrijke toon van de cartoonserie verblufte vooral in de vroege jaren 90 een hele generatie kids die vandaag late dertigers zijn. Die speelden ook de games op hun NES, maar via die laatste werden de Turtles ook populair bij tieners uit dat tijdperk, die anno 2022 ergens in de veertig zijn. Door in te haken op precies diè games en de animatieserie – waarvan de intro gewoon integraal in het spel zit – raakt ‘Shredder’s Revenge’ een nostalgische snaar die op de hele overslag tussen de X- en millennialgeneratie wordt gevoeld.

Volledig scherm Aan het slot van iedere snedige level komt een 'bossfight'. © DotEmu

