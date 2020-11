Coronapandemie jaagt verkoop Switch-consoles Nintendo aan

games Dit zijn de allerbeste videogames van de vorige ‘generatie’

1 november Binnen een week of twee, met de komst van de PlayStation 5 en Xbox Series S/X, breekt er een nieuw tijdperk aan in videogames. We zullen het daar de komende weken dan ook uitvoerig over hebben, maar eerst blikken we nog even terug op de cruciale afgelopen zeven jaar. Welke games uit die periode had je écht niet mogen missen? Onze finale top 10.