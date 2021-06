Concurrentie heeft twee kansen om Sector One eerste verlies aan te smeren in Belgian Leauge

games Kleine kunstwerk­jes roepen gevoelens op in gamebundel 'Essays on Empathy’

24 juni Tien (kleine) games in één pakket, voor slechts 12 euro? Als Essays on Empathy niet uit de kokers van Deconstructeam kwam, de makers van culthit The Red Strings Club, was de titel gewoon kansloos geweest. Nu krijg je een solide maar wat ongelijke ervaring voor je geld.