‘Company of Heroes 3' is vooral meer van het (geweldige) zelfde

GamereviewDe derde in real-time-strategiereeks ‘Company of Heroes’ kiest opnieuw voor een WOII-setting, maar verschuift de focus naar de nogal stiefmoederlijk onder de aandacht gebrachte Noord-Afrikaanse en Italiaanse campagnes. Voor de rest is het echter vooral een aflevering die niet te hard met de beproefde formule knoeit.

In 2006 hertekende het originele ‘Company of Heroes’ het strategiegenre. Een basis uitbouwen en voorraden inzamelen werden gestroomlijnd zodat kon nagenoeg alle aandacht van de speler werd vrijgemaakt voor de confrontatie met de vijand. De game maakte ook grotendeels komaf met het opsparen en dan rondsturen van verspilbare individuele soldaatjes. In de plaats kreeg je gevoelig meer overtuigende squad-tactieken en slagveldgedrag.

Op 23 februari uit voor pc.



Tja, als je team wint …

Opvolger ‘Company of Heroes 2' bracht naast een visuele upgrade vooral meer van hetzelfde maar niemand die daar om maalde. En nu is er dus nummer drie … en ook die kiest veeleer voor verbreding dan verdieping. Op zich is dat geen kritiek. De formule staat er immers nog steeds en al helemaal in het tegenwoordig onderbedeelde real-time strategiegenre. Wat de pure spelmechanismen op het terrein betreft tellen we een handvol kleine, aardige, maar niet echt dramatische nieuwigheden.

Zo wordt er nu nog meer rekening gehouden met factoren als flankaanvallen en hoogtevoordeel. Zo zijn er meer opties om wrakken van pantservoertuigen terug operationeel te krijgen. Infanteristen kunnen meerijden op tanks en zware stukken geschut kunnen nu trekhaaksgewijs sneller over het terrein gesleept worden. Tof, maar de grootste échte nieuwigheid op dat terrein blijft toch de ‘tactical pause’-knop. Daarmee stop je de actie en kan je de tijd nemen om elk van je units orders te geven.

Niet één, niet twee …

‘Company of Heroes 3' is opgetrokken uit 4 grote onderdelen. Eerst - maar deze keer niet vooral - is er de klassieke singleplayercampagne. Een uitstekend verzorgd maar uiteindelijk vrij bescheiden half dozijn missies, die in een ietwat geforceerd en volledig overbodig ‘menselijk’ verhaal gekaderd worden. Alsof de makers een excuus nodig hadden voor het feit dat jij met Rommels Afrikakorps de Geallieerden een alternatief oorlogsverloop opdringt. Let op, de campagne blijft zeker de moeite waard en dient tegelijk als een perfecte introductie voor alle (nieuwe) spelmechanismen.

Daarnaast heb je de spelmodi waarin je het met andere bureaustoelgeneraals in coöp. tegen de computer opneemt, of tegen andere spelers in de competitieve multiplayer. Twee modi waar je – als voorganger ‘Company of Heroes 2' een voorbeeld is – over tien jaar nog steeds genoeg vrijwilligers voor vindt om in luttele minuten een match mee op te starten. De eerste weken zal er wellicht nog wat aan een zo perfect mogelijk evenwicht tussen de vier voorradige partijen gesleuteld moeten worden, maar dat is eigen aan elk multiplayergebeuren.

Die andere Rome-reis

De meest ambitieuze nieuwigheid die deze aflevering opvoert is de dynamische campagne waarmee je (nu wel) als de Geallieerden begin 1944 een doorbraak forceert op het Italiaanse vasteland. De vergelijking met de Total War-serie is hier snel getrokken. Je verschuift een langzaam toenemend aantal legers over strategische landkaart die in regio’s is verdeeld. Daarbij hou je rekening met bevoorradingslijnen, neem je steden en vliegvelden in terwijl je gestaag oprukt richting Rome.

Sta je op het punt zo’n strategische locatie in te nemen of bots je op een leger van ‘Den Duits’, dan schakelt de gameplay van beurtelings over naar real-time. Dat draait vaak uit op standaard map-dominantie-matchen, maar verrassend vaak krijg je een op maat gemaakt en uniek scenario dat naadloos in het grotere campagneverhaal past. De strategische bewegings- en keuzevrijheid is groot genoeg om deze campagne twee keer op een andere manier te spelen, maar dat doe je misschien niet vlak na elkaar.

Aan het eind van de rit

Op die dynamische campagne na komt ‘Company of Heroes 3' dus met weinig nieuws aanzetten. Een mens zou zich daarbij terecht kunnen afvragen waarom het dan zo lang heeft moeten duren. Maar ach, zoals gezegd zal dat de veteranen worst wezen omdat ze net zoals de nieuwkomers sowieso een van de betere real-time strategie-titels van de laatste jaren geserveerd krijgen. En met de manier waarop de mod-gemeenschap al vanaf het hoofdmenu omarmd wordt, zit zowel de oude als de nieuwe fan goed voor een jarenlange aanvoer van nieuwe content. Toch, die volgende mag sowieso vroeger dan 2033 komen.

