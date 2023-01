‘Colossal Cave’-remake brengt retrovibes van het verkeerde soort

Het doet me pijn aan het hart om dit te moeten neertikken, maar met hun eerste nieuwe game in een kwarteeuw zette het echtpaar Roberta en Ken Williams (ooit bekend van onder meer ‘King’s Quest’ en ‘Phantasmagoria’) in het allerbeste geval nog een late voetnoot neer in de lopende geschiedenis van dit medium. Toen ondergetekende hen afgelopen zomer sprak over hun project, in de nadagen van de Gamescom-beurs, verklapten ze dat ze, sinds ze in 1998 de deur van hun gamebedrijf Sierra gedegoûteerd achter zich dichtsloegen, niet alleen geen enkele videogame meer hadden gemaakt, maar er ook nauwelijks een hadden gespeeld. En helaas, ondanks grote wil van mijnentwege om te worden betoverd door hun eerste nieuwe worp na 25 jaar stilte: dat is te merken aan ‘Colossal Cave’.

Volledig scherm Beeld uit 'Colossal Cave'. © Cygnus

Uit de prehistorie

Voor een optimaal begrip moeten we eerst echter nog heel wat dieper terug in de tijd. In 1976 ontwikkelden prille computerwetenschappers Will Crowther en Don Woods een videogame met die naam op een PDP-10-mainframecomputer van het bedrijf waar Crowther werkte. Het was in de prilste prehistorie van het medium: ‘Pong’ en ‘Computer Space’ waren nog maar net uit, en ‘Colossal Cave’ was binnen dat nog schrale aanbod de eerste game die een verhaal vertelde. De game bracht je in een interactieve wereld, een grottenstelsel bevolkt door trollen en andere fantasy-elementen, door middel van proza: de game beschreef wat er gebeurde, en de speler moest daarop reageren door middel van eenvoudige Engelse tekstcommando’s, bestaande uit een werkwoord en een zelfstandig naamwoord. Genre ‘ga westwaarts’, of ‘sla trol’.

Volledig scherm De originele 'Colossal Cave' uit 1976: geen 3D-graphics, niet eens beeld, alleen tekst! © RV

Waar die vroegste behendigheidsspelletjes wel al commercieel beschikbaar waren, op allereerste thuisconsoles en in het lunapark, kon nog lang niet iedereen ‘Colossal Cave’ spelen: de game werd verdeeld in een klein circuit van computergebruikers binnen bedrijven en universiteiten. Belangrijker is echter de decennialange invloed die ‘Colossal Cave’ bleef uitoefenen op de toen ontluikende én de later al wat meer gevorderde videogame-industrie. Niet lang na de oergame werd remake ‘Zork’ wél een commercieel product, dat werd gelanceerd voor de eerste pc’s, in 1983 kwam er met ‘Colossal Adventure’ een versie van de originele game met prentjes erin, en in het nog vrij recente ‘Kentucky Route Zero’ (2013) was een directe hommage op ‘Colossal Cave’. En nu is er dus een volwaardige remake, in een vrij exploreerbare 3D-wereld, op alle consoles én in virtual reality.

Volledig scherm Beeld uit 'Colossal Cave'. © Cygnus

Te letterlijke adaptatie

De Williamsen wilden per se een remake van ‘Colossal Cave’ omdat die originele game, naar eigen zeggen, hen destijds inspireerde om zelf ook games te gaan ontwikkelen, wat resulteerde in niet alleen ‘King’s Quest’, maar vooral het befaamde label Sierra Entertainment, met later ‘Space Quest’, ‘Police Quest’, ‘Quest for Glory’ en de (misschien nog bekendere) ‘Leisure Suit Larry’-games. De denkfout die ze wellicht hebben gemaakt is ervan uitgaan dat die originele tekstadventure nog krachtig genoeg was om terug te brengen naar vandaag: het medium is in de tussentijd natuurlijk bijna vijftig jaar verder geëvolueerd, waardoor cruciale dingen gewoon niet meer werken bij het publiek van vandaag.

Het begint bij de missiedoelen waarop ‘Colossal Cave’ draait: je moet een stelsel van grotten verkennen, de gevaren erin te trotseren en er een aantal logische puzzels in oplossen, simpelweg om een reeks schatten erin te ontvreemden, en die uit te stallen in een hut. Dat mocht, narratief, alvast wat dieper gaan. Verder missen de gebeurtenissen impact: een logische puzzel waarin een slang moet worden verjaagd door er een gekooide vogel op los te laten, die bovendien om een of andere reden gewoon ergens in de gangen rondfladdert, geeft niet echt een gevoel van progressie weer. En een gevecht voeren met een kwaaie dwerg door een bijl uit je inventaris te trekken en te klikken op ‘Use’ staat niet bepaald garant voor opzwepende pret.

Volledig scherm Beeld uit 'Colossal Cave'. © Cygnus

Tweemaal oubollig

Daar komt ook nog de belegenheid van de 3D-graphics bij. Ook die lijken terug te grijpen naar een verloren tijdperk: dat van pc-adventuregames van pakweg twintig jaar geleden. Het doet ‘Colossal Cave’ effectief aanvoelen alsof je in een seventies-game zit waar vroege Y2K-graphics, animaties en spelmechanieken rondom zijn gedrapeerd. Twee niveaus van oubolligheid.

Het is niet dat ‘Colossal Cave’ een pijnlijke afgang betekent voor zijn uiterst aimabele makers: op één of andere manier slaagden ze er toch in om wat sfeer in de game te brengen, en op een gegeven moment wordt de mal van de oude game dan toch doorbroken. Maar het betekent niet veel goeds voor het echtpaar hun idee, dat ze in dat interview met ondergetekende aangaven, om na ‘Colossal Cave’ ook eens naar een sequel op ‘King’s Quest’ of de ‘Laura Bow’-adventures van weleer te kijken. Dat wilden ze alleen doen op voorwaarde van succes met deze, gaven ze aan. En het uitblijven daarvan kan weleens een drempel worden.

Volledig scherm Beeld uit 'Colossal Cave'. © Cygnus