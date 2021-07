‘Chivalry II’ is ‘Battlefield’ in de middeleeuwen

In 2012 werd Chivalry: Medieval Warfare een onverwachte hit, met meer dan een miljoen verkochte exemplaren. Acht jaar later volgen ontwikkelaar Torn Banner Studios en uitgever Tripwire dat succes op met een game die in alle opzichten de overtreffende trap is van die op zichzelf al opzwepende brok multiplayerlol: Chivalry II is een hondsbrutale, prettig wegspelende onlinegame, die de geest van de veldslagen uit middeleeuwse spektakelfilms als Braveheart en Kingdom of Heaven uitwasemt. “Het hele idee achter Chivalry is om de fantasie van die middeleeuwse Hollywoodfilms in handen van de speler te brengen”, zegt Steve Piggott, oprichter van Torn Banner Studios in het Canadese Toronto. “Met deze komen we terug op een manier waarop we dit genre vooruit hebben geduwd.”

Volledig scherm De game is zo ridicuul gewelddadig dat het om te lachen is. © Tripwire

Van buttonmashen naar finesses

Er kunnen 64 spelers tegelijkertijd op het slagveld verschijnen, het dubbele van de eerste Chivalry. En het is daar meteen prettig spelen in die gewoonlijke multiplayerchaos: je komt al en heel eind door gewoon wat te buttonmashen (de trekkers zijn de kern van de besturing), maar gaandeweg laveer je toch meer naar de finesses, waaronder naast houwen ook een klief- en steekbeweging, blokkeren en pareren, en kleine genietingen als een tikje met het heft op de neus van je tegenstander of een schop tegen het lijf. “De focus zit deze keer resoluut op groepsgevechten”, zegt animator Richard Yang. “Maar er zitten ook meer bewegingen in, je hebt meer gevoel van controle over je personage.”

Volledig scherm Je kunt met 64 spelers tegelijkertijd op het slagveld. © Tripwire

Brandende kiekens

Chivalry II is flink afgekruid met zwarte humor. De gore is bijvoorbeeld zo veelvuldig dat het om te lachen wordt. En je kunt je tegenstanders zelfs bekogelen met een brandende kip. Zeer knap is de afwisseling in objectieven, die de vaart in het spel houdt. Sommige van de veldslagen zijn bijvoorbeeld een belegering, waarbij eerst met een stormram de poorten van de stad moeten worden verbrijzeld, waarna de gevechten zich verderzetten in het centrale plein van de stad en, tot slot, voor de poort van de burcht.

Volledig scherm 'Chivalry II' levert multiplayerlol à la 'Battlefield', maar dan in de middeleeuwen. © Tripwire

Verder is Chivalry II geen game voor progressiefreaks. Je kunt je wapens en uitrusting wel verbeteren, maar dat is meer gericht op persoonlijke voorkeuren (de ene wil misschien liever een hellebaard, de andere een zwaard) dan op een competitief voordeel in het spel. Centraal in Chivalry II staat de toegankelijke actie. Sterft, gij addergebroed!

Volledig scherm De decors verschuiven geregeld. Tot zelfs binnen in de kerk. © Tripwire

Chivalry II is uit voor PlayStation, Xbox en pc.

