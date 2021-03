Chinees bedrijf opgedoekt dat voor 750 miljoen dollar aan valsspeelsoftware verkocht

RECAP: De strijd van de middenmoot in de Elite Series Spring Split

14 maart In week 5 van de betFIRST Elite Series was het de strijd van de middenmoot. Met een rustweek voor mCon esports en Join The Force konden de andere teams even laten zien wat ze in huis hadden. 4Elements had voorafgaande aan deze week nog de minst gespeelde matches en kon daardoor een grote sprong maken in het klassement.