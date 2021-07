China voert gezichtsherkenning in om gameverslaving bij kinderen tegen te gaan

games Nieuwe ‘Guardians of the Ga­laxy’-ga­me past de ‘Mass Ef­fect’-aan­pak toe op Mar­vel-verhalen

14 juni Eidos Montréal, de legendarische gamestudio achter klassiekers Deus Ex en Thief, is bezig aan een videogame naar Marvel-strip Guardians of the Galaxy. Hoe gelukkig moeten gamers daarvan worden?